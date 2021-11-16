Birçok ekonomiste göre dünya, hiperenflasyonun kıyısında duruyor. Tüm dünya ekonomisinin alt üst olması riskiyle karşı karşıya olduğu tartışmaları sürerken danışmanlık şirketi McKinsey & Company, dünyanın zenginliğini nerelere harcadığını gösteren bir rapor yayımladı. Raporla birlikte en fazla zenginleşen 10 ülke de açıklandı.
McKinsey & Company’nin araştırmasına göre küresel servet, son 20 yıl içinde (2000 – 2020) yaklaşık üçe katlandı ve 514 trilyon dolara ulaştı. 2000 yılında bu sayı 156 trilyon dolardı. Bu süreç boyunca Çin, kendisini devamlı zenginleştirerek bugün dünyanın en zengin ülkesi koltuğuna oturmayı başardı. Araştırma sonuçlarına göre Çin, günümüzde 120 trilyon doları aşkın servete sahip durumda.
Çin, servetini 20 yılda 113 trilyon dolar artırdı:
Amerika Birleşik Devletleri’ni geride bırakan devasa bir servete sahip olan Çin, son 20 yılda küresel servetin artışının üçte birinden sorumlu oldu. Çin’in 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne katıldığı sıralarda serveti 7 trilyon dolarken bugün 113 trilyon dolar artışla 120 trilyon dolar seviyesine tırmanmayı başardı.
Dünya gelirinin %60’ından fazlasına sahip 10 ülkenin 2000 – 2020 yılları arasında servetinde yaşadığı artış sıralamasıysa şu şekildeydi:
- Çin – 113 trilyon dolar
- ABD – 50 trilyon dolar
- Almanya – 14 trilyon dolar
- Fransa – 14 trilyon dolar
- Birleşik Krallık – 7 trilyon dolar
- Kanada – 7 trilyon dolar
- Avustralya – 7 trilyon dolar
- Japonya – 3 trilyon dolar
- Meksika – 3 trilyon dolar
- İsviçre – 2 trilyon dolar
Araştırmadan çıkan diğer önemli sonuçlarsa şu şekilde:
- Dünyanın en büyük ekonomileri olan ABD ve Çin’de servetin 3’te 2’sinden fazlası en zengin %10’luk kesimin elinde.
- Küresel servetin %68’i gayrimenkulde yatıyor.
- Küresel servette son 20 yılda yaşanan keskin artış, gayri safi yurtiçi hasıladaki artışı geride bıraktı ve düşen faiz oranlarıyla yükselen emlak fiyatları sayesinde körüklendi.
- Rapora göre ideal çözüm, dünya servetinin küresel gayri safi yurtiçi hasılayı genişleten daha üretken yatırımlara harcanması olacaktır.
- Varlık fiyatlarında küresel ekonominin yaklaşık üçte birini silebilecek bir çöküş yaşanabilir ve bu bir kabus olur.