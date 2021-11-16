Danışmanlık şirketi McKinsey & Company, yayınladığı raporla birlikte dünyanın en zengin ülkesi açıklandı. Rapora göre en zengin ülkelerin başında Çin yer aldı. Çin, son 20 yılda servetini 113 trilyon dolar artırarak 120 trilyon dolar seviyesine getirdi.

Birçok ekonomiste göre dünya, hiperenflasyonun kıyısında duruyor. Tüm dünya ekonomisinin alt üst olması riskiyle karşı karşıya olduğu tartışmaları sürerken danışmanlık şirketi McKinsey & Company, dünyanın zenginliğini nerelere harcadığını gösteren bir rapor yayımladı. Raporla birlikte en fazla zenginleşen 10 ülke de açıklandı.

McKinsey & Company’nin araştırmasına göre küresel servet, son 20 yıl içinde (2000 – 2020) yaklaşık üçe katlandı ve 514 trilyon dolara ulaştı. 2000 yılında bu sayı 156 trilyon dolardı. Bu süreç boyunca Çin, kendisini devamlı zenginleştirerek bugün dünyanın en zengin ülkesi koltuğuna oturmayı başardı. Araştırma sonuçlarına göre Çin, günümüzde 120 trilyon doları aşkın servete sahip durumda.

Çin, servetini 20 yılda 113 trilyon dolar artırdı:

Amerika Birleşik Devletleri’ni geride bırakan devasa bir servete sahip olan Çin, son 20 yılda küresel servetin artışının üçte birinden sorumlu oldu. Çin’in 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne katıldığı sıralarda serveti 7 trilyon dolarken bugün 113 trilyon dolar artışla 120 trilyon dolar seviyesine tırmanmayı başardı.

Dünya gelirinin %60’ından fazlasına sahip 10 ülkenin 2000 – 2020 yılları arasında servetinde yaşadığı artış sıralamasıysa şu şekildeydi:

Çin – 113 trilyon dolar ABD – 50 trilyon dolar Almanya – 14 trilyon dolar Fransa – 14 trilyon dolar Birleşik Krallık – 7 trilyon dolar Kanada – 7 trilyon dolar Avustralya – 7 trilyon dolar Japonya – 3 trilyon dolar Meksika – 3 trilyon dolar İsviçre – 2 trilyon dolar

Araştırmadan çıkan diğer önemli sonuçlarsa şu şekilde: