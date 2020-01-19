Metacritic Puanlarına Göre En İyi 10 A24 Films Yapımı

Sinema dünyasında son yılların öne çıkan stüdyolarından bir tanesi olan A24 Films’in en yüksek puan alan 10 filmini sizler için derledik. Siz de listemize göz atabilir ve izleme listelerinizi genişletebilirsiniz.

Sinema dünyasında son yılların dikkat çeken stüdyolarından bir tanesi, 2012 yılında New York’ta kurulan bağımsız film stüdyolarından olan A24 Films. Daniel Katz, David Fenkel ve John Hodges tarafından kurulan stüdyo, film yapımcılığı ve dağıtımcılığının yanı sıra TV dünyası için de çalışıyor.

Ancak biz bu yazımızda, bu stüdyonun ellerinden çıkmış ve eleştirmenlerden yüksek notlar almayı başarmış filmleri konuk edeceğiz. İşte Metacritic’te eleştirmenlerden en yüksek puanları alan 10 A24 Films yapımı:

Room – 86

Başrolünde Brie Larson’ın yer aldığı filmde, küçük bir odaya hapsedilen bir anne ve oğlunun dramı anlatılıyor.

Krisha – 86

Yönetmenliğini Trey Edward Shults’ın üstlendiği filmde on yıl önce terk ettiği ailesinin yanına dönen Krisha’nın geçmişiyle yüzleşmesini izliyoruz.

Hereditary – 87

Bu listeye girmeyi kaçıran Midsommar’ın da yönetmeni olan Ari Aster’in ilk uzun metraj denemesi olan Hereditary, korku türüne yeni bir bakış açısı getiriyor.

Eighth Grade – 89

Aslen bir YouTuber olan Bo Burnham’ın yazıp yönettiği Eighth Grade, liseye geçmek üzere olan genç bir kızın yaşadığı problemleri konu ediniyor. Filmin eleştirmenlerden aldığı puana bakacak olursak Burnham, sinema dünyasına başarılı bir giriş yapmış gibi gözüküyor.

The Farewell – 89

Filmografisinde daha çok kısa filmlerin yer aldığı Lulu Wang’in ikinci uzun metraj denemesi olan The Farewell, Çinli bir ailenin hikâyesini konu ediniyor.

Uncut Gems – 89

Listede bir Adam Sandler filmi olması birçok kişiyi şaşırtabilir. Sandler’ın başrolünde yer aldığı Uncut Gems’te daha çok zenginlerle iş yapan bir kuyumcunun mallarının bir kısmının çalınması sonrası kuyumcunun sarpasaran hayatı konu alınıyor.

The Florida Project – 92

Listenin en yüksek puanlı filmlerinden bir tanesi olan The Florida Project’te zorluklar içerisinde yaşayan Halley ve 6 yaşındaki küçük kızı Moonee’nin hikâyesini izliyoruz.

The Souvenir – 92

Joanna Hogg’un yazıp yönettiği ve 80’li yılların başında geçen bu filmde, genç bir sinema öğrencisinin güvenilmez bir adamla olan ilişkisi ele alınıyor.

Lady Bird – 94

Beş dalda Oscar’a aday gösterilen bu filmde, üniversite için New York’a giderek bunaltıcı yaşamından kurtulmak isteyen genç bir kızın hikâyesini izliyoruz.

Moonlight – 99

Üç dalda Oscar kazanan Moonlight’ta Ashton Sanders’ın hayat verdiği Chiron’un üç farklı dönemini izliyoruz.

Metacritic’te en yüksek puanları alan 10 24 Films yapımı filmler bunlardı. Peki, siz bu listedenn hangi filmleri izlediniz? Sizin en sevdiğiniz A24 Films yapımları hangileri? Fikirlerinizi ve favori A24 filmlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.