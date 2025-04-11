OPPO, piyasadaki en gelişmiş özelliklerle donatılan yeni amiral gemisi telefonu Find X8 Ultra'yı duyurdu. İşte OPPO Find X8 Ultra'nın enfes özellikleri ve sonuna kadar hak eden fiyatı...

Çinli teknoloji devi OPPO, uzun zamandır gündemde olan yeni amiral gemisi telefonu Find X8 Ultra'yı resmen duyurdu. Fiyatı ile de hiç fena olmayan telefon, yılın en çok satanları arasında yer alacak gibi görünüyor.

OPPO Find X8 Ultra, 6.82 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlük sunan LTPO AMOLED ekran ile donatıldı. 120 Hz'ye kadar tazeleme oranına destek veren bu ekran, 1.600 nit parlaklık değeri ile cam gibi görüntü kalitesi sunacak gibi görünüyor. Ekran altına gömülü ultrasonik parmak izi okuyucu sensörü bulunan telefonun selfie kamerası ise 32 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda OPPO Find X8 Ultra

OPPO'nun yeni amiral gemisi telefonunda Qualcomm'un Snapdragon 8 Extreme Edition işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 16 GB'ye kadar RAM ve 1.024 GB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirildi. Find X8 Ultra'nın 6.100 mAh kapasiteli bataryası ise 100W hızlı şarj desteği sunuyor. Telefon, Android 15 tabanlı ColorOS 15 arayüzü ile çalışacak.

Telefonun arka kısmına baktığımızda çok iyi düzeydeki kamera kurulumunu görüyoruz. Telefonun ana kamerası 1 inç boyutlu ve 50 MP çözünürlük sunuyor. Bu ana kameraya 50 MP 3x periskop telefoto, 50 MP 6x periskop telefoto, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP Chroma kamera eşlik ediyor. Chroma kamera, portre, düşük ışık ve su altı çekimleri gibi senaryolarda yardımcı kamera olarak kullanılacak. Bu kamera kurulumu, tahmin edebileceğiniz üzere yapay zekâ ile desteklenecek.

Chroma kameranın çekimlere etkisi şöyle:

OPPO Find X8 Ultra teknik özellikleri:

Ekran 6.82 inç 2K (3168 × 1440 piksel), 120 Hz, 1.600 nit, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512-1024 GB (UFS4.0) Ön Kamera 32 MP (f//2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.1) + 50 MP (f//3.1) + 2 MP (f/2.5) Batarya 6.100 mAh (100W) İşletim Sistemi ColorOS 15 (Android 15)

OPPO Find X8 Ultra fiyatı: