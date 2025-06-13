Yaz aylarının gelmesiyle okulların da son günleri yaklaştı. 20 Haziran günü Türkiye’deki milyonlarca öğrenci karne alacak. Tabii ki okulların bitişiyle de ebeveynler çocuklarına karne hediyesi aramaya başladılar. Karne hediyesi olarak alınabilecek en iyi ürünler arasında oyuncu ekipmanları da yer alıyor. İşte biz de bu konuda size yardımcı olmaya geldik.
Bu içeriğimizde şu anda karne hediyesi olarak alabileceğiniz en iyi oyuncu ekipmanlarına bakacağız. Her bütçeye uygun mouse’lardan kulaklıklara klavyelerden oyun kumandalarına kadar farklı kategorilerden öne çıkan aksesuarlara aşağıdan göz atabilirsiniz.
Karne hediyesi olarak alınabilecek en iyi oyuncu ekipmanları
- SteelSeries Apex 7 RGB mekanik klavye
- SteelSeries Apex 3 Tkl klavye
- HyperX Alloy Core RGB Membran klavye
- Logitech G Pro X Superlight 2 mouse
- Rzer Basiliks V3 mouse
- Steelseries Aerox 5 RGB mouse
- Xbox kablosuz oyun kumandası
- PlayStation DualSense oyun kumandası
- ASUS Tuf Gaming VG249Q3A 23.8 inç monitör
- Steelseries Arctics 7+ kulaklık
- HyperX Cloud III kulaklık
SteelSeries Apex 7 RGB mekanik klavye
- OLED akıllı ekran
- Dayanıklı mekanik oyuncu tuşları
- Çıkarılabilir yumuşak dokunuşlu özel manyetik bilek desteği
- Her tuş için dinamik RGB aydınlatma
- Her şeyi özelleştirme
- Seri 5000 uçak sınıfı alüminyum çerçeve
- Kablolu
SteelSeries Apex 7 klavyesi, biraz yüksek fiyatlı olmasına rağmen bir oyuncu klavyesinde aradığınız tüm özelliklere sahip. Özellikle de Discord bildirimleri gibi şeyleri gösterebilen OLED akıllı ekranı, bilek desteği gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Yoğun oyun saatleri geçiren birisi için güvenilir ve sağlam bir tercih olacaktır.
SteelSeries Apex 3 Tkl klavye
- Sayı tuş takımı yok
- Kompakt tasarım, hafif ve kolay taşınabilir yapı
- Sessiz tuşlar
- 8 bölgeli RGB aydınlatma
- IP32 su ve toz geçirmezlik
- Multimedya kontrolleri
- Kablolu
Apex 3 Tkl Türkçe oyuncu klavyesi, düşük bütçeye yüksek performans almak isteyenlerin kesinlikle göz atması gereken bütçe dostu bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Bu modelde kompakt tasarım, 8 bölgeli RG aydınlatma, oyun sınıfı anti ghosting, multimedya kontrolleri, düşük sesli tuşlar gibi özellikler var. Numara bölümü içermediğini belirtelim.
HyperX Alloy Core RGB Membran klavye
- Sessiz membran tuşlar
- Yanlış tuş algılamayı önleme
- 5 bölgede RGB aydınlatma
- 120 ml sıvılara kadar sıvı dayanıklılığı
- Klavye kilidi modu
- Kablolu
Dayanıklı bir yapıya, sessiz tuşlara ve RGB aydınlatmaya sahip HyperX markalı bu klavye, uygun fiyata oyuncu klavyesi arayanlar için ideal bir tercih olarak karşımıza çıkıyor.
Logitech G Pro X Superlight 2 mouse
- Kablosuz
- 95 saat pil ömrü
- 8 kHz'e varan tepki hızı
- Hero 2 sensör ile 888+ IPS üzerinde ve 44.000 DPI'ya kadar izleme hassasiyeti
- Hassas optik doğruluk ve gelişmiş mekanik hissiyat sunan Lightforce tuşlar
- 60 gramlık hafif yapı
Piyasadaki en iyi oyuncu mouse'larından biri olan Logitech Pro X Superlight 2, özellikle e-sporla uğraşan kişilerin tercih ettiği bir cihaz. Birbirinden iddialı özelliklere sahip bu modeli eğer rekabetçi oyunlar oynuyorsanız tercih edebilirsiniz. Ancak fiyatının biraz tuzlu olduğunu da söylemeden geçmeyelim.
Razer Basiliks V3 mouse
- Kablolu
- 10+1 özelleştirilebilir tuş
- Ergonomik tasarım
- RGB aydınlatma, 16,8 milyondan fazla renk
- Silahlar veya beceriler arasında geçiş yapmak için ideal olan yüksek hassasiyetli ve belirgin çentikli kaydırma
- Razer Synapse aracılığıyla etkinleştirilen kaydırma tekerleği, daha hızlı kaydırdığınızda otomatik olarak dokunsal moddan serbest döndürme moduna geçiyor
Listedeki bir diğer iddialı mouse olan Razer markalı Basiliks V3 modeli, çok yüksek bir fiyata sahip olmamasına rağmen iddialı özelliklerlee geliyor. Özelleştirilebilir tuşları en çok dikkat çeken kısımlarından. Ergonomik tasarımı, RGB aydınlatma gibi özelliklerini de atlamamak gerek.
Steelseries Aerox 5 RGB mouse
- 74 gram ağırlık
- 3 bölgeli RGB aydınlatma, 16,8 milyon renk
- IP54 suya ve toza dayanıklılık
- Oyun için 2,4 GHz ve Bluetooth 5.0 bağlantısı
- Kablosuz
- 180 saat pil ömrü
- 9 programlanabilir tuş
Steelseries'in sıra dışı şeffaf tasarıma sahip bu mouse'u bütçesini biraz yükseltebileceklerin tercih edebileceği bir model. 74 gram ağırlığıyla çok hafif olan bu mouse, 3 bölgeli RGB, 9 programlanabilir düğme, düşük gecikme ve yüksek dayanıklılıkla geliyor.
Xbox kablosuz oyun kumandası
- Dayanıklı pillerle uzun pil ömrü
- Ergonomik tasarım
- Ergonomik tetikler
- Bluetooth, USB-C bağlantısı
- Paylaşma, kaydetme butonu
- Birden fazla renk seçeneği
Eğer klavye mouse ile oynamayı sevmeyenlerdenseniz direkt oyuncu kumandalarını tercih edebilirsiniz. Tabii ki konsolunuz varsa kumandası da vardır ancak yenisini de almak istiyor olabilirsiniz. Hem PC'nizde hem de Xbox'ta kullanabileceğiniz Xbox kontrolcüsü iyi bir tercih olabilir.
PlayStation DualSense oyun kumandası
- Dokunsal geri bildirim
- Adaptif tetik
- Dahili hoparlör ve mikrofon
- Dokunmatik yüzey
- LED ışık
- Minimum 6 saat pil ömrü
Tabii ki kontrolcülerden bahsederken PS5 kumandası DualSense'i eklememek olmaz. Bu kokontrolcü, haptik geri bildirim ve adaptif tetikleriyle âdeta oyunların içine girmenizi sağlıyor. Hoparlörü ve mikrofonu da oyun deneyiminizi ileriye taşıyan unsurlardan.
ASUS Tuf Gaming VG249Q3A 23.8 inç monitör
- 23,8 inç
- 180 Hz
- 1920x1080 (FHD)
- 1 ms tepki süresi
- FreeSync Premium
- Fast IPS
En çok tercih edilen monitör modellerinden olan ASUS Tuf Gaming VG249Q3A, 180 Hz'lik yenileme hızıyla geliyor. Oyun amaçlı monitör arayanlar ve çok fazla para harcamak istemeyenler için ideal bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.
Steelseries Arctics 7+ kulaklık
- Kablosuz
- 2.4 GHz
- 30 saat pil ömrü
- USB-C
- ClearCast çift yönlü mikrofon
- PS5, PS4, PC, Xbox, Android, Switch, iOS, USB-C iPad'ler için uyumlu
- Ayrıntılı ses sunan "Arctic" teknolojisi
Steelseries Arctics 7+ kulaklık, biraz yüksek fiyatlı olmasına rağmen şu anda satın alabileceğiniz en iyi kulaklıklar arasında yer alıyor. 30 saatlik yüksek pil ömrü, rahat tasarımı, her türden cihaza uyumluluğu, oyunlarda en ince ayrıntıya kadar duymanızı sağlayan ödüllü "Arctic" ses teknolojisi gibi dikkat çeken detayları var.
HyperX Cloud III kulaklık
- Kablolu
- Açılı 53 mm sürücüler
- Gürültü önleme özellikli 10 mm mikrofon
- 3.5 mm jak, USB-C ve USB-A uyumluluğu
- PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, iOS, Android ile uyumlu
- Konforlu tasarım
Daha düşük bütçesi olanların tercih edebileceği HyperX Cloud III modeli, Cloud II'nin daha gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu kablolu kulak üstü kulaklıkta öne çıkan kısımlar arasında rahat tasarımı, optimum dinleme deneyimi sunan 53 mm sürücüler, yükseltilmiş 10 mm mikrofon, tüm platformlar ile uyumluluk gibi dikkat çeken özellikler var.
Oyuncu ekipmanları, karnelerini alan çocukların güzel bir yaz tatili geçirmesine yardımcı olabilir. Eğer kaliteli oyuncu ekipmanları arayanlardansanız yukarıdaki ürünlere göz atmanızı öneriyoruz. Sizin eklemek istediğiniz tavsiyeleriniz varsa yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz.