Okulların kapanmasıyla ebeveynler karne hediyesi arayışına girdi. Alınabilecek en iyi hediyelerden biri de oyuncu ekipmanları. Bu içeriğimizde şu anda alabileceğiniz her bütçeye uygun en iyi oyuncu ekipmanlarına bakıyoruz.

Yaz aylarının gelmesiyle okulların da son günleri yaklaştı. 20 Haziran günü Türkiye’deki milyonlarca öğrenci karne alacak. Tabii ki okulların bitişiyle de ebeveynler çocuklarına karne hediyesi aramaya başladılar. Karne hediyesi olarak alınabilecek en iyi ürünler arasında oyuncu ekipmanları da yer alıyor. İşte biz de bu konuda size yardımcı olmaya geldik.

Bu içeriğimizde şu anda karne hediyesi olarak alabileceğiniz en iyi oyuncu ekipmanlarına bakacağız. Her bütçeye uygun mouse’lardan kulaklıklara klavyelerden oyun kumandalarına kadar farklı kategorilerden öne çıkan aksesuarlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Karne hediyesi olarak alınabilecek en iyi oyuncu ekipmanları

SteelSeries Apex 7 RGB mekanik klavye

SteelSeries Apex 3 Tkl klavye

HyperX Alloy Core RGB Membran klavye

Logitech G Pro X Superlight 2 mouse

Rzer Basiliks V3 mouse

Steelseries Aerox 5 RGB mouse

Xbox kablosuz oyun kumandası

PlayStation DualSense oyun kumandası

ASUS Tuf Gaming VG249Q3A 23.8 inç monitör

Steelseries Arctics 7+ kulaklık

HyperX Cloud III kulaklık

SteelSeries Apex 7 RGB mekanik klavye

OLED akıllı ekran

Dayanıklı mekanik oyuncu tuşları

Çıkarılabilir yumuşak dokunuşlu özel manyetik bilek desteği

Her tuş için dinamik RGB aydınlatma

Her şeyi özelleştirme

Seri 5000 uçak sınıfı alüminyum çerçeve

Kablolu

SteelSeries Apex 7 klavyesi, biraz yüksek fiyatlı olmasına rağmen bir oyuncu klavyesinde aradığınız tüm özelliklere sahip. Özellikle de Discord bildirimleri gibi şeyleri gösterebilen OLED akıllı ekranı, bilek desteği gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Yoğun oyun saatleri geçiren birisi için güvenilir ve sağlam bir tercih olacaktır.

SteelSeries Apex 3 Tkl klavye

Sayı tuş takımı yok

Kompakt tasarım, hafif ve kolay taşınabilir yapı

Sessiz tuşlar

8 bölgeli RGB aydınlatma

IP32 su ve toz geçirmezlik

Multimedya kontrolleri

Kablolu

Apex 3 Tkl Türkçe oyuncu klavyesi, düşük bütçeye yüksek performans almak isteyenlerin kesinlikle göz atması gereken bütçe dostu bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Bu modelde kompakt tasarım, 8 bölgeli RG aydınlatma, oyun sınıfı anti ghosting, multimedya kontrolleri, düşük sesli tuşlar gibi özellikler var. Numara bölümü içermediğini belirtelim.

HyperX Alloy Core RGB Membran klavye

Sessiz membran tuşlar

Yanlış tuş algılamayı önleme

5 bölgede RGB aydınlatma

120 ml sıvılara kadar sıvı dayanıklılığı

Klavye kilidi modu

Kablolu

Dayanıklı bir yapıya, sessiz tuşlara ve RGB aydınlatmaya sahip HyperX markalı bu klavye, uygun fiyata oyuncu klavyesi arayanlar için ideal bir tercih olarak karşımıza çıkıyor.

Logitech G Pro X Superlight 2 mouse

Kablosuz

95 saat pil ömrü

8 kHz'e varan tepki hızı

Hero 2 sensör ile 888+ IPS üzerinde ve 44.000 DPI'ya kadar izleme hassasiyeti

Hassas optik doğruluk ve gelişmiş mekanik hissiyat sunan Lightforce tuşlar

60 gramlık hafif yapı

Piyasadaki en iyi oyuncu mouse'larından biri olan Logitech Pro X Superlight 2, özellikle e-sporla uğraşan kişilerin tercih ettiği bir cihaz. Birbirinden iddialı özelliklere sahip bu modeli eğer rekabetçi oyunlar oynuyorsanız tercih edebilirsiniz. Ancak fiyatının biraz tuzlu olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Razer Basiliks V3 mouse

Kablolu

10+1 özelleştirilebilir tuş

Ergonomik tasarım

RGB aydınlatma, 16,8 milyondan fazla renk

Silahlar veya beceriler arasında geçiş yapmak için ideal olan yüksek hassasiyetli ve belirgin çentikli kaydırma

Razer Synapse aracılığıyla etkinleştirilen kaydırma tekerleği, daha hızlı kaydırdığınızda otomatik olarak dokunsal moddan serbest döndürme moduna geçiyor

Listedeki bir diğer iddialı mouse olan Razer markalı Basiliks V3 modeli, çok yüksek bir fiyata sahip olmamasına rağmen iddialı özelliklerlee geliyor. Özelleştirilebilir tuşları en çok dikkat çeken kısımlarından. Ergonomik tasarımı, RGB aydınlatma gibi özelliklerini de atlamamak gerek.

Steelseries Aerox 5 RGB mouse

74 gram ağırlık

3 bölgeli RGB aydınlatma, 16,8 milyon renk

IP54 suya ve toza dayanıklılık

Oyun için 2,4 GHz ve Bluetooth 5.0 bağlantısı

Kablosuz

180 saat pil ömrü

9 programlanabilir tuş

Steelseries'in sıra dışı şeffaf tasarıma sahip bu mouse'u bütçesini biraz yükseltebileceklerin tercih edebileceği bir model. 74 gram ağırlığıyla çok hafif olan bu mouse, 3 bölgeli RGB, 9 programlanabilir düğme, düşük gecikme ve yüksek dayanıklılıkla geliyor.

Xbox kablosuz oyun kumandası

Dayanıklı pillerle uzun pil ömrü

Ergonomik tasarım

Ergonomik tetikler

Bluetooth, USB-C bağlantısı

Paylaşma, kaydetme butonu

Birden fazla renk seçeneği

Eğer klavye mouse ile oynamayı sevmeyenlerdenseniz direkt oyuncu kumandalarını tercih edebilirsiniz. Tabii ki konsolunuz varsa kumandası da vardır ancak yenisini de almak istiyor olabilirsiniz. Hem PC'nizde hem de Xbox'ta kullanabileceğiniz Xbox kontrolcüsü iyi bir tercih olabilir.

PlayStation DualSense oyun kumandası

Dokunsal geri bildirim

Adaptif tetik

Dahili hoparlör ve mikrofon

Dokunmatik yüzey

LED ışık

Minimum 6 saat pil ömrü

Tabii ki kontrolcülerden bahsederken PS5 kumandası DualSense'i eklememek olmaz. Bu kokontrolcü, haptik geri bildirim ve adaptif tetikleriyle âdeta oyunların içine girmenizi sağlıyor. Hoparlörü ve mikrofonu da oyun deneyiminizi ileriye taşıyan unsurlardan.

ASUS Tuf Gaming VG249Q3A 23.8 inç monitör

23,8 inç

180 Hz

1920x1080 (FHD)

1 ms tepki süresi

FreeSync Premium

Fast IPS

En çok tercih edilen monitör modellerinden olan ASUS Tuf Gaming VG249Q3A, 180 Hz'lik yenileme hızıyla geliyor. Oyun amaçlı monitör arayanlar ve çok fazla para harcamak istemeyenler için ideal bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.

Steelseries Arctics 7+ kulaklık

Kablosuz

2.4 GHz

30 saat pil ömrü

USB-C

ClearCast çift yönlü mikrofon

PS5, PS4, PC, Xbox, Android, Switch, iOS, USB-C iPad'ler için uyumlu

Ayrıntılı ses sunan "Arctic" teknolojisi

Steelseries Arctics 7+ kulaklık, biraz yüksek fiyatlı olmasına rağmen şu anda satın alabileceğiniz en iyi kulaklıklar arasında yer alıyor. 30 saatlik yüksek pil ömrü, rahat tasarımı, her türden cihaza uyumluluğu, oyunlarda en ince ayrıntıya kadar duymanızı sağlayan ödüllü "Arctic" ses teknolojisi gibi dikkat çeken detayları var.

HyperX Cloud III kulaklık

Kablolu

Açılı 53 mm sürücüler

Gürültü önleme özellikli 10 mm mikrofon

3.5 mm jak, USB-C ve USB-A uyumluluğu

PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, iOS, Android ile uyumlu

Konforlu tasarım

Daha düşük bütçesi olanların tercih edebileceği HyperX Cloud III modeli, Cloud II'nin daha gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu kablolu kulak üstü kulaklıkta öne çıkan kısımlar arasında rahat tasarımı, optimum dinleme deneyimi sunan 53 mm sürücüler, yükseltilmiş 10 mm mikrofon, tüm platformlar ile uyumluluk gibi dikkat çeken özellikler var.

Oyuncu ekipmanları, karnelerini alan çocukların güzel bir yaz tatili geçirmesine yardımcı olabilir. Eğer kaliteli oyuncu ekipmanları arayanlardansanız yukarıdaki ürünlere göz atmanızı öneriyoruz. Sizin eklemek istediğiniz tavsiyeleriniz varsa yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz.