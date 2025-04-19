Yüksek dolar kuru ve vergiler nedeniyle ülkemizde satılan akıllı telefon fiyatlar tabiri caizse “uçmuş” durumda. Artık amiral gemisi bir telefon almak için minimum 40-50 bin TL’nin üstünde paralar ödemek gerekiyor. Ancak hâlâ nispeten uygun fiyatlı cihazlar almak mümkün. Peki Türkiye’de satılan en iyi 30 bin TL altı telefonlar hangileri?
Bu içeriğimizde, 20-30 bin TL aralığında bir fiyata alabileceğiniz modellere bakıyoruz. Modeller, tam amiral gemisi olmasalarda orta-üst seviyede gayet yeterli özellikler sunuyorlar. Lafı çok uzatmadan bu telefonlara bakalım.
30 bin TL altına alınabilecek en iyi telefonlar
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy A56 5G
- Xiaomi 14t
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- vivo V40
- OPPO Reno 13F 5G
- HONOR 200 Pro
- Huawei nova 13
- realme GT6 6T
- POCO F7 Pro
Samsung Galaxy S24 FE
|Ekran
|6,7 inç, 120 Hz, 1080x2340, AMOLED
|İşlemci
|Exynos 2400e
|RAM
|8 GB
|Depolama
|128/256 GB
|Arka kamera
|50 MP + 12 MP + 8 MP
|Ön kamera
|10 MP
|Batarya
|4700 mAh (25W)
|İşletim sistemi
|One UI 7
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Samsung Galaxy A56 5G
|Ekran
|6,7 inç, AMOLED; 120 Hz, FHD+, 1900 nit
|İşlemci
|Exynos 1580
|RAM
|8 GB
|Depolama
|128/256 GB
|Arka kamera
|50 MP + 12 MP + 5 MP
|Ön kamera
|12 MP
|Batarya
|5000 mAh (45W)
|İşletim sistemi
|One UI 7
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Xiaomi 14t
|Ekran
|6,67 inç, 1220x2712, 144 Hz, 4000 nit, AMOLED
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 8300 Ultra
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256/512 GB
|Arka kamera
|50 MP + 12 MP + 50 MP
|Ön kamera
|32 MP
|Batarya
|5000 mAh (67W)
|İşletim sistemi
|Xiaomi HyperOS
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Redmi Note 14 Pro+ 5G
|Ekran
|6,67 inç, 1220x2712, 120 Hz, 3000 nit, AMOLED
|İşlemci
|Snapdragon 7s Gen 3
|RAM
|8/12 GB
|Depolama
|256/512 GB
|Arka kamera
|200 MP + 8 MP + 2 MP
|Ön kamera
|20 MP
|Batarya
|5110 mAh (120W)
|İşletim sistemi
|Xiaomi HyperOS
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
vivo V40
|Ekran
|6,78 inç, 1260 x 2800, 120 Hz, 4500 nit, AMOLED
|İşlemci
|Snapdragon 7 Gen 3
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|50 MP + 50 MP
|Ön kamera
|50 MP
|Batarya
|5500 mAh (80W)
|İşletim sistemi
|Funtouch OS 14
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Oppo Reno 13F 5G
|Ekran
|6,67 inç, 1080x2400, 120 Hz, AMOLED
|İşlemci
|Snapdragon 6 Gen 1
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|50 MP + 8 MP + 2 MP
|Ön kamera
|32 MP
|Batarya
|5800 mAh (45W)
|İşletim sistemi
|ColorOS 15
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
HONOR 200 Pro
|Ekran
|6,78 inç, 1224x2700, 120 Hz, OLED
|İşlemci
|Snapdragon 8s Gen 3
|RAM
|12 GB
|Depolama
|512 GB
|Arka kamera
|50 MP + 50 MP + 12 MP
|Ön kamera
|50 MP
|Batarya
|5200 mAh (100W)
|İşletim sistemi
|MagicOS 8.0
Huawei nova 13
|Ekran
|6,7 inç, 120 Hz, 1084x2412, OLED
|İşlemci
|Kirin 8000
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|50 MP +. 8 MP
|Ön kamera
|60 MP
|Batarya
|5000 mAh (100W)
|İşletim sistemi
|EMUI 14.2
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
realme GT6 6T
|Ekran
|6,78 inç, 120 Hz, 1264x2780, 6000 nit, AMOLED
|İşlemci
|Snapdragon 7+ Gen 3
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|50 MP + 8 MP
|Ön kamera
|32 MP
|Batarya
|5500 mAh (120W)
|İşletim sistemi
|realme UI 5.0
Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
POCO F7 Pro
|Ekran
|6,67 inç, 1440x3200, 3200 nit, 120 Hz, AMOLED
|İşlemci
|Snapdragon 8 Gen 3
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256/512 GB
|Arka kamera
|50 MP + 8 MP
|Ön kamera
|20 MP
|Batarya
|6000 mAh (90W)
|İşletim sistemi
|Xiaomi HyperOS 2
20 bin TL altına 12 taksitle alabileceğiniz telefonlar için