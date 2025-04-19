20-30 bin TL aralığında fiyata satın alabileceğiniz en iyi telefonlar hangileri? İşte bu fiyata Türkiye'de satılan en iyi modeller.

Yüksek dolar kuru ve vergiler nedeniyle ülkemizde satılan akıllı telefon fiyatlar tabiri caizse “uçmuş” durumda. Artık amiral gemisi bir telefon almak için minimum 40-50 bin TL’nin üstünde paralar ödemek gerekiyor. Ancak hâlâ nispeten uygun fiyatlı cihazlar almak mümkün. Peki Türkiye’de satılan en iyi 30 bin TL altı telefonlar hangileri?

Bu içeriğimizde, 20-30 bin TL aralığında bir fiyata alabileceğiniz modellere bakıyoruz. Modeller, tam amiral gemisi olmasalarda orta-üst seviyede gayet yeterli özellikler sunuyorlar. Lafı çok uzatmadan bu telefonlara bakalım.

30 bin TL altına alınabilecek en iyi telefonlar

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy A56 5G

Xiaomi 14t

Redmi Note 14 Pro+ 5G

vivo V40

OPPO Reno 13F 5G

HONOR 200 Pro

Huawei nova 13

realme GT6 6T

POCO F7 Pro

Samsung Galaxy S24 FE

Ekran 6,7 inç, 120 Hz, 1080x2340, AMOLED İşlemci Exynos 2400e RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP + 12 MP + 8 MP Ön kamera 10 MP Batarya 4700 mAh (25W) İşletim sistemi One UI 7

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Samsung Galaxy A56 5G

Ekran 6,7 inç, AMOLED; 120 Hz, FHD+, 1900 nit İşlemci Exynos 1580 RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP + 12 MP + 5 MP Ön kamera 12 MP Batarya 5000 mAh (45W) İşletim sistemi One UI 7

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi 14t

Ekran 6,67 inç, 1220x2712, 144 Hz, 4000 nit, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 8300 Ultra RAM 12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 12 MP + 50 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5000 mAh (67W) İşletim sistemi Xiaomi HyperOS

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Ekran 6,67 inç, 1220x2712, 120 Hz, 3000 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 7s Gen 3 RAM 8/12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 200 MP + 8 MP + 2 MP Ön kamera 20 MP Batarya 5110 mAh (120W) İşletim sistemi Xiaomi HyperOS

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

vivo V40

Ekran 6,78 inç, 1260 x 2800, 120 Hz, 4500 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 7 Gen 3 RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP Ön kamera 50 MP Batarya 5500 mAh (80W) İşletim sistemi Funtouch OS 14

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Oppo Reno 13F 5G

Ekran 6,67 inç, 1080x2400, 120 Hz, AMOLED İşlemci Snapdragon 6 Gen 1 RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP + 2 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5800 mAh (45W) İşletim sistemi ColorOS 15

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

HONOR 200 Pro

Ekran 6,78 inç, 1224x2700, 120 Hz, OLED İşlemci Snapdragon 8s Gen 3 RAM 12 GB Depolama 512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 12 MP Ön kamera 50 MP Batarya 5200 mAh (100W) İşletim sistemi MagicOS 8.0

Huawei nova 13

Ekran 6,7 inç, 120 Hz, 1084x2412, OLED İşlemci Kirin 8000 RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP +. 8 MP Ön kamera 60 MP Batarya 5000 mAh (100W) İşletim sistemi EMUI 14.2

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

realme GT6 6T

Ekran 6,78 inç, 120 Hz, 1264x2780, 6000 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 7+ Gen 3 RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5500 mAh (120W) İşletim sistemi realme UI 5.0

Ürünü incelemek ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

POCO F7 Pro

Ekran 6,67 inç, 1440x3200, 3200 nit, 120 Hz, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 20 MP Batarya 6000 mAh (90W) İşletim sistemi Xiaomi HyperOS 2

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