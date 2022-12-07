Bir yılı daha ardımızda bırakmaya hazırlanırken pek çok platform da 2022 yılına ait raporlar paylaşmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Spotify ve YouTube, yılın özetini paylaşırken bugün bir özet de TikTok’tan geldi.
TikTok, “TikTok’ta Bir Yıl: 2022” raporunu yayınladı ve yılın trendlerini, hit paylaşımlarını ve öne çıkan isimlerini açıkladı. TikTok’ta dünya çapında öne çıkan paylaşımlar ve isimler şu şekildeydi:
Yılın en akla kazınan paylaşımları:
ox_zung:
rosalia:
lav_sings:
robertirwin:
thammachad:
Yılın en iyi eğitim paylaşımları:
efritaasmr:
oursignedworld:
shinanova:
satisfying_pottery:
mirendarosenberg:
Yılın popüler şarkıları:
- Ginseng Strip 2002 – Yung Lean
- Sunroof – Nicky Youre & dazy
- Wait a Minute – WILLOW
- Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral – WZ Beat
- Cool for the Summer – Demi Lovato
- Jiggle Jiggle – Duke & Jones & Louis Theroux
- Me Porto Bonito – Bad Bunny & Chencho Corleone
- About Damn Time – Lizzo
- L$d – Luclover
- Una Noche En Medellin – Cris Mj
Yılın en popülerleşen ünlüleri ve içerik üreticileri
2022’nin trendleri
TikTok, henüz küresel çapta konu başlıkları altındaki trendleri paylaşmadı. Bununla birlikte Türkiye’nin özeti de henüz paylaşılmadı.