TikTok, tüm dünyada 2022'nin en popüler videolarını, akımlarını ve şarkılarını açıkladı. Türkiye hakkındaki veriler ise henüz paylaşılmadı.

Bir yılı daha ardımızda bırakmaya hazırlanırken pek çok platform da 2022 yılına ait raporlar paylaşmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Spotify ve YouTube, yılın özetini paylaşırken bugün bir özet de TikTok’tan geldi.

TikTok, “TikTok’ta Bir Yıl: 2022” raporunu yayınladı ve yılın trendlerini, hit paylaşımlarını ve öne çıkan isimlerini açıkladı. TikTok’ta dünya çapında öne çıkan paylaşımlar ve isimler şu şekildeydi:

Yılın en akla kazınan paylaşımları:

ox_zung:

rosalia:

lav_sings:

robertirwin:

thammachad:

Yılın en iyi eğitim paylaşımları:

efritaasmr:

oursignedworld:

shinanova:

satisfying_pottery:

mirendarosenberg:

Yılın popüler şarkıları:

Yılın en popülerleşen ünlüleri ve içerik üreticileri

2022’nin trendleri

​TikTok, henüz küresel çapta konu başlıkları altındaki trendleri paylaşmadı. Bununla birlikte Türkiye’nin özeti de henüz paylaşılmadı.