IMDb Puanlarına Göre En İyi 50 Yabancı Dizi

Yabancı dizi ararken boşluğa düşmemeniz için IMDb sıralamasına göre en iyi 50 diziyi sizler için sıraladık. İzleyenler tarafından önerilen dizilerden birini seçip ona başlayabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler.

Dünyanın en fazla dizi ihracatı yapan ikinci ülkesinde yaşıyoruz. Ancak yeni nesil dizi formatlarımızın neredeyse hepsi yurt dışındaki standartlara uyum sağlıyor. Nedeniyse basit 2,5 saatlik sinema filmi uzunluğunda olan ve çok az olay gösteren içerikler hoşumuza gitmiyor. İşte bu nedenle ülkemizde yabancı dizilere olan ilgi çok fazla

Klişe Türk dizilerinden bunalanlar, haliyle çareyi yabancı dizi izlemekte arıyoruz. Kuşkusuz hepimizin oyunculuklarına, konusuna aşık olduğumuz yabancı diziler vardır. Biz de sizler için IMDb puanlarına göre en iyi 50 yabancı dizi listesi hazırladık. Belki listede aşık olacağınız başka diziler bulabilirsiniz.

En iyi yabancı diziler (özet liste):

Chernobyl - 9.5

Breaking Bad - 9.5

Game of Thrones - 9.3

Rick and Morty - 9.3

Our Planet - 9.3

True Detective - 9

The Mandalorian - 8.8

The Marvelous Mrs Maisel - 8.8

The Boys - 8.8

Stranger Things - 8.8

Black Mirror - 8.8

Fleabag - 8.7

The Crown - 8.7

Dark - 8.7

Mindhunter - 8.6

BoJack Horseman - 8.6

The Expanse - 8.5

Mr. Robot - 8.5

Unbelievable - 8.5

Big Little Lies - 8.5

Silicon Valley - 8.5

Succession - 8.4

The Morning Show - 8.4

Brooklyn Nine-Nine - 8.4

Euphoria - 8.4

After Life - 8.4

What We Do in the Shadows - 8.4

Years and Years - 8.4

Killing Eve - 8.3

Barry - 8.3

Veep - 8.3

Undone - 8.3

The Kominsky Method - 8.2

Good Omens - 8.2

Looking for Alaska 8.2

Catastrophe - 8.2

One Day at a Time - 8.2

The Good Place - 8.1

The End of the F**ing World - 8.1

Dead to Me - 8.1

The Righteous Gemstones - 8.1

You’re the Worst - 8.1

His Dark Materials - 8

Watchmen - 8

Ramy - 8

The Act - 8

The Umbrella Academy - 8

Modern Love - 8

GLOW - 8

Fosse/Verdon - 7.9

Fosse/Verdon:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Mini dizi

Tür: Biyografi, Dans, Dram, Müzik

IMDb: 7.9

Rotten Tomatoes: %81

Oyuncular: Sam Rockwell, Michelle Williams, Norbert Leo Butz

Fosse/Verdon fragman:

Altın Küre olmak üzere toplamda 10’dan fazla ödül ve 45’den fazla adaylık kazanan mini dizinin konusu tamamen gerçek olaylara dayanıyor. Dram türündeki yabancı dizi Fosse/Verden, etkili kareografiler çekebilen ünlü yönetmen Bob Fosse ve tüm zamanların en büyük Broadway dansçılarından olan Gwen Verdon’un sanat için güçlerini birleştirmelerini anlatıyor. İki sanatçının hayatındaki zorluklara odaklanan dizi, sanat dizisi olarak oldukça beğenildi.

GLOW:

Yayın ve sezon sayısı: 2017 - 3 sezon / Devam ediyor

Tür: Komedi, Spor, Dram

IMDb: 8.0

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: Alison Brie, Betty Glipin, Britt Baron

GLOW fragman:

1980’lerde Los Angeles’ta geçen dizi, hepimizin bildiği Amerikan güreşlerini konu alıyor. Ama olaya bir tutam feministlik katan dizi, bir organizasyon için çalışan kadın güreşçilerin komik ve dram dolu hikayesini ekrana getiriyor. Özellikle son zamanlarda çıkmış komedi türündeki en iyi yabancı dizilerden birisi olarak gösterilen GLOW, eleştirmenlerden tam not almayı başardı. Kadın güreşçilerin profesyonel kariyerlerinde ve kişisel hayatlarında neler yaşadıklarını merak ediyorsanız mutlaka GLOW’u izlemelisiniz.

Modern Love:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Devam ediyor

Tür: Romantik, Komedi

IMDb: 8.0

Rotten Tomatoes: %74

Oyuncular: Anne Hathaway, Sofia Boutella, Olivia Cooke, Tina Fey

Modern Love fragman:

Kısa sürede Amazon Prime’ın en iyi dizilerinden birisi olmayı başaran Modern Love, ünlü New York Times gazetesi tarafından yapılan ‘’Relationship, Love & Passion’’ araştırmasına dayanıyor. İnsanların ilişkileri, aşkları ve tutkuları üzerine yapılan bu araştırma, Modern Love dizisi ile hayat buluyor. Her bölümde farklı kişi ve ilişkilere odaklanan dizi, aşk ile romantizm arasındaki bağlantıyı da antoloji anlatımıyla ele alıyor.

The Umbrella Academy:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Devam ediyor

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik, Komedi

IMDb: 8.0

Rotten Tomatoes: %76

Oyuncular: Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan

The Umbrella Academy fragman:

Dijital dizi ve film platformu Netflix’in 2019’da çıkardığı fantastik türündeki yabancı dizisi The Umbrella Academy, çıkmadan önce büyük merak uyandırmıştı. Herkesin sabırsızlıkla beklediği dizi bazı Netflix kullanıcılarından tam not alsa da bazıları tarafından maalesef beğenilmedi. Çeşitli süper güçleri olan 7 üvey kardeşe odaklanan dizi, bu kardeşlerin dünyayı kurtarmak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Ama dünyayı kurtarmak için önce kardeş olmayı öğrenmeliler.

The Act:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Devam ediyor

Tür: Biyografi, Suç, Dram, Gerilim

IMDb: 8.0

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Patricia Arquette, Joey King, AnnaSophia Robb, Chloe Sevigny

The Act fragman:

Geçtiğimiz sene büyük ses getiren dizilerden birisi olan The Act, her sezon farklı suç ve gerilim konusu işleyecek. Gerçek olaylardan esinlenilen dizinin ilk sezonunda ise aşırı korumacı anne Dee Dee ile annesinden kurtulmaya çalışan kızı Gypsy’in hikayesi ekranlara yansıtıldı. İşin içine cinayet de girince anne ve kızın hikayesi FBI tarafından ele alınıyor.

Ramy:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Devam ediyor

Tür: Komedi, Biyografi, Dram

IMDb: 8.0

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular: Ramy Youssef, Mo Amer, Hiam Abbass

Ramy fragman:

Bir başka Hulu yapımı olan Ramy, dizinin yazarı ve yapımcısı Ramy Youssef’in gerçek hayatını anlatıyor. Başrolünü de üstlenen Ramy, Mısırlı müslüman birisinin Amerika’daki New Jersey eyaletinde neler yaşadığını seyirciye komik ve dramatik bir dille aktarıyor. Dinsel ve politiksel olarak ikiye bölünmüş New Jersey yerlileri ile Arap olan Ramy Hassan Youssef’in birbirleriyle olan ilişkisi ne kadar absürt olabilir ki?

Watchmen:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Devam ediyor

Tür: Aksiyon, Dram, Gizem, Fantastik

IMDb: 8.0

Rotten Tomatoes: %96

Oyuncular: Regina King, Yahya Abdul-Mateen, Tom Mison

Watchmen fragman:

HBO tarafından aynı isimli çizgi romandan ekranlara aktarılan ve yapımcılığını Lost yapımcısı Damon Lindelof’un üstlendiği Watchmen, alternatif bir tarihteki soğuk savaş zamanlarında geçiyor. Amerika’nın Vietnam savaşını kazandığı ve eyaleti yaptığı, gerçekte başkanlıktan azledilen Richard Nixon’un en iyi ABD başkanı olduğu evrende, Angela Abar ve Cal Abar ikilisinin aksiyon dolu hikayesini izliyoruz. Zamanın, uzayın, boyutların, gerçekliğin ve evrenlerin bükülebildiği dizi arıyorsanız Watchmen, en iyi fantastik yabancı diziler listesine girmiş durumda.

His Dark Materials:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Devam ediyor

Tür: Aksiyon, Dram, Macera, Aile, Fantastik

IMDb: 8.0

Rotten Tomatoes: %81

Oyuncular: Andrew Scott, Dafne Keen, Kit Connor, Amir Wilson, James McAvoy

His Dark Materials fragman:

2019 yılında adeta şov yapan HBO’nun yeni dizisi, oyuncu kadrosunda Sherlock’taki kötü karakterimiz Jim Moriarty’e hayat veren Andrew Scott ve X-Men serisindeki Profesörümüz Xavier’e hayat veren James McAvoy gibi yıldız isimleri barındırıyor. Dizide ise genç bir kızın sihir kullanarak dünyayı cinler olarak bilinen kötü ruhlardan ve karanlık güç Magisterium’dan kurtarmaya çalışması anlatılıyor.

You’re the Worst:

Yayın ve sezon sayısı: 2014 - 5 sezon

Tür: Komedi, Dram, Romantik

IMDb: 8.1

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: Chris Geere, Aya Cash, Desmin Borges

You’re the Worst fragman:

Hayat ve ikili ilişkiler üzerine odaklanan You’re the Worst, Narsist bir yazar olan Jimmy ile uluslararası arenada üstün başarıları bulunan reklamcı Gretchen ikilisinin arasında yaşananları ekrana yansıtıyor.

The Righteous Gemstone:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Devam ediyor

Tür: Komedi

IMDb: 8.1

Rotten Tomatoes: %77

Oyuncular: John Goodman, Danny McBride, Adam Devine

The Righteous Gemstone fragman:

Yine bir HBO yapımı olan The Righteous Gemstone, hayır işleri ile uğraşan, insanlara yardım eden ama olabildiğince aç gözlü, başarıya aç, rekabetten asla kaçınmayan bir dünyaca ünlü medya şirketinin sahibi olan ailenin komik olaylarını anlatıyor.

Dead to Me:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 2 sezon / Devam ediyor

Tür: Komedi, Dram, Fantastik

IMDb: 8.1

Rotten Tomatoes: %86

Oyuncular: Christina Applegate, Linda Cardellini, James Marsden

Dead to Me fragman:

Netflix yapımı fantastik komedi dizisi olan Dead to Me, hayattan pek beklentisi olmayan dul bir kadının ona musallat olan bir ruh ile olan arkadaşlığını anlatıyor.

The End of the F***ing World:

Yayın ve sezon sayısı: 2017 - 2 sezon / Devam ediyor

Tür: Macera, Komedi, Suç

IMDb: 8.1

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: Jessica Barden, Alex Lawther, Steve Oram

The End of The F***ing World fragman:

Netflix bu sefer karşımıza 17 yaşında olan ve kendisini psikopat olarak gören James ile okula yeni gelmesine rağmen kısa sürede popüler kız olan 17 yaşındaki Alyssa’nın maceralarıyla çıktı. Bir tür ilişkiye başlayan bu ikili, James’in babasını aramak için yola koyuluyor.

The Good Place:

Yayın ve sezon sayısı: 2016 - 4 sezon / Devam ediyor

Tür: Komedi, Dram, Fantastik, Romantik

IMDb: 8.1

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular: Kristen Bell, William Jackson Harper, Jamela Jamil

The Good Place fragman:

İyi yer ve kötü yer diye ikiye ayrılan dünyada insanlar durumlarına göre bölgelere gönderiliyorlar. Dizinin baş karakteri Eleanor Shellstrop bir tür sistemsel hatadan dolayı kötü yer yerine iyi yer denilen ‘’The Good Place’’e gönderiliyor. Eleanor en kısa sürede buraya ayak uydurmak zorunda.

One Day at a Time:

Yayın ve sezon sayısı: 2017 - 4 sezon / Devam ediyor

Tür: Komedi

IMDb: 8.2

Rotten Tomatoes: %98

Oyuncular: Justina Machado, Todd Grinnell, Isabella Gomez

One Day at a Time fragman:

Norman Lear’ın 1975 yılında yaptığı ünlü sitcom dizisinin uyarlaması olan Netflix yapımı One Day at a Time, aynı evde yaşayan Küba asıllı Amerikalı üç nesil ailenin yaşantısını anlatıyor. Küba kültür ve geleneği ile yaşayan Alvarez ailesi, Amerikan kültür ve geleneklerine alışabilirler mi? Bu soru bizi ilgilendirmeyebilir ancak dizinin gerçekten çok olumlu eleştiriler aldığını söylemek gerek.

Catastrophe:

Yayın ve sezon sayısı: 2015 - 2019 / 4 sezon

Tür: Komedi

IMDb: 8.2

Rotten Tomatoes: %99

Oyuncular: Sharon Horgan, Rob Delaney, Mark Bonnar

Catastrophe fragman:

Amazon Prime’ın İngiliz komedi dizisi olan Catastrophe, Amerikalı bir iş insanı olan Rob Norris’in iş gezisi için İngiltere’ye gitmesi ve orada tanıştığı İrlandalı Sharon Morris ile bir hafta boyunca beraber olmasını konu alıyor. Sharon bu beraberliğin sonunda hamile kalıyor ve Rob Norris artık bu İrlandalı kızla beraber olmak zorundadır. Yüksek notlar almasına şaşırdık doğrusu.

Looking for Alaska:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Devam ediyor

Tür: Dram, Romantik

IMDb: 8.2

Rotten Tomatoes: %92

Oyuncular: Charlie Plummer, Kristine Froseth, Timothy Simons

Looking for Alaska fragman:

Romantik yabancı dizi arayanların mutlaka izlemesi gereken Hulu yapımı Looking for Alaska, yeni bir öğrenci olan Miles Halter’in yatılı okula gelmesi ve burada da Alaska diye bir kıza aşık olmasını işliyor. Tabi Alaska da adının hakkını veriyor.

Good Omens:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Mini Dizi

Tür: Komedi, Fantastik

IMDb: 8.2

Rotten Tomatoes: %83

Oyuncular: David Tennant, Michael Sheen, Frances McDormand

Good Omens fragman:

Amazon Prime’ın fantastik dizisi Good Omens’de ne ararsanız var. Toplam 6 bölümlük mini seri olarak yayınlanan dizide şeytan Crowley (David Tennant) ile tanrının bir meleği olan Aziraphale (Michael Sheen) dünyanın yok olmaması için güçlerini birleştiriyorlar. Tuhaf bir konu doğrusu.

The Kominsky Method:

Yayın ve sezon sayısı: 2018 - 2 sezon / Devam ediyor

Tür: Komedi

IMDb: 8.2

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Michael Douglas, Alan Arkin, Sarah Baker

The Kominsky Method fragman:

Bir zamanların ünlü isimlerinden olan iki ihtiyar Sandy Kominsky ve Norman Newlander, artık gençlerin şehri olan Los Angeles’ta yaşlıların da bir şeyler yapabileceğini göstermek için tekrar bir araya gelirler. Dizinin kadrosu da konusu da efsane. Komedi arayanlar izlemeden geçmesin.

Undone:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Devam ediyor

Tür: Yetişkin animasyon, Fantastik, Dram, Gerilim, Gizem

IMDb: 8.3

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Rosa Salazar, Angelique Cabral, Constance Marie

Undone fragman:

Yapımcı koltuğuna Netflix’in büyük ses getiren animasyonu BoJack Horseman’ın yapımcısı Raphael Bob-Waksberg’in oturduğu Undone, Alma adındaki bir genç kadının babasının ölümünü engellemeye çalışmasını anlatıyor. Büyük bir trafik kazası geçirdikten sonra ölümden dönen Alma, bu olaydan sonra yıllar önce öldürülen babasının ruhunu görüyor. Babası ona zaman ve mekanda yolculuk yapabileceğini söyleyerek öldürülmesini engellemesini istiyor.

Veep:

Yayın ve sezon sayısı: 2012 - 2019 / 7 sezon

Tür: Komedi, Siyaset

IMDb: 8.3

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: Julia Louis-Dreyfus, Tony Hale, Anna Chlumsky

Veep fragman:

HBO’nun İngiliz dizisi olan Veep, eski bir Senatör olan Sellina Meyer’in ABD başkan yardımcısı olma serüvenini ve yaşadığı zorlukları komik bir dille anlatıyor. Dizi politik gerilim ve hiciv türünün en yeni örnekleri arasında yer alıyor. Özellikle dünya politikasına yönelik yaptığı çıkarımlar oldukça iğneleyici.

Barry:

Yayın ve sezon sayısı: 2018 - 2 sezon / Devam ediyor

Tür: Aksiyon, Komedi, Suç, Gerilim

IMDb: 8.3

Rotten Tomatoes: %99

Oyuncular: Bill Hader, Stephen Root, Sarah Goldberg

Barry fragman:

HBO yapımı aksiyon türündeki yabancı dizi Barry, işleri düzgün gitmeyen agresif bir tetikçi, para kazanmak için Los Angeles’a gider ve orada oyunculuk kursuna kayıt olur. Tiyatroda da oyunculuğa başlayan Barry’nin tahmin etmediği şey ise o geçmişini bıraksa da suç ve cinayet dolu geçmişi onu bırakmamıştır.

Killing Eve:

Yayın ve sezon sayısı: 2018 - 3 sezon / Devam ediyor

Tür: Aksiyon, Macera, Dram, Suç, Gerilim

IMDb: 8.3

Rotten Tomatoes: %94

Oyuncular: Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona Shaw, Kim Bodnia

Killing Eve fragman:

İngiliz devlet televizyonu BBC’nin büyük ses getiren yapımı Killing Eve, bir MI5 ile bir uluslararası tetikçi iki kadına odaklanıyor. MI5’de ajan olan Eve Polastri, tüm dünyada aranan tetikçi Villanelle’nin peşindedir. Villanelle’nin de sıradaki hedefi Eve Polastri’dir. Tam bir kedi fare oyununa dönen olaylar, iki kadının yakınlaşması ile daha da karışır.

Sex Education:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Devam ediyor

Tür: Komedi, Dram, Erotik

IMDb: 8.3

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa

Sex Education fragman:

Sex terapisti bir annesi olan ergenlik dönemindeki Otis Milburn, okuduğu lisede Maeve Wiley ile beraber seks üzerine psikoloğa gitmeye başlar. Dizinin olayları bundan sonra beklenmedik bir şekilde gelişir. Muhtemelen adından dolayı fazlasıyla popüler olan dizi, aslında gençlik ve gençlik çağında yaşanan kişilik değişimleri üzerine kurulu.

Years and Years:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Devam ediyor

Tür: Dram, Bilim Kurgu, Gizem, Politik

IMDb: 8.4

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Rory Kinnear, Emma Thompson, T’Nia Miller, Anne Reid

Years and Years fragman:

BBC ve HBO’nun ortak yapımı olan Years and Years’ın yapımcılığını ve senaristliğini Doctor Who’nun yapımcılarından birisi olan Russell T. Davies üstleniyor. Yakın bir gelecekte geçen dizinin evreninde teknolojik, sosyal ve politik açıdan birçok değişiklikler olmuştur. Lyons ailesi de bu değişikliklere ayak uydurmak zorundadır.

What We do in the Shadows:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Devam ediyor

Tür: Komedi, Fantastik, Korku, Gerilim, Gizem

IMDb: 8.4

Rotten Tomatoes: %94

Oyuncular: Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou

What We do in the Shadows fragman:

Staten Island’da 100 yıldan fazladır beraber yaşayan üç kafadar vampirin hayat hikayesi seyirciyle buluşuyor. Türün sevenleri için aslında oldukça yaratıcı bir konusu var. Ancak fantastik dizilere alışkın değilseniz, sonraki diziye göz atın deriz.

After Life:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Devam ediyor

Tür: Komedi, Dram

IMDb: 8.4

Rotten Tomatoes: %71

Oyuncular: Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou

After Life fragman:

Karısını hiç beklenmedik şekilde kaybettikten sonra neye uğradığını şaşıran Tony’nin artık o eski sevecen, iyi kalpli, hoşgörülü kişiliğinden eser yoktur. Tony artık umursamaz, kırıcı, şeytani birisi olmuştur. Bu yeni kişiliği hayatında bazı önemli değişikliklere neden olur. Gerçekten oyunculuklarıyla son derece başarılı bir dizi After Life.

Euphoria:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Devam ediyor

Tür: Dram

IMDb: 8.4

Rotten Tomatoes: %82

Oyuncular: Zendaya, Maude Apatow, Angus Cloud

Euphoria fragman:

Dizi liseli gençlerin yaşadığı zorlukları, tabii biraz da dizinin kültürüne uygun olan zorlukları, dramatik dille anlatılıyor. Tabii ki bunu yaparken gençlerin aileleri tarafından gördüğü baskıya ve yaşadıkları travmalara da değinmeyi ihmal etmiyor.

Brooklyn Nine-Nine:

Yayın ve sezon sayısı: 2013 - 7 sezon / Devam ediyor

Tür: Komedi, Dram

IMDb: 8.4

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular: Andy Samberg, Stephanie Beatriz, Terry Crews

Brooklyn Nine-Nine fragman:

New York, Brooklyn'in 99. bölgesinde geçen dizi, bu bölgede görev alan acemi ama yetenekli New York Polis Departmanı dedektifi Jake Peralta ve yeni amiri Ray Holt ile beraber yaptıkları çalışmaları izliyoruz. Polisye türünün saf bir komedi ve dramla birleştiği dizi, uzun süredir yayında.

The Morning Show:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Devam ediyor

Tür: Dram

IMDb: 8.4

Rotten Tomatoes: %63

Oyuncular: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup

The Morning Show fragman:

Apple TV+ yapımı olan ve başrolünü Jennifer Aniston’un ve ünlü komedyen Steve Carell üstlendiği The Morning Show dizisinde ise, Amerika’da sabah yayınları yapan televizyoncu ve sunucuların yaşadığı zorluklar anlatılıyor. Elbette bu isimler, Apple TV+ projesi için bir araya gelince ortaya izlemesi oldukça zevkli bir iş çıkmış görünüyor.

Succession:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Devam ediyor

Tür: Dram

IMDb: 8.4

Rotten Tomatoes: %63

Oyuncular: Hiam Abbass, Nicholas Braun, Brian Cox

Succession fragman:

Amerika’daki medya imparatoru olan Roy ailesi, kendi aralarındaki taht kavgası yüzünden yıpranırlar. En kısa sürede taht sorunlarını çözmek zorundalar. Yakın tarihte yayın hayatına başlayan dizi, şimdiden klasikler arasına girdi.

Silicon Valley:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Devam ediyor

Tür: Komedi

IMDb: 8.5

Rotten Tomatoes: %94

Oyuncular: Thomas Middleditch, T.J. Miller, Josh Brener

Silicon Valley fragman:

Silikon Vadisi’nde başarılı bir mühendis olan Richard Hendricks, arkadaşlarıyla beraber kendilerine ait bir şirket kurmaya çalışır. Günümüz iş dünyasındaki klişeleri yerden yere vuran dizi, hep o meşhur teknoloji şirketlerinin gerçek yüzlerini de güçlü şekilde eleştiriyor.

Big Little Lies:

Yayın ve sezon sayısı: 2017 - 2 sezon / Devam ediyor

Tür: Gizem, Suç, Dram

IMDb: 8.5

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shaillene Woodley

Big Little Lies fragman:

Kaliforniya’da yaşayan, villalarda oturan, ikoncan olan ve çocukları aynı sınıfta okuyan 3 annenin cinayete kadar uzanan gizem dolu hayatları Big Little Lies ile seyirciye aktarılıyor.

Unbelievable:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Mini dizi

Tür: Gizem, Suç, Dram

IMDb: 8.5

Rotten Tomatoes: %98

Oyuncular: Kaitlyn Dever, Toni Collette, Merritt Wever

Unbelievable fragman:

Netflix’in mini serisi olan Unbelievable, gerçek bir olaydan esinlenildiği için etkileyici hikayesiyle seyircileri etkilemeyi başarıyor. Marie Adler kızın tecavüze uğraması ve hakkında söylenen yalanlarla suçlanmasını araştıran iki kadın FBI ajanı, Marie hakkındaki gerçekleri bulmak için sonuna kadar gitmeye kararlıdırlar.

Mr. Robot

Yayın ve sezon sayısı: 2015 - 2019 / 4 sezon

Tür: Dram, Suç, Gerilim, Gizem

IMDb: 8.5

Rotten Tomatoes: %94

Oyuncular: Rami Malek, Christian Slater, Carly Chalkin

Mr. Robot fragman:

Akıllı bir siber güvenlik uzmanı olan Elliot Alderson, gündüzleri bir siber güvenlik şirketinde çalışıyor iken geceleri de hackerlık yapıyordur. Bir anda kendini Fsociety adlı hacker grubunda önemli rolde bulan Elliot Alderson, dünyayı yöneten bir E-Corp adındaki bir şirketi devirmeye çalışır. Dizi yakın zamanda televizyon tarihinin en çok ses getiren finallerinden birisini yaptı.

The Expanse:

Yayın ve sezon sayısı: 2015 - 5 sezon / Devam ediyor

Tür: Bilim Kurgu, Gizem, Dram, Gerilim

IMDb: 8.5

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: Steven Strait, Cas Anvar, Dominique Tipper

The Expanse fragman:

Gelecekte insanlar koloniler halinde Güneş Sistemi'ne yerleşmiş, orada yaşamaya, soylarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Asteroit kuşağında doğan başarılı polis dedektifi Josephus Miller, Julie Mao adında genç bir kadını bulma görevi alır. Ama bu sırada Mars, Dünya ve Kemer arasındaki gerginlik iyice artıyordur ki savaş patlak vermek üzredir. Zamanla dedektif Josephus, düğümün aradığı kadın Julie ile çözüleceğini fark eder.

BoJack Horseman:

Yayın ve sezon sayısı: 2014 - 5 sezon / Devam ediyor

Tür: Yetişkin animasyon, Komedi, Dram

IMDb: 8.6

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: Will Arnett, Amy Sedaris, Alison Brie

BoJack Horseman fragman:

Şöhret kaybı yaşayan televizyon yıldızı BoJack, tekrar televizyon dünyasına geri dönmek için çalışmalara başlar. Dizi yayınlanmaya başladıktan bu yana Netflix'in en sevilen yapımları arasında gösterildi. Animasyonları çocuklar için zannediyorsanız bu diziye bir göz atın deriz.

Mindhunter:

Yayın ve sezon sayısı: 2017 - 2 sezon / Devam ediyor

Tür: Suç, Gerilim, Dram

IMDb: 8.6

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv

Mindhunter fragman:

Emekli eski FBI ajanı John E. Douglas tarafından kaleme alınan aynı adlı adlı kitaptan esinlenilen Mindhunter dizisi, gerilim suç türünde kaliteli yapımlardan biri olduğunu gösterdi. 1970’lerde iki FBI ajanının cinayetleri çözmesi için seri katillerle röportaj yapmaları için görev almalarını işleyen dizi, seri katillerin psikolojilerini tüm çıplaklığı ile seyirciye aktarmaya çalışıyor.

Dark:

Yayın ve sezon sayısı: 2017 - 2 sezon / Devam ediyor

Tür: Suç, Gerilim, Dram, Bilim Kurgu

IMDb: 8.7

Rotten Tomatoes: %94

Oyuncular: Karoline Eichhorn, Louis Hofmann, Jördis Triebel

Dark fragman:

Netflix Almanya tarafından çekilen dizi, Almanya’nın bir kasabasında iki küçük çocuğun kaybolmasından sonra dört ailenin birbirlerinden dahi gizlediği sırları ortaya çıkmaya başlar. Doğaüstü kaybolma vakalarının yaşandığı kasabada kaybolan çocuklar nerede?

The Crown:

Yayın ve sezon sayısı: 2016 - 3 sezon / Devam ediyor

Tür: Biyografi, Tarih, Dram

IMDb: 8.7

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Claire Foy, Olivia Colman, Matt Smith

The Crown fragman:

İngiliz kraliyet ailesine odaklanan Netflix yapımı The Crown dizisi biz izleyenleri kraliçe II. Elizabeth’in gençlik yıllarına götürüyor. Elizabeth’in prenses iken tahta çıkmasını ve arkasından çevrilen entrikalara rağmen, yaşadığı duygusal çöküntülere rağmen İngiltere’yi nasıl yönettiğine yakından bakıyoruz.

Fleabag:

Yayın ve sezon sayısı: 2016 - 2019 / 2 Sezon

Tür: Komedi, Dram

IMDb: 8.7

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford, Olivia Colman

Fleabag fraagman:

Hayata dair konuda toplumdan uzaklaşan Fleabag, İngiltere’nin başkenti Londra’da modern kültür ve ahlak anlayışı ile komedi dolu bir savaşa girer. Dizi 2019'un en sevilen projelerinden birisi oldu. Hatta pek çok ünlü eleştirmenden tam not aldı. Hatta ve hatta eski ABD başkanı Obama bile sosyal medyadan tavsiye etti (gerçekten).

Black Mirror:

Yayın ve sezon sayısı: 2011 - 5 sezon / Devam ediyor

Tür: Bilim Kurgu, Gizem, Dram, Gerilim

IMDb: 8.8

Rotten Tomatoes: %83

Oyuncular: Daniel Lapaine, Hannah John-Kamen, Michaela Coel

Black Mirror fragman:

Her bölümünde farklı bir bilim kurgu konusu işleyen Black Mirror dizisinde çoklu evrenler görebilir, ileri teknolojiler ile tanışabilir ve dışarı çıkmak için an kollayan en karanlık içgüdülerinizin bir yansımasını görebilirsiniz.

Stranger Things:

Yayın ve sezon sayısı: 2016 - 4 sezon / Devam ediyor

Tür: Dram, Fantastik, Korku, Gerilim

IMDb: 8.8

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder

Stranger Things fragman:

Küçük bir çocuk birden ortadan kaybolur. Çocuğun annesi, bir polis şefi ve çocuğun arkadaşları onu bulmaya çalışırlar. Ama karşılarına akıllarına gelmeyecek kötü doğaüstü güçler çıkar. Çocuğu bulmak için o güçlerle mücadele etmek zorunda kalırlar.

The Boys:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Devam ediyor

Tür: Aksiyon, Komedi, Suç

IMDb: 8.8

Rotten Tomatoes: %84

Oyuncular: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr

The Boys fragman:

Amazon Prime yapımı bir tür süper kahraman dizisi olan The Boys, aslında günümüz süper kahraman hikayelerine dair görebileceğiniz en okkalı eleştirileri içeriyor. Bir grup gencin güçlerini kötüye kullanan süper kahramanları durdurmak için maceraya atılmalarını anlatıyor, ancak bu nasıl anlatmak...

The Marvelous Mrs. Maisel:

Yayın ve sezon sayısı: 2017 - 3 sezon / Devam ediyor

Tür: Komedi, Dram

IMDb: 8.8

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Rachel Brosnahan, Michael Zegen, Marin Hinkle

The Marvelous Mrs. Maisel fragman:

1960’larda geçen dizi, Miriam Maisel’in ev hanımı iken birden komedyen olmaya karar vermesini işliyor. Tabii o yıllarda kadınlar için göz önünde olmak, günümüze kıyasla çok zor. Dizinin ele aldığı toplumsal dönüşüm konusu da komedyen bir kadının gözünden anlatılınca ortaya mükemmel bir hikâye çıkmış. İzlerken kendisine birşeyler katan dizi arayanlar kaçırmasın.

The Mandalorian:

Yayın ve sezon sayısı: 2017 - 3 sezon / Devam ediyor

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

IMDb: 8.8

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: Pedro Pascal, Carl Weathers, Rio Hackford

The Mandalorian fragman:

Disney’in dijital yayın platformu olan ve bu sene yayın hayatına başlayan Disney+ dizisi The Mandalorian, Star Wars evreninde geçiyor. Özellikle Narcos ve Game of Thrones dizileriden tanıdığımız Pedro Pascal’ın başrolü üstlendiği dizi, bir ödül avcısı olan The Mandalorian’ın, gezegenlerdeki maceralarını anlatıyor.

True Detective:

Yayın ve sezon sayısı: 2014 - 3 sezon / Devam ediyor

Tür: Suç, Dram, Gizem, Gerilim

IMDb: 9.0

Rotten Tomatoes: %78

Oyuncular: Matthew McConaughey, Colin Farrell, Mahershala Ali

True Detective fragman:

Bir HBO yapımı olan True Detective, polis soruşturmalarını en ince ayrıntısına kadar izleyiciye göstermekle kalmayıp polislerin ve suçluların kişisel sorunlarını, psikolojilerini ve özel sırlarını etkileyici bir dille anlatıyor.

Our Planet:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Mini dizi

Tür: Belgesel

IMDb: 9.3

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: David Attenborough

Our Planet fragman:

Vahi doğadan, okyanusun karanlık sularına, Afrika’nın sıcaklığından Güney Amerika’ya kadar doğamızda yer alan her canlıyı ve ormanları ele alan Our Planet, bu türde yapılmış en iyi belgeseller arasında yer alıyor.

Rick and Morty:

Yayın ve sezon sayısı: 2013 - 4 sezon / Devam ediyor

Tür: Animasyon, Macera, Komedi, Bilim Kurgu

IMDb: 9.3

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer

Rick and Morty fragman:

Çılgın bir bilim adamı olan Rick Sanchez, kızının ailesi ile beraber yaşamaktadır. Aklını bilimle bozan Rick, biricik torunu Morty’i de yanına alarak bilim kurgu dolu maceralara atılırlar. Herhalde dünyanın en sevilen animasyon dizisi olduğunu söylesek abartmış olmayız.

Game of Thrones:

Yayın ve sezon sayısı: 2011 - 2019 / 8 sezon

Tür: Aksiyon, Macera, Dram, Fantastik

IMDb: 9.3

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Peter Dinklage, Lena Headey, Emillia Clarke, Kit Harrington, Sophie Turner, Maisie Williams, Nikolaj Coster-Waldau

Game of Thrones fragman:

Ünlü yazar George R.R. Martin’in aynı adlı roman serisinden uyarlanan HBO yapımı Game of Thrones, dokuz asil ailenin Westeros’un toprakları için savaşır. Bu aileler savaşır iken binlerce yıllık ortak düşmanları da harekete geçer. Finaliyle eleştiri bombardımanına maruz bırakılsa da bir dönemin unutulmazları arasındaki yeri değişmez.

Breaking Bad:

Yayın ve sezon sayısı: 2008 - 2013, 5 sezon

Tür: Suç, dram, gizem

IMDb: 9.3

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer

Breaking Bad fragman:

Breaking Bad, dizi tarihinin en unutulmaz yapımlarından birisi olarak tarihe geçti. Bitişinin ardından 7 yıl geçse bile hayran kitlesi genişlemeye devam ediyor. Eğer eski bir hikâye olduğunu düşünüp hareket ederseniz, haksızlık olur. Bir kimya öğretmeninin ölümcül hastalığa yakalandıktan sonraki mücadelesini izliyoruz. Ama ne mücadele...

Chernobyl:

Yayın ve sezon sayısı: 2019 - 1 sezon / Mini seri

Tür: Dram, Tarih, Gerilim, Gizem

IMDb: 9.5

Rotten Tomatoes: %96

Oyuncular: Jessie Buckley, Jared Harris, Stellan Skarsgard

Chernobyl fragman:

Bildiğiniz gibi 1986 yılının Nisan ayında Sovyetler Birliği’nin Çernobil adındaki nükleer santralinde bir patlama yaşanmıştı. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen bu felaket, HBO yapımı Chernobyl dizisi ile net şekilde anlatılıyor. Bütün olayları 5 bölüm halinde muazzam çekim açılarıyla, harkia oyuncularla aktaran yapım son yılların en iyilerinden birisi. Zaten listenin de zirvesinde yer alıyor.

Şayet ne izlemeye karar veremediyseniz yukarıdaki IMDb’nin en iyi 50 dizisi listemizden kendinize en uygun olanı seçip izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz :)