Yenilmezler ekibinden tanıdığımız sinirli Yeşil Dev’imiz Hulk’un sinema evreni ile olan bağı aslında Yenilmezler’den çok daha eskiye dayanıyor. Bugüne kadar çekilmiş iyisiyle kötüsüyle birçok Hulk filmi mevcut. Peki, hangilerinin iyi hangilerinin kötü olduğunu biliyor musunuz?

Hulk, Marvel evreninin her yerinde oldukça sevilen bir karakter. Öfke problemleri yaşayan bu dostumuz ilk ortaya çıkışından itibaren birçok kişi tarafından sevilip kucaklandı. Tabii ki hal böyle olunca çizgi roman evreninin dışına çıkması da çok uzun sürmedi.

1977’de ilk televizyon dizisine kavuşan Hulk, hız kesmeden arkasından birçok film ve animasyonla birlikte ününü destekledi. Hulk’ın ana rolde oynadığı veya Hulk’ın da içerisinde bulunduğu onlarca dizi, film veya animasyon çekildi. Peki, bunlardan hangileri izlemeye değer? Bizde bu tarz soruları olanlar için tüm Hulk filmlerini kötüden iyiye sıralamaya karar verdik.

En kötüden en iyiye tüm Hulk filmleri:

Thor ve Hulk’ın ilk karşılaşması: The Incredible Hulk Returns

Tür: Aksiyon, macera, drama

Aksiyon, macera, drama Yıl: 1988

1988 Yönetmen: Nicholas Corea

Nicholas Corea Oyuncular: Bill Bixby, Lou Ferigne, Jack Colvin

Bill Bixby, Lou Ferigne, Jack Colvin IMDb Puanı: 5,6

The Incredible Hulk Returns, Hulk’ın sinema evrenindeki ilk filmlerinden bir tanesi. Bu filmde ise Bruce Banner hali hazırda olaylara çok hakim bir şekilde karşımıza çıkıyor. Hulk’a dönüşümünün üstünden 2 yıl geçmiş, Bruce artık olaylara adapte olmuştur ve bir kız arkadaşı vardır. Fakat Hulk’tan kurtulmak için araştırmalarına da devam etmektedir. Bu olayların üzerine Bruce bir öğrencisinin yıldırım tanrısı Thor’u tanıdığını öğrenir ve çözümü başka diyarlarda aramaya karar verir.

Yeşil Dev’imizi oluşturan film: Hulk

Tür: Aksiyon, bilim kurgu

Aksiyon, bilim kurgu Yıl: 2003

2003 Yönetmen: Ang Lee

Ang Lee Oyuncular: Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliott

Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliott IMDb Puanı: 5.6

“Hulk” sinema evrenine Yeşil Dev’imizin tekrar tanıtılmasını sağlayan ve karakterimizin başlangıcını anlatan bir film. 1977’deki ilk filmin üstünden geçen senelerden sonra daha yüksek teknoloji ile çekilip hayranların karşısına sunulan Hulk, klasik Bruce Banner hikayesini ele alıyor. Bruce zaten hali hazırda trajik hayatı olan bir karakterken, başına gelen bu olay işleri daha da kötü hale getiriyor ve birçok kişinin bildiği Yeşil Dev Hulk’ı sinema ekranlarına taşıyor.

Bir zamanların popüler dizisinin finali: The Death of the Incredible Hulk

Tür: Aksiyon, macera, drama

Aksiyon, macera, drama Yıl: 1990

1990 Yönetmen: Bill Bixby

Bill Bixby Oyuncular: Bill Bixby, Lou Ferrigno, Elizabeth Gracen

Bill Bixby, Lou Ferrigno, Elizabeth Gracen IMDb Puanı: 5.7

Hulk’ın piyasada ünlendiği zamanlar sadece sinema evrenine özel değildi. Hulk için bir adet televizyon dizisi de çekilmişti. Direkt olarak Dr. Banner üzerinden şekillenen bu hikaye Banner’ın Hulk’tan kurtulmaya çalışmasını konu alıyor. Dr. Banner’ın Arındırma işlemi için girdiği bir laboratuvarda gizli bir ajan olan Jasmine işlemi sabote eder. Bu sırada Jasmine ile karşılaşan Dr. Banner Jasmine’e aşık olur. Jasmine ise Dr. Banner’ın hislerini karşılıksız bırakmaz ve ikili yeni bir hayata atılmaya karar verir. Fakat düşman ajanları ve Hulk düşündüklerinden daha yakındadır.

Kingpin ve Hulk karşı karşıya: The Trial of the Incredible Hulk

Tür: Aksiyon, macera, drama

Aksiyon, macera, drama Yıl: 1989

1989 Yönetmen: Bill Bixby

Bill Bixby Oyuncular: Bill Bixby, Lou Ferrigno, Marta DuBois

Bill Bixby, Lou Ferrigno, Marta DuBois IMDb Puanı: 5.8

Dr. Banner, ucu yüksek ihtimalle Kingpin’e kadar uzanan bir suça tanıklık eder. Tabii ki bu olayların üzerine tanık olarak tutulur. Yardımına ise kendisi gibi gizli bir kimliğe sahip olan avukat Matt Murdock gelir. Avukat kimliği dışında kanun koruyucusu olarak ek iş yapan Matt Murdcok (Daredevil) Kingpin ile ilgili olan bu olayla oldukça yakından ilgilenir ve ikilinin tanışması da bu şekilde başlar.

Sinirli dostumuz bir kez daha sinema ekranlarında: The Incredible Hulk (2008)

Tür: Aksiyon, macera, bilim kurgu

Aksiyon, macera, bilim kurgu Yıl: 2008

2008 Yönetmen: Louis Leterrier

Louis Leterrier Oyuncular: Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth

Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth IMDb Puanı: 6.6

Hulk’ın sinema evrenindeki en akılda kalıcı versiyonlarından biri olan The Incredible Hulk, Yeşil Dev’imizi gerçekten olması gerektiği gibi yansıtan yapımlardan biri. Özellikle o dönemlerde görsel efektlerin daha üst seviyelerde olması filmin etkileyiciliğini de bir hayli arttırmıştı. Filmin konusunda ise klasik bildiğimiz şekilde ilerliyor. Araştırmacı bilim adamı Bruce Banner öfke problemine karşı bir çözüm arıyor.

Yenilmezler ekibi tehlikeli bir yapay zekaya karşı: Avengers Age of Ultron

Tür: Aksiyon, macera, bilim kurgu

Aksiyon, macera, bilim kurgu Yıl: 2008

2008 Yönetmen: Joss Whedon

Joss Whedon Oyuncular: Chris Evans, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr.

Chris Evans, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. IMDb Puanı: 7.3

Bruce Banner ve Tony Stark, dünyadaki barışı korumak adına yeni bir yapay zeka programı geliştirirler. Fakat işler çok beklenmedik bir şekilde ters gider. Yapay zeka barışı korumayı çok farklı bir şekilde algılar ve kendisi bir hedit haline gelir.. İşler böyle olduğunda ise Yenilmezler ekibinin bir kez daha dünya barışını sağlaması gerekir.

Odin’in oğlu zorlu bir görevle karşı karşıya: Thor: Ragnarok

Tür: Aksiyon, macera, komedi

Aksiyon, macera, komedi Yıl: 2017

2017 Yönetmen: Taika Waititi

Taika Waititi Oyuncular: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett

Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett IMDb Puanı: 7.9

Sürekli olarak Ragnarok ile alakalı rüyalar gören Thor, bunların bir anlamı olduğunu düşünür ve araştırmaya başlar. Araştırmaları sonucunda haklı olduğunu öğrenen Thor harekete geçemeden Sakaar gezegeninde mahkum kalır. Artık Thor’un zamana karşı yarışıp Sakaar gezegeninden kurtulup, Asgardı koruyup, Ragnarok’un gelişini durdurması gerekmektedir.

Efsane kahramanların bir araya gelişinin hikayesi: The Avengers

Tür: Aksiyon, macera, bilim kurgu

Aksiyon, macera, bilim kurgu Yıl: 2012

2012 Yönetmen: Joss Whedon

Joss Whedon Oyuncular: Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr.

Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. IMDb Puanı: 8.0

Odin’in oğlu ve Thor’un kardeşi düzenbaz tanrı Loki, dünyayı ele geçirme planları yapmaktadır. Birçok olayın farkında olan Nick Fury, dünyadaki barışı korumak adına dünyanın dört bir yanından kendince güçlü olan birçok kahramanı bir araya getirip Yenilmezler takımını oluşturmaya karar verir.

Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıya: Avengers Infinity War

Tür: Aksiyon, macera, bilim kurgu

Aksiyon, macera, bilim kurgu Yıl: 2018

2018 Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Anthony Russo, Joe Russo Oyuncular: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Robert Donwey Jr.

Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Robert Donwey Jr. IMDb Puanı: 8.4

Dünyanın kahramanlarının son zaferinin üstünden bir süre geçmiştir ve bu sefer Thanos isimli bir tiran dünyanın huzurunu tehdit etmektedir. Fakat yenilmezler ekibinin bilmediği bir gerçek vardır. Bu seferki tehdit şimdiye kadar karşılaştıklarından çok daha büyük ve tehlikelidir. Barışı sağlamak adına birçok şeyi feda etmeleri gerekecektir.

Dünya büyük bir yıkımla karşılaştı fakat kahramanlarımız henüz yılmadı: Avengers Endgame

Tür: Aksiyon, macera, drama

Aksiyon, macera, drama Yıl: 2019

2019 Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Anthony Russo, Joe Russo Oyuncular: Chris Evans, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr.

Chris Evans, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. IMDb Puanı: 8.4

Infinity War da yaşanan yıkıcı olayların üzerine dünya kaosa sürüklenmiştir. Popülasyonun yarısı yok olmuştur ve her şey kötü gitmektedir. Fakat tünelin ucunda son bir ışık gözükmektedir. Yenilmezler ekibi henüz yılmamıştır ve son bir gayretle her şeyi yeniden eski haline getirip dengeyi sağlamak için savaşmaya karar verirler.