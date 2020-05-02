VSS Unity Uzay Aracı, Bir Testi Daha Başarıyla Geçti

Virgin Galactic’in VSS Unity uzay aracı, ilk kez New Mexico üzerinde uçtu. Uçuş başarıyla gerçekleştirilirken, şirketin ticari uçuşlar için önemli bir adımı daha geçtiği düşünülüyor.

Virgin Galactic’in ticari uzay uçuşları için geliştirdiği SpaceShipTwo sınıfı uzay uçağı VSS Unity, New Mexico ana üssünden kalkış yaptı. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen uçuş sonrasında, aracın ticari yolculuklar için önemli bir adımı daha geride bıraktığı açıklandı.

Virgin Galactic, uzay aracıyla daha önce de çeşitli test uçuşları yapmıştı. Aralık 2018 ve Şubat 2019’da gerçekleştirilen test görevlerinde iki kez sub-orbital sınıra ulaşan araç, ilk kez New Mexico üzerinde bir uçuş gerçekleştirdi. Daha önceki uçuşlar ise Güney Kaliforniya’daki The Spaceship Company şirketinin yakınında yer alan Mojave Hava ve Uzay Limanı’ndan kalktı.

SpaceShipTwo nasıl çalışıyor?

Virgin Galactic’in insanları uzayın sınırına çıkarmasını sağlayacak uzay aracı SpaceShipTwo, ilk başta 50.000 fit (15.000 metre) yüksekliğe kadar normal bir uçak gibi çıkıyor. Bu yüksekliğe çıktıktan sonra roket motorlarını ateşleyen araç, sub-orbital alana ulaşana kadar bu motorlardan güç alıyor.

Virgin Galactic, koronavirüs pandemisi döneminde bu uçuşun güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm önlemleri aldıklarını duyurdu. Virgin Galactic’in CEO’su George Whitesides, “Bu zorlu dönemlerde ekibimizi uçuş için yeni bir kilometre taşını aştığı için tebrik ediyorum” dedi.

Şimdiden 600 kişi başvurdu

Virgin Galactic, SpaceShipTwo’ya şu ana kadar 600 kişinin rezervasyon yaptığını açıkladı. Her biri 250.000 dolara mal olacak biletler, insanların birkaç dakikalığına uzayın sınırına ulaşıp yerçekimi olmadan hareket etmelerini deneyimlemelerini sağlayacak.