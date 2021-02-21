Kolay kullanımları ve hoş tasarımları ile kablolu kulaklıkların yerini almaya başlayan Bluetooth kulaklıklar, birbirinden farklı özellikleri, tasarımları ve fiyat aralıklarıyla karşımıza çıkabiliyor. Bu içeriğimizde; son zamanlarda satın alan tüketiciler tarafından tam not almış, fiyatları yüksek ancak verilen paraya değecek Bluetooth kulaklık modellerini yakından inceliyoruz.

İyi bir Bluetooth kulaklık almak için artık binlerce TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor. Elbette piyasada uygun fiyatlı ve çok sayıda başarılı kulaklık var, ancak bütçesi olan ve şüpheye yer bırakmak istemeyen biriyseniz, eliniz en kaliteli modellere gidiyor.

Bluetooth kulaklıklar arasındaki özellik ve fiyat farklarını incelemeniz hangi kulaklıkta karar kılacağınız konusunda size yardımcı olur.

Türkiye'de alabileceğiniz en pahalı Bluetooth kulaklık modelleri:

Apple AirPods 2. Nesil

Apple AirPods Pro

Beats Solo Pro

Sennheiser MOMENTUM TWS

Sony WH1000

JBL CLUB ONE

Dali IO-6 Caramel

Apple AirPods Max

Bowers & Wilkins PX7

Master & Dynamic MW65

NOT: Liste halihazırda satışta olan modeller üzerinden seçilmiştir, dolayısı ile eksikler yer alabilir. Eğer listeye eklenmesini istediğiniz kulaklıklar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca listemizde stüdyo ortamı için üretilen profesyonel ürünler ve oyuncu kulaklıkları yerine gündelik kulaklıklara yer verdik.

Apple AirPods 2. Nesil

Bluetooth: 5.0

Boyutlar: 1.65 x 1.8 x 4.05 cm; 177 gram

Su geçirmezlik: Yok

Pil ömrü: Tek şarjla 5 saate kadar dinleme, 3 saate kadar konuşma süresi.

Ortalama Fiyat: 1.300 - 1.400 TL

Ürüne Amazon üzerinden ulaşabilirsiniz

AirPods, kablosuz kulaklık deneyimini yepyeni bir tasarımla sunuyor. Şarj kutusundan çıkardığınız anda iPhone, Apple Watch, iPad veya Mac’inizle kullanmaya başlayabilirsiniz. Otomatik olarak açılıyor ve her zaman bağlı kalıyor. Ses düzeyini ayarlamak, şarkıyı değiştirmek, arama yapmak ve hatta yol tarifi almak için "Hey Siri” demeniz ve isteğinizi belirtmeniz yeterli.

Apple AirPods Pro

Bluetooth: 5.0

Boyutlar:10 x 10 x 4.5 cm; 240 gram

Su geçirmezlik: Var

Pil ömrü: 20-24 Saat

Ortalama Fiyat: 1.899 - 2.099 TL

Ürüne Amazon üzerinden ulaşabilirsiniz

Etrafınızda olup bitenleri duymak ve çevrenizle etkileşime geçmek için kuvvet sensörüne basılı tutarak dışarıdaki seslerin kulağınıza ulaşmasına izin veren Şeffaf Mod'a geçiş yapabiliyorsunuz. Kutusundan çıkar çıkmaz kullanıma hazır. AirPods Pro su sporları dışında, tüm spor ve egzersiz türleri için suya ve tere dayanıklı bir tasarıma sahiptir.

Beats Solo Pro

Bluetooth: 5.0

Boyutlar:10 x 5 x 15 cm; 350 gram

Su geçirmezlik: Yok

Pil ömrü: 20-22 Saat

Ortalama Fiyat: 1.999 - 2.399 T

Ürüne Amazon üzerinden ulaşabilirsiniz

Sesi istediğiniz şekilde sunmak için Solo Pro’da iki dinleme modu bulunuyor: Aktif Gürültü Önleme (ANC) ve Saydamlık. Beats’teki Pure ANC, sizi tamamen içine çeken bir müzik deneyimiyle yaratıcılığınıza alan açıyor. Saydamlık ise etrafınızda olup bitenin farkında olmanızı sağlıyor. Ergonomik tasarım uzun süreli kullanımda rahatlık sunmasının yanı sıra şık bir stil de sunuyor.

Sennheiser MOMENTUM TWS

Bluetooth: 5.0

Boyutlar: 7.68 x 4.38 x 3.47 cm; 70 gram

Su geçirmezlik: Yok

Pil ömrü: 7-8 Saat

Ortalama Fiyat: 2.199 - 2.399 TL

Ürüne Amazon üzerinden ulaşabilirsiniz

Lider ses teknolojisi ve inovasyonların katkısıyla, bu yeni kulaklıklar her yerde, her zaman, en iyi müzik deneyimini sunuyor. Geliştirilmiş ergonomik dizaynı ve yeniden tasarlanmış dokunmatik kontrol sistemi ile yeni MOMENTUM True Wireless harika bir konfor ve deneyim sunuyor.

Sony WH1000

Bluetooth: 4.2

Boyutlar: 254 gram

Su geçirmezlik: Yok

Pil ömrü: 30 Saat

Ortalama Fiyat: 2.299 - 2.499 TL

Ürüne Amazon üzerinden ulaşabilirsiniz

Sektöründe lider Gürültü Engelleme özelliği ile şehrin seslerinden kaçın. WH-1000 gürültü engelleme teknolojisi en gelişmiş teknoloji olan HD Gürültü Engelleme İşlemcisi QN1’e sahiptir. Diğer kulaklıkların sesine kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla veri ileten (maksimum 990 KB/sn aktarım oranında) LDAC, olağanüstü kalitede yüksek çözünürlüklü ses içeriklerinin keyfini çıkarmanıza olanak tanır.

JBL CLUB ONE

Bluetooth: 5.0

Boyutlar: 22 x 10 x 20 cm; 378 gram

Su geçirmezlik: Yok

Pil ömrü: 20-23 Saat

Ortalama Fiyat: 2.499 - 2.699 TL

Ürüne Amazon üzerinden ulaşabilirsiniz

JBL CLUB ONE ile Gerçek Adaptif Gürültü Engelleme, Ambient Aware ve TalkThru özelliklerine ilave olarak Google Asistan ve Alexa sesli yardımcılar ile donatılmıştır. Ambient Aware ve TalkThru özellikleri sayesinde kulaklığınız takılıyken dışarıdaki sesleri ve konuşmaları duyabilir, kulaklığınızı çıkarmadan sohbet edebilirsiniz.

Dali IO-6 Caramel

Bluetooth: 5.0

Boyutlar: 22.5 x 24.5 x 8 cm; 320 gram

Su geçirmezlik: Yok

Pil ömrü: 30 saat

Ortalama Fiyat: 4.299 - 4.499 TL

Ürüne Amazon üzerinden ulaşabilirsiniz

DALI IO-6, tüm sesleri ortamdan uzak tutmak için aktif bir gürültü azaltmaya (ANC) sahiptir. Yalnızca "Şeffaflık" modunda dışarıdan gelen gürültüyü belirli bir dereceye kadar geçirebiliyor. Dayanıklı tasarım ve doğal, şeffaf ses performansı ile maksimum konfor için tasarlanmıştır. Sınıfının en iyisi 30 saatlik pil ömrüne sahiptir.

Apple AirPods Max

Bluetooth: 5.0

Boyutlar: 16.8 x 18.7 x 8.3 cm; 384.8 gram

Su geçirmezlik: Yok

Pil ömrü: 20 saat

Ortalama Fiyat: 5.499 - 5.599 TL

Ürüne Teknosa üzerinden ulaşabilirsiniz

AirPods Max, Aktif Gürültü Engelleme teknolojisiyle buluşturarak eşi benzeri olmayan bir dinleme deneyimine ev sahipliği yapıyor. Sistem gereksinimleri listesine baktığımızda yalnızca en yeni iOS, iPadOS, watchOS, macOS ve tvOS sürümleri ile tam uyumlu kullanılabileceği belirtilirken; “Apple dışındaki diğer markaların aygıtlarıyla da kullanılabilir ancak tüm özellikler kullanılamaz.” ifadeleri yer alıyor.

Bowers & Wilkins PX7

Bluetooth: 5.0

Boyutlar: 8 x 17.5 x 22 cm; 302 gram

Su geçirmezlik: Yok

Pil ömrü: 30 saat

Ortalama Fiyat: 6.499 - 6.699 TL

Ürüne N11 üzerinden ulaşabilirsiniz

Bowers & Wilkins PX7, dış dünyayı müzikten uzak tutmak için ortamınıza otomatik olarak yanıt veren uyarlanabilir gürültü önleme teknolojisine sahip bir kablosuz kulaklık modelidir. Stereo hoparlörlü cihazlar, hem sol hem de sağ tarafta bağımsız kanallardan ses ileterek daha zengin bir ses ve daha iyi bir deneyim sunar. Başlıklı rahat tam boy şekli kulaklarınızı tamamen kaplar.

Master & Dynamic MW65

Bluetooth: 4.2

Boyutlar: 16.5 x 6.6 x 9 cm; 244.94 gram

Su geçirmezlik: Yok

Pil ömrü: 24 saat

Ortalama Fiyat: 6.799 - 7.000 TL

Ürüne Amazon Türkiye üzerinden ulaşabilirsiniz

2 farklı gürültü engelleme fonksiyonu ile kullanım alanına göre seçim yapabilirsiniz, çok kuvvetli bir gürültü filtreleme ya sadece istenmeyen bazı sesleri yok etme özgürlüğüne sahipsiniz. MW65 ANC oldukça şık bir tasarıma sahip, premium malzemeler, kaliteli deriler ile birlikte alüminyum metaller kullanılarak hem çok hafif hem de premium bir görünüme sahip.