Kripto para birimlerinin ciddi şekilde değerlerini artırması, kar satışlarını da beraberinde getirdi. Hindistan'ın da kripto parayı yasaklayacağını duyurmasıyla birlikte neredeyse tüm kripto para birimlerinde satış dalgası başladı.

Dün sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde Hindistan’ın, ülkede kripto para bulundurmayı, ticaretini ve transferini yapmayı yasaklamayı planladığını aktarmıştık. Hindistan’daki toplam kripto para mal varlığı 1,4 milyar dolar seviyesinde, yalnızca Bitcoin’in tek başına piyasa hacmi ise 1 trilyon doların üzerinde olduğundan bu yasağın piyasada bir depreme yol açması beklenmiyordu ancak yasağın getirdiği panik, beklenenin üzerinde bir etkiye neden olmuş gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin, 61.683,86 dolar ile tarihinin en yüksek değerini gördükten kısa bir süre sonra gelen satış dalgasıyla birlikte 54.000 dolar seviyesine gerileyerek yatırımcılarını endişelendirdi. Analistlere göre bu düşüşün en önemli nedenlerinden birini kar satışları oluştursa da Hindistan’ın kripto parayı ülkede yasaklayacak olması da satış dalgasının büyümesinde etkili oldu.

Hızlı artış sonrası kar satışları başladı

Bitcoin’in son 24 saat verilerine baktığımızda değerinin 58 bin 600 dolardan 53 bin 800 dolar seviyelerine kadar düştüğünü ancak şu anda 55 bin dolar seviyelerinde işlemde olduğunu görüyoruz. Sadece son 24 saatte yüzde 6,91 değer kaybına uğrayan Bitcoin’in haftalık değer artışı ise yüzde 1,31 seviyelerine inmiş durumda. Bu süreçte piyasa hacmi yaklaşık 100 milyar dolar küçülen Bitcoin’in toplam hacmi ise hala 1 trilyon doların üzerinde.

Bitcoin, değer kaybı ile en fazla dikkat çeken kripto para birimi olsa da değeri düşen tek kripto para olmadı. En popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum da sadece son 24 saatte yüzde 2,61 oranında değer kaybetti ve haftalık değer kaybı 2,9 seviyelerine çıktı. An itibarıyla Ethereum, 1.780 dolar seviyelerinden işlem görüyor. En popüler 10 kripto para biriminin son 24 saatteki hareketine baktığımızda yalnızca XRP ve Cardano’nun değerini artırdığını görüyoruz.