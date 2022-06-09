Yapılan bir araştırma, en 'toksik' sosyal medya platformlarını ortaya çıkardı. Veriler, Twitter'ın bu konuda en üst seviyede yer aldığını gösterirken sosyal medyanın diğer olumsuz yönlerine de dikkat çekti.

Dünya çapında milyarlarca insanın hayatında önemli bir yer edinen sosyal medya platformları, her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Günümüzün çoğunu geçirdiğimiz bu mecralar, bilgi alışverişini kolaylaştırmanın yanı sıra fiziksel olarak beraber olmayan insanların sürekli iletişim kurmasına olanak tanıyor.

Ancak hepimizin de bildiği gibi bu platformların göz ardı edilemeyecek kadar fazla olumsuz yönleri de mevcut. Bu platformlarda bulunan, ‘toksik’ veya ‘troll’ olarak nitelendirilen bazı hesaplar, birçok insanın sosyal medyadan kötü bir şekilde etkilenmesine neden oluyor. SimpleTexting isimli bir platform tarafından yapılan ‘En Toksik Uygulamalar’ araştırması da bu konuyla ilgili önemli verileri ortaya çıkarıyor.

Twitter, en çok troll hesap problemine sahip platform seçildi

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan araştırmaya göre Twitter, bu uygulamaların başında bulunuyor. Çalışmaya göre katılımcıların %38,1’i, en çok troll’ün Twitter’da bulunduğunu ifade etti ve platformun zirvede yer almasını sağladı. Bunun yanı sıra katılımcıların 26,9’u Facebook’un, %14,8’i ise Reddit’in bu soruna sahip olduğunu belirtti. Facebook ve Reddit’i ise TikTok, YouTube ve Instagram takip etti.

Bunun yanı sıra araştırma, her 10 kişiden 6’sının sosyal medyada belli konular hakkında içerik paylaşmaktan olumsuz yorumlar almaktan çekindikleri için korktuğunu ortaya koydu. Ayrıca katılımcıların %90’ının kendi ağlarında ırkçı gönderilerle, %86’sının da cinsel yönelim ve cinsiyetle ilgili olumsuz içerikler ile karşılaştığı yayımlanan verilerde dikkat çekti.

Ek olarak bu hafta GlobalData üzerinden yayımlanan bir araştırma da Twitter’ın troll hesaplar dışında son zamanlarda Elon Musk’ın açıklamalarıyla da gündem olan spam sorunuyla mücadele ettiğini de ortaya çıkardı. Bir matematiksel model ile elde edilen verilere göre dev platformdaki aktif hesapların %10’undan fazlası spam içerik paylaşıyor. Bu oranın da Twitter tarafından paylaşılan %5’ten daha fazla olması büyük dikkat çekti. Ancak bu oranın bir tahmin olduğu, tam bir kesinlik göstermediği de araştırmacılar tarafından vurgulanıyor.

Sosyal medya mental sağlığa zarar veriyor

Ayrıca sosyal medyanın kişinin kendini nasıl gördüğüne ve mental sağlığa yönelik etkileri de SimpleTexting’in araştırmasında yer aldı. Cevaplara göre Instagram, bu konuda en çok zararlı platform olarak ilk sıraya yerleşti. Instagram’ı Facebook, TikTok, Twitter gibi uygulamalar takip etti. Katılımcıların %53’ü sosyal medyadaki negatif yorumların mental sağlıklarına zarar verdiğini ifade ederken %46’sı bir başkasıyla olumsuz bir şekilde etkileşime girdiğini itiraf etti.

Kısacası araştırma, saatlerimizi harcadığımız bu platformlarının kullanıcılar üzerinde ciddi etkilerinin olabileceğini bir kez daha göstererek sosyal medyanın bizi bir araya getirmekten ziyade birbirimizden uzaklaştırdığını ortaya çıkardı.