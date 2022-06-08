Twitter’ı satın alma girişiminde bulunan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sahte hesaplar nedeniyle bu karardan vazgeçeceğini söylemişti. Twitter’ın CEO’su ise Musk’a şirketin bütün kullanıcı bilgilerini vereceğini açıkladı.

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin kurucusu olan Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter’ı satın alacağını açıklamış ve popüler sosyal medya platformuna 44 milyar dolar ödeyeceğini belirtmişti. Ancak bu açıklamanın ardından satın alım işlemi adeta arap saçına döndü.

Twitter’ın CEO’su Parag Agrawal, platformdaki spam,bot ve sahte hesapların sadece %5 olduğunu açıklamıştı. Musk ise bu rakamın çok daha fazla olduğunu ve Twitter’ın satın alım değeri hakkında kendisini ‘kandırdığını’ iddia etmişti.

Twitter, %5 iddiasını kanıtlayacağını açıkladı

Twitter yetkilileri, bugün yaptıkları açıklamada Firehose (itfaiye hortumu) adını verdikleri dokümanları Musk’a sunacaklarını açıkladı. Firehose, Twitter’ın kurulmasından günümüze kadar atılan her tweetin, her hesabın hangi cihazdan giriş yaptığı ve diğer bazı bilgileri içeriyor. Twitter yetkilileri, bu verileri Musk’a vererek iddia ettikleri gibi sahte hesapların sadece %5 olduğunu kanıtlamaya çalışacak.

Eğer bu sahte hesapların sayısı gerçekten de %5 oranında çıkarsa sözleşmenin kurallarına göre Musk Twitter’ı satın almak zorunda kalacak. Ancak eğer sonuç şirketin CEO’sunun iddia ettiği orandan fazla çıkarsa ünlü milyarder bu satın alımdan anında vazgeçebilecek.

Washington Post’un verdiği bilgilere göre bu veriler hali hazırda 20’den fazla şirketle paylaşıldığı için Twitter’ın bu verilerde bir ‘değişiklik’ yapması mümkün değil. İlerleyen günlerde Twitter’ın verileri teslim etmesinin ardından Musk ve ekibi verileri inceleyecek ve Twitter satın alımında ‘son düzlüğe’ girilecek.