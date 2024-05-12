Birleşik Krallık’ta 8000 kedi üzerinde gerçekleştirilen dev bir araştırma, yaşam süresi en uzun ve en kısa olan kedi türlerini ortaya çıkardı.

Minik dostlarımız kedilerin ortalam yaşam süresi 12 ila 18 yıl aralarında değişebiliyor. Peki yaşam süreleri türlerine göre değişebiliyor mu? Hangi türdeki kediler daha uzun yaşıyor? Birleşik Krallık’ta yürütülen dev bir araştırma, bu soruların yanıtını bulmayı amaçladı.

Bilim insanları, 8 bin evcil kedi üzerinde çalışmalar gerçekleştirerek yaşam beklentisi en uzun olan kedi türlerini ortaya çıkardı. Çalışma bulguları, geçtiğimiz günlerde Feline Medicine and Surgery üzerinden yayımlandı.

Birman ve Burmese cinsindeki kediler daha uzun yaşıyor

Birman cinsindeki kediler en uzun yaşam süresine sahip.

Çalışmada 2019 ve 2021 yılları arasında hayatını kaybeden kediler incelendi. Sonuçlarda ise “Birman” ve “Burmese” ırkındaki kedilerin en uzun yaşayan kedi türü olduğu ortaya çıktı. Sonuçlarda bu türlerdeki kedilerin ortalama 14,4 yıl yaşam beklentisiyle zirvede yer aldığı görüldü.

Sfenks ise en az yaşayan kedi türü

Araştırma, Sfenks kedilerin en az yaşadığını ortaya koydu.

Yaşam süresi en kısa olan kedi ırkının iste, tüysüz kediler olarak da bilinen “Sfenks” türündeki kediler olduğu ortaya çıktı. Sonuçlarda, bu kedilerin 6,7 yıl gibi oldukça kısa bir yaşam süresine sahip olduğu gözlemlendi. Bunun nedeninin kalp de dahil hastalıklara yatkın olma nedeniyle olduğu ifade edildi.

Bunlar dışında Birleşik Krallık’ta bulunan ev kedilerinin ortalama yaşının 11,7 yıl olduğu görüldü. Melez kedilerin diğerlerinden 1,5 yıl daha uzun yaşadığı da sonuçlar arasında yer aldı. Araştırmaya göre dişi kediler, erkeklere göre 1,3 yıl daha uzun yaşıyor. Kısırlaştırılmış olanlar ise diğerlerine kıyasa 1,1 yıllık daha uzun yaşam süresine sahip.