Endonezya Sularında Keşfedilen Gizemli Tank Karaya Çıkarıldı

Geçtiğimiz haftalarda Endonezya sularında nereye ait olduğu bilinmeyen gizemli bir tankın fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdi de ülke yetkilileri, bu tankın karaya çıkartıldığını ve iyi tasarlanmış bir replika olduğunu açıkladı.

Dünyanın en büyük ada ülkesi olan ve birçok tarihi unsuru topraklarından bulunduran Endonezya’da geçtiğimiz haftalarda oldukça ilginç ve gizemli bir fotoğraf internet ortamlarında dolaşmaya başlamıştı. Yayımlandığı andan itibaren sosyal medyada viral olan bu fotoğrafta, Endonezya sularında bir ‘askeri tank’ benzeri nesnenin süzüldüğü görülebiliyordu. Yerel basın, bu fotoğrafın Güney Çin Denizi’nin güney kesiminde bulunan Natuna Denizi’ndeki petrol kulesi çalışanları tarafından çekildiğini aktarmıştı.

Bunun ardından ülkedeki yetkililerden bazıları nesnenin bir petrol şirketine ait olduğunu belirtmiş, bazıları ise tankın nereden geldiğini bilmediklerini ifade etmiş ve birbirlerine ters düşen açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi de Endonezya donanması, keşfedilen bu ‘gizemli tank’ın karaya çıkarıldığını duyurdu.

ABD ve Çin Yapımı tanklara benzerlik gösteriyor

Donanma yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda tankın, su yüzeyinde bir hafta geçirdikten sonra karaya çıkartıldığı aktarıldı. Keşfedilen gizemli aracın bir replika olduğunu aktaran ordu yetkilileri, tankın modern muharebe araçlarının birçok özelliğine sahip olduğunu, özenle hazırlanmış olduğunu ve içinin boş olması sebebiyle uzun süre suyun yüzeyinde yüzebildiğini ifade etti.

Ayrıca tankın; ABD yapımı M1 Abrams ve Çin yapımı Type 15 tankı ile büyük benzerlikler göstermesi de dikkat çekti. Tankın görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra birbirleriyle çelişen açıklamalarda bulunan donanma yetkilileri, nesnenin nereden geldiği ile ilgili henüz bir bilgi bulunmadığını ve araştırmaların devam ettiğini de sözlerine ekleyerek tankın gizeminin devam ettiğini kaydetti.

İşte tankın karaya çıkarıldığı o anlar