Enes Batur 4 Saniyelik Bir Görüntü Nedeniyle Mahkemelik Oldu

Türkiye'nin en popüler internet yüzlerinden Enes Batur, bir videosunda bulunan 4 saniyelik görüntü nedeniyle davalık oldu. Geçtiğimiz haziran ayında çektiği "Enes Batur & Damla - Evlilik Gerçek Final" isimli videoda yer alan başkasına ait bir görüntü, özel hayatın ihlal edilmesi suçu olarak yorumlandı.

Hedef kitlesine küçük çocukları oturtan ve onları eğlendirmek için çeşitli videolar çeken Batur, son birkaç gündür Türkiye'nin gündeminde. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir üniversitenin videolarıyla ilgili araştırma yaptığı ve "endişe verici" olarak yorumladığı Batur, şimdi de adli bir olay ile gündemde. Batur'un bir videosunda bulunan sadece 4 saniyelik bir görüntü, ünlü YouTuber'ın başını uzunca bir süre ağrıtacak gibi görünüyor.

Enes Batur, zaman zaman çektiği videolarla da Türkiye'nin gündemine oturmayı başarmıştı. Bu videolardan bir tanesi de haziran ayında paylaştığı evlilik videosuydu. Batur, söz konusu videonun öncesinde bazı görüntüler paylaşmış, Damla Aslanalp ile evlendiğini açıklamıştı. Kısa bir süre sonra bu görüntülerin sahte olduğunu açıklayan Batur, "Enes Batur & Damla - Evlilik Gerçek Final" isimli videosuyla gerçekleri açıklamıştı.

Batur'un gerçekleri açıkladığı söz konusu videonun 15:53 ile 15:57 arasındaki 4 saniyelik zaman aralığında bir evlilik cüzdanı görünüyordu. Bu evlilik cüzdanının üzerindeki fotoğraflar ise ne Batur'a ne de Aslanalp'e ait değildi. İşte bu 4 saniyelik görüntü, Batur'un mahkemelik olmasına yol açtı.

Davalık olan dört saniyelik görüntü

Yukarıdaki fotoğrafta bulunan kişi, Murat Kocacık isimli bir oyuncu. Geçtiğimiz dönemlerde "Bizim Aile" isimli bir dizideki ve "Geçmiş Olsun" isimli filmdeki rolleriyle tanınan Kocacık, bu görüntü nedeniyle Batur'a dava açmıştı. Kocacık'ın iddiaları, mahkeme tarafından da kabul görürse Enes Batur'un önemli bir ceza ile karşı karşıya kalabileceğini açıkça söyleyebiliriz.

Oyuncu Murat Kocacık, Batur'un özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu işlediğini iddia ediyor. Yaptığı suç duyurusunda söz konusu videonun ilgili bölümüne de değinen Kocacık, videonun milyonlarca kişi tarafından izlenmesi nedeniyle onur ve saygınlığının rencide edildiğini beyan etti.

Batur, konuyla ilgili olarak ifadeye çağrıldı: Suçlamaları reddetti

Kocacık'ın suç duyurusuyla ilgili olarak ifadeye çağrılan Batur, adli makamlara verdiği ifadesinde suçlamaların tümünü reddetti. Söz konusu videoda kullanılan evlilik kayıt defterinde resmi olan kişinin kim olduğunu kendisinin bilmediğini belirten Batur, söz konusu olaydan haberdar olduktan sonra da videodaki o bölümü kaldırdığını açıkladı.

1 ila 3 yıl arasında hapsi isteniyor

Yaşanan olayla ilgili olarak gerekli soruşturmaları yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Enes Batur hakkında dava açılmasına karar verdi. Batur, yaşanan bu olay neticesinde özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan yargılanacak. Mahkemenin söz konusu video ile ilgili olarak 1 ila 3 yıl arasında değişen hapis cezası verme ihtimali bulunuyor.