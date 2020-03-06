Samsung Türkiye, Galaxy Z Flip'lerin Tükendiğini Duyurdu

Samsung Türkiye, sınırlı sayıda piyasaya sürülen Galaxy Z Flip modelinin tükendiğini duyurdu. Şirketin katlanabilir ekranlı iki telefonu olan Galaxy Z Flip'e sahip olmak isteyen tüketicilerin, 11 Mart'a kadar beklemesi gerekiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 11 Şubat'ta ABD'nin San Francisco kentinde düzenlediği "Unpacked" etkinliği ile yeni ürünlerini tüm dünyaya duyurdu. Samsung'un yaptığı ürün tanıtımlarında şirketin yeni amiral gemisi serisi Galaxy S20 vardı. Bu ürünün yanında Galaxy Buds+ isimli yeni kablosuz kulaklık modelini duyuran şirket, bir de katlanabilir ekranlı ikinci telefonu Galaxy Z Flip'i tüketicilerin beğenisine sunmuştu.

Samsung, uzunca bir süredir katlanabilir ekran teknolojileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Galaxy Fold isimli bir katlanabilir telefon modeli duyuran şirket bu yıl ise Galaxy Z Flip ile tüketicilerden tam not almayı başarmış gibi görünüyor. Çünkü Samsung Türkiye, ön sipariş kapsamında piyasaya sürdüğü tüm Galaxy Z Flip'lerin tükendiğini duyurdu.

Samsung Türkiye'nin müşterilerine gönderdiği e-postanın içeriğinde yer alan bilgilere göre şu an için Türkiye'de sınırlı sayıda satışa sunulmuş olan Galaxy Z Flip'lerin tümü tükenmiş durumda. Samsung, Galaxy Z Flip'lerin 11 Mart itibarıyla yeniden satışa çıkacağını ifade ediyor.

Samsung Türkiye'nin orijinal internet sitesine girip Galaxy Z Flip almayı denediğinizde de benzer bir uyarıyla karşılaşıyorsunuz. Galaxy Z Flip'lerin tükendiğini ve satışların durdurulduğunu yazan bildirim, telefonların 11 Mart itibarıyla yeniden stoklarda olacağını belirtiyor. Fakat şu sıralar yeni bir akıllı telefon arayışındaysanız, Galaxy Z Flip yerine Galaxy S20 serisini tercih edebilirsiniz. Üstelik Amazon Türkiye'nin kampanyasına dahil olarak, ek bir hediyeye daha sahip olabilirsiniz.

Samsung Türkiye'nin internet sitesinde yer alan uyarı

Samsung Galaxy Z Flip teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç 1080p (2636 x 1080 piksel) Dynamic AMOLED ekran

İkincil ekran: 116 x 300 piksel 1,06 inç Süper AMOLED ekran

İşlemci: Snapdragon 855+

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB UFS 3.0

Arka Kamera: 12 MP geniş açı, 12 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 10 MP geniş açı

Batarya: 3.300 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Beyaz, Siyah (netleşmedi)

Boyutlar: Açık durumda 167 x 73,6 x 7,2 mm, kapalı durumda 87,4 x 73,6 x 17,3 mm

Ağırlık: 183 gram

Samsung Türkiye'nin satışa çıkar çıkmaz tükenen Galaxy Z Flip ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Türkiye’de 6 Mart itibariyle mağazalarda satışa çıkan ve satış noktalarından siparişle alınabilecek olan Samsung’un yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip’in sipariş stokları tüketicilerin yoğun ilgisi sebebiyle saatler içerisinde tükendi. Samsung online mağazasından ve seçili noktalardan ön sipariş veren kullanıcıların telefonları 6 Mart’tan itibaren sipariş verdikleri noktalardan teslim edilecek. 6 Mart tarihi itibarıyla Galaxy Z Flip almak isteyen kullanıcıların stokların yenilenme tarihi olan 11 Mart’ı beklemesi gerekiyor. Kullanıcılar https://shop.samsung.com/tr/ adresine girip bilgilerini bırakarak, stoklar yenilendiğinde haber alabilirler.

YouTube ekibimiz, piyasaya çıkan hemen her telefona yaptığı gibi Galaxy Z Flip için de tüm sınırları zorlayan ve Webtekno'ya yakışır bir sağlamlık testi yaptı. Dün itibarıyla yayınladığımız o videoyu henüz izlemediyseniz, hemen aşağıda bulunan bölümü kullanarak izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Flip Webtekno Usulü Sağlamlık Testi