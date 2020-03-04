Enes Batur'un Aslında Kötü Örnek Olduğunu Gösteren Araştırma

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren uzmanlar, Enes Batur'un ilk 110 videosu üzerinde bir çalışma yaptılar. Batur'un videolarında ne gibi olumsuzlukların olduğunu tespit etmek isteyen uzmanlar, endişe verici sonuçlara ulaştılar.

Dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu hiç şüphesiz YouTube. Milyonlarca videonun bulunduğu platformda kullanıcılar, saatlerce vakit geçirebiliyorlar. Hatta bir süre önce canlı yayın yapma imkanı da sunan YouTube, içerik oluşturucularla kullanıcıları bir araya getiriyor.

YouTube için içerik üreten sayısız isim var. Bunların bazıları ön plana çıkmayı başarırken bazı içerik oluşturucular ise istenilen kitleye ulaşamıyorlar. YouTube'da ön plana çıkmayı başaran isimler, platform üzerinden çok ciddi paralar kazanabiliyorlar. Türkiye'de de bu sektörün içerisinde pek çok isim bulunuyor ve bu isimler arasında en popüler olanı Enes Batur.

Enes Batur, daha çok yaşı küçük olan YouTube kullanıcılarına hitap eden videolar yayınlıyor. Zaman zaman çektiği videoların çalıntı olduğu da iddia edilen Enes Batur, kazandığı paralarla dudak uçuklatıyor. Hatta sizlerle dün paylaştığımız bir haberimizde de belirtmiş olduğumuz gibi Enes Batur, Türkiye'nin en çok kazanan YouTuber'ı olma unvanına sahip.

Batur'un 2012 yılında başlayan YouTube macerası, dur durak bilmeden devam ediyor. Kanalı açtığı ilk günden bugüne dek 6 milyarı aşkın izlenmeye ulaşan Batur'un hemen her videosu milyonlarca kez görüntüleniyor. Bu durumun farkında olan uzmanlar, bir araştırma yaparak Enes Batur'un, hedef kitlesine nasıl bir etkisinin olduğunu anlamaya çalıştılar. Ortaya çıkan sonuçlar ise ciddi anlamda endişe verici.

Enes Batur'un videolarında yok yok

Ankara'da bulunan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dilek Tunç Uğur ve Mehmet Enes Gökler tarafından gerçekleştirilen araştırma, Enes Batur'un videolarının tahmin edilenden daha riskli olduğunu ortaya koydu. Çünkü Batur'un videolarının büyük bir çoğunluğunda yaşı küçük olan çocuklara olumsuz örnek olacak davranışlar bulunuyor.

Uzmanlar, ulaştıkları çarpıcı sonuçları ortaya koymak için Batur'un tüm videolarını izlemediler. Araştırma, Batur'un sadece ilk 110 videosunu içeriyor. Batur'un o dönemlerdeki popülaritesiyle günümüzdeki halini kıyasladığımızda ise, sizlerle az sonra paylaşacağımız oranların yükselme olasılığı olduğunu açıkça belirtmemiz gerekiyor. Dilerseniz şimdi, bu araştırmanın sonuçlarına yakından bakalım.

Yapılan araştırmaya göre Batur'un videolarının yüzde 67.9'unda küfür veya argo konuşmalar eksik olmuyor. Videoların yüzde 39.1'i ise günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi olan beslenme alışkanlıkları ile olumsuz örnekler içeriyor. Uzmanlar, Batur'un videolarının paketli gıdalar ve fast food'a özendirme yaptığını söylüyorlar.

Uzmanlar inceledikleri videoların yüzde 40'ının, çocukları olumsuz davranışlara sevk ettiği sonucuna ulaştılar. Ayrıca Batur'un çektiği videoların arka planında da büyük reklam anlaşmalarının olduğu ortaya çıktı. Çünkü Batur, videolarının yüzde 48.2'lik bölümünde oyun, giysi, gıda veya mekan reklamı yapıyordu.

Enes Batur'un YouTube'a yüklediği içeriklerdeki problemler bunlarla da sınırlı değil. Uzmanlar, Batur'un videolarının yüzde 26.4'ünde ekran kullanımın övüldüğünü, yüzde 19.1'inde birinde ise siber zorbalık içeriklerinin yer aldığını tespit ettiler. Ayrıca videoların yüzde 5.5'lik bölümünde de beden algılayışı ile ilgili olumsuz içeriklere denk gelindi.

Sigara ve alkol kullanımı, dünyanın ortak sorunlarından bir tanesi. Üstelik küçük yaşta kazanılan sigara ve alkol alışkanlığının ilerleyen dönemlerde ne gibi sorunlara yol açtığı da herkes tarafından biliniyor. Uzmanlar, üzerinde herhangi bir sosyal sorumluluk hissetmeyen Enes Batur'un iki videosunda sigara, bir videosunda ise alkol kullanımını tespit ettiklerini belirtiyorlar.

Söz konusu araştırmayı yapan uzmanlar, bu tür içeriklerin çocuklar üzerinde derin bir etki oluşturduğunu ve Enes Batur gibi kişilerin çocuklar tarafından rol model olarak alındığını ifade ediyorlar. Bu tarz bir durumun çocuk sağlığı ve gelişimi için büyük bir önem arz ettiğini ifade eden uzmanlar, ailelerin ve çocukların bu tarz konularla ilgili eğitilmesi gerektiğini söylüyorlar.