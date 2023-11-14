Steam'in, ülkemizi de kapsayan üzücü dolar kararı ile birlikte, Türk oyuncular olarak yavaş yavaş Epic Games'e geçmeye başladık. Durum böyle olunca, Epic Games'in Steam'e göre daha az oyun barındırmasından dolayı, sevilen oyun türleri için keşfedilmeyi bekleyen oyunları gün yüzüne çıkarmak adına özel listeler hazırladık. Bazı oyun türlerinin çok seveni olduğu kadar, türün yakınından bile geçmeyen oyuncuların belki bu içeriğimizi okuduktan sonra fikirleri değişir diye umut ediyoruz.

Video oyunlarının sinema filmi kalitesine yükselmiş grafikleri, kimi zaman ağlatan kimi zamansa güldüren hikâye anlatımları; kusursuz oynanış mekanikleriyle birleşince oyunculara sadece oynamak istedikleri oyun türünü seçmek kalıyor.

Bildiğiniz üzere günümüzde eskiden olduğu gibi tek tip oyunlar yok, çok fazla oyun türü türedi ve hâlâ yeni oyun türleri oluşmaya devam ediyor. Durum böyle olunca oyuncular kutuplara ayrılıyor ve bazı türlere karşı ön yargılı olup, çoğu oyun türünün yüzüne bile bakmıyorlar. Genel oyun tavsiyesi olarak hazırladığımız bu listede, önceki seçkilerimizde yer verdiğimiz; türünün en başarılı oyunlarını inceleyerek bu ön yargıyı kıracağımıza inanıyoruz!

Aksiyon oyun türünün en saygın oyunlarından, eşsiz hikâyesi ve oynanışıyla: God of War

Babası Zeus dahil tüm Yunan panteonunu yok eden Sparta'nın Hayaleti; namıdiğer Kratos, sakin bir hayat yaşamak amacıyla Olimpos Dağları'ndaki katliamı sonrası İskandinavya'ya yerleşmiş; bir önceki oyuna nazaran çok daha sakin, savaş yanlısı olmayan bir tanrı olarak hayatına devam etmeyi amaçlamıştı.

Kratos, oyunun başında küçük oğlu Atreus ile vefat etmiş eşi Faye'in son arzusu olan "küllerinin diyarların en yüksek dağından savrulması" vasiyetini gerçekleştirmek için Kratos, zorluklarla dolu bu yolculuğa henüz dünyayı tanımayan küçük oğlu Atreus ile çıkmak zorunda kalıyor.

Epic Games fiyatı 899 TL Türkçe dil desteği Var

Aksiyon türünün diğer başarılı oyunları için, aşağıdaki içeriğimizi inceleyebilirsiniz:

Henüz çok yeni çıkmış olmasına rağmen, Metacritic'te çok yüksek puanlar alan korku efsanesi: Alan Wake II

Alan Wake 2, son yıllarda çıkmış en kaliteli korku oyunlarından biri olarak geçtiğimiz günlerde çıkışını yaptı. Oyun, popüler değerleme siteleri arasında otorite olarak kabul edilen Metacritic'te 89 puan aldı. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki birkaç yıl boyunca Alan Wake 2, korku türünde adını sıkça duyacağımız oyunlardan biri olacak.

Oyunun başlarında, ilk oyunda doğaüstü olaylar sonucunda 10 yıldır kayıp olan ana karakterimiz Alan Wake'in izine rastlayan FBI ajanı Saga Anderson'ı kontrol ediyoruz. Kaliteli grafikleri ve korku unsurlarını hikâyeye mükemmel şekilde yerleştiren Alan Wake 2, türün severlerine muazzam bir korku deneyimi yaşatıyor.

Epic Games fiyatı 912 TL Türkçe dil desteği Yok

Korku türündeki diğer başarılı yapımlar için, aşağıdaki içeriğimizi inceleyebilirsiniz:

2 boyutlu bir rol yapma oyunu olup aynı zamanda kaliteli bir souls-like yapım olan: Salt and Sanctuary

Günümüzde çıkan devasa yapımlar arasında kaybolan türlerin başında gelen 2 boyutlu RYO'ların arasında âdeta bir cevher gibi parlayan Salt and Sanctuary, barındırdığı souls-like unsurları ve başarılı sanat tasarımıyla öne çıkan oyunlardan biri.

Rol yapma oyunları listemizdeki en iyi RYO olarak seçtiğimiz bu oyun; doyurucu bir souls-like deneyimini gerek boss'larıyla, gerekse hikâyesiyle türünün en başarılı yapımlarından biri. Epic Games'te daha önce ücretsiz verilen, ancak günümüzde bile çok uygun fiyatlara satılan bu oyunu oynamadıysanız, hâlâ şansınız varken oynamanızı tavsiye ediyoruz.

Epic Games fiyatı 30 TL Türkçe dil desteği Yok

Rol yapma oyunlarını seviyorsanız, ilgili içeriğimize bakmanızı tavsiye ederiz:

FPS türünün en hareketli, en aksiyonu bol oyunu; bir oyun değil, âdeta refleks testi! Ghostrunner 2

Son yılların en akıcı ve en sürükleyici oynanışına sahip olan, FPS türüne yeni bir soluk getiren Ghostrunner; ikinci oyunuyla başarısını devam eden yapımlardan. İlk oyundan farklı olarak motosiklet ve wingsuit mekanikleriyle neredeyse kusursuz bir oynanışa sahip olan bu oyunu oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Çok hızlı bir tempoda geçen, aksiyon filmini aratmayan nefes kesen aksiyonuyla Ghostrunner 2; her ne kadar eğlenceli olsa da bir o kadar da zor bir oyun. Oynayanı âdeta refleks testine tabii tutan bu oyunu oynarken çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz.

Epic Games fiyatı 679.99 TL Türkçe dil desteği Yok

FPS türündeki diğer kaliteli oyunlara bakmak isterseniz, ilgili içeriğimiz aşağıda:

Şehir yönetimi ile ilgili aklınıza gelen ve gelmeyen her şeyi yapabileceğiniz, belediye başkanı olma simülasyonu: Cities Skylines

Eğer sakin oyunları seven, "ben çayımı kahvemi alayım, atıştırmalıklarımı yerken rahat rahat oyunumu oynayayım." diyen bir oyuncuysanız Cities Skylines tam size göre. Âdeta terapi gibi olan bu oyunda, kendi şehrinizi inşa edip, inşa ettiğiniz şehri yönetiyorsunuz; yani şehrinizin belediye başkanı oluyorsunuz.

Aklınıza gelen her türlü detayı barındıran bu mükemmel simülasyon oyununda, şehrinizin vatandaşlarını memnun etmek için hata yapmamanız gerekiyor; aksi takdirde halkınız şehrinizi terk edebilir. Simülasyon türünü seviyorsanız ve hâlâ bu oyunu oynamadıysanız, çok şey kaçırdığınızı üzülerek belirtmek isteriz!

Epic Games fiyatı 280 TL Türkçe Dil Desteği Yok

Bu tarz simülasyon oyunlarını beğeniyorsanız, aşağıdaki içeriğimizde; Cities Skylines gibi kaliteli simülasyon oyunlarını inceleyebilirsiniz:

"Üzücü platform oyunu olur mu?" demeyin. Hem düşük sistem gereksinimi hem de melankolik hikâyesiyle kaliteli bağımsız yapım: Celeste

Sevimli grafiklerine sahip bu 2 boyutlu bağımsız platform oyunu, türünün gelmiş geçmiş en başarılı yapımları arasında yer alıyor. Celeste; bir oyundan çok, oyunculara bir deneyim yaşatıyor. Madeline isimli küçük bir kızı canlandırdığımız bu oyunda; asıl amacımız, Celeste Dağı'na ulaşmak. Bu yolculukta karakterimizin kendi iç dünyasıyla olan savaşını bitirip, iç huzura kavuşmasına yardımcı oluyoruz.

Platform oyunlarında genel olarak hep aynı şeyi yaptığımız hissiyatı olduğu için oyuncular olarak bu tarz oyunları yarıda bırakıp bir daha yüzüne bakmayız. Durum Celeste için öyle değil, kendine bağlayan hikayesi; ölümün diğer platform oyunlarına nazaran acımasız olmayışı ve mükemmel level dizaynıyla birlikte basit oynanış mekanikleriyle Celeste; oyuncuları oyunda tutmayı başaran, kaliteli platform yapımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Epic Games fiyatı 31 TL Türkçe dil desteği Yok

Düşük sistem gereksinimli bu tarz oyunlar ilginizi çekiyorsa, aşağıdaki içeriğimiz ilginizi çekebilir:

Roguelike türündeki oyunlara karşı ön yargıyı kırmayı başaran, eğlenceli mekanikleriyle; hack & slash türünün en başarılı bağımsız eseri: Hades

Hem Yunan mitolojisine ilgi duyan hem de aksiyonu bol ve oynanış mekanikleri açısından zengin bir oyun arıyorsanız; Hades, oynamak isteyeceğiniz oyunlardan biri olabilir!

Babamız Hades'in evinde, diğer Yunan tanrıları ile birlikte yaşadığımız bu oyunda hikâye şöyle: Henüz genç yaşta bir tanrı olan kahramanımız Zagreus, babası Hades'in yarattığı yeraltı dünyasından kaçmak ve dış dünyaya ulaşmak istiyor. Hades, buna engel olabilmek için yeraltı dünyasındaki tüm yaratıkları; oğlu Zagreus'un dış dünyaya gidişini engellemek için görevlendiriyor.

Yolculuğumuz boyunca her türden canavarla ve boss'larla savaştıktan sonra; Zagreus, dış dünyaya açılan kapıdan geçiyor ve babasıyla karşılaşıyor. Buradan sonrasını, spoiler sayılacağından, türü seven ancak hâlâ oyunu oynamamış oyunculara olan saygımızdan ötürü anlatmıyoruz.

Epic Games fiyatı 40 TL Türkçe Dil Desteği Yok

Hades ve bu kalitedeki birçok oyun, Steam'de zamlı fiyatlardan satılıyor. Bu tarz başarılı yapımlara çok daha makul fiyatlar karşılığında sahip olmak isterseniz, ilgili içeriğimiz hoşunuza gidebilir:

Çoğu sinema filmine taş çıkartan hikâyesiyle, 3 karakterin kaderini belirlediğiniz, birbirinden eşsiz sonlar barındıran interaktif hikâye oyunu: Detroit: Become Human

İzlediğiniz kaliteli bir filmi yönetseniz nasıl olurdu? Sadece yönetmekle kalmayıp, can alıcı noktalarda QTE (Quick Time Event) olarak adlandırılan, "çok kısa bir zaman diliminde hızlıca ekranda beliren tuşlara basma" etkinlikleriyle âdeta bir filmin baş kahramanı gibi hissetmenizi sağlayan bu harika yapımda; diyaloglara vereceğiniz cevaplar, oyunun tüm gidişatını etkileyebilir ve kelebek etkisi yaratarak bambaşka bir sonla karşılaşmanıza neden olabilir.

İnsanların dünyasında, Detroit şehrinde 3 android karakterin hikâyesine yön verdiğimiz Detroit: Become Human; alanındaki en başarılı oyunlardan biri. Akılda kalıcı hikâyesi, Türkçe dil desteğiyle ve karakterlerin arasındaki bağlantıları kusursuz şekilde sunmasıyla; bu türü sevenlerin kaçırmaması gereken oyunlardan.

Epic Games fiyatı 142 TL Türkçe Dil Desteği Var

Detroit: Become Human, Steam'de yüksek fiyata satılmasına rağmen; Epic Games'te hâlâ çok uygun bir fiyat etiketine sahip. Uygun fiyata Detroit gibi kaliteli oyunlar oynamak istiyorsanız, aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz:

8 oyun türü için hazırladığımız listelerde, kendi türü içindeki en başarılı oyunları genel oyun tavsiyesi niteliğinde olacak şekilde derledik. Epic Games, günümüz Türkiyesi’nde TL desteğini kesmediği için rakibi Steam'e karşı bir adım daha önde. Bu liste, Metacritic’teki en yüksek puanlı oyunları derlediğimiz bir liste değil; Epic Games mağazasında bulunan ve kendi türlerinin en iyi oyunlarını editöryal seçki olarak hazırladığımız bir listedir. Epic Games’te satılan ve Metacritic’te düşük puana sahip olmasına rağmen sevdiğiniz oyunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşmanızı bekliyoruz.