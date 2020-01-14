Epic Games Store'dan Oyuncuları Sevindirecek Haber

Steam'in günümüzde en büyük rakibi olan Epic Games Store, oyuncuların fazlasıyla hoşuna gidecek bir duyuru yaptı. Şirket, 2020 yılında da bedava oyun dağıtmaya devam edeceğini açıkladı.

Epic Games’in oyun platformu Epic Games Store, 2018 yılındaki çıkışından bu yana oyuncuların gönlünü kazanmak için onlara birçok fırsat sundu. Şirket, kullanıcılarına verdiği büyük indirim kuponlarının dışında her hafta bir oyun dağıttı ve gerçekten de oyuncuların uğrak noktası olmayı başardı.

Günümüzde dünyanın en büyük oyun platformu Steam’in en dişli rakibi olan Epic Games, bugün de oyuncuları fazlasıyla sevindirecek bir haber verdi. Geçtiğimiz günlerde Epic Games’in 2020’de de bedava oyun dağıtıp dağıtmayacağına dair bir haber yapmıştık. Artık bu sorunun net bir cevabına sahibiz.

Epic Games Store bedava oyun dağıtmaya devam edecek:

Epic Games Store, bugün yaptığı duyuruda 2020 yılında da bedava oyun dağıttığı programına devam edeceğini açıkladı. Yani platforma üye olan yüz binlerce kullanıcı kütüphanelerine her hafta bir ya da birkaç oyun ekleme fırsatına sahip olmaya bu yıl da devam edecek.

Epic Games Store’un bedava oyun dağıttığı programıyla zarar ettiğini düşünen birçok kullanıcı bulunuyor. Fakat şirketin açıkladığı verilere göre Epic Games Store, şu anda 108 milyon bilgisayar kullanıcısına sahip ve bu kullanıcılar toplamda 680 milyon dolar harcama yapmış durumda.

Epic Games Store’un geleceği:

Epic Games Store’un 2020 yılında da bedava oyun dağıtacak olması aslında bizim aklımıza bir soru getiriyor: Şirket nereye kadar bedava oyun dağıtacak? Anlaşılabileceği üzere bu program oyuncuların ilgisini en üst düzeyde çekmek üzere yürütülüyor.

Fakat Epic Games Store’un daha ne kadar ilgiye ihtiyacı olduğunu da gözler önüne sermiyor değil. Şirket, oyun platformları konusunda en büyük rakibi olan Steam’e yetişmeye çalışıyor. Ancak Steam ve Epic Games Store arasındaki farkları düşününce bu biraz imkansız gibi duruyor.

Steam ve Epic Games Store arasındaki en büyük fark belki de Steam’in artık oyuncuların sosyalleştiği bir yer haline dönüşmesinden kaynaklanıyor. Steam, yalnızca bir oyun satış platformu değil, oyuncuların tartışıp bilgi edinebildikleri de bir yer.

Elbette Epic Games’in kendi platformuna bu özellikleri ve daha fazlasını sunmasını umabiliriz. Ne var ki böyle bir platform geliştirmek hem uzun zaman alır hem de fazlasıyla paraya mal olur. Yine de, iki platform arasındaki mücadelenin oyuncular açısından olumlu sonuçlandığını söyleyebiliriz.