Epic Games'in yaz indirimleri kapsamında fiyatı 20 TL ve altına düşen oyunları sizler için derledik. Bu fiyata AAA oyun kalitesi yakalamak çok zor ancak yine de eğlenceli yapımlar bulmayı başardık.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Türkiye'de çok sevilen çevrim içi oyun platformu Epic Games'in Yaz İndirimleri etkinliğinin başladığından bahsetmiştik. Oyunseverler, bu kampanya kapsamında binlerce oyuna uygun fiyatlarla sahip olma imkânı yakalamış oldular. 31 Temmuz'a kadar bu kampanyadan faydalanılabilecek.

Biz de bu içeriğimizde indirim kapsamında 20 TL ve daha ucuza satın alabileceğiniz oyunlar için bir derleme oluşturduk. Sadece bir paket çikolata parasına alabileceğiniz bu oyunlar, sıcak yaz günlerini eğlenceli hâle getirmenizi sağlayacak türden.

Epic Games Yaz İndirimleri kapsamında 20 TL ve daha altına alabileceğiniz oyunlar:

20 TL gibi bir fiyat karşılığında elbette AAA oyun kalitesini yakalamak çok zor. Ancak yukarıdaki liste, oldukça eğlenceli yapımları kapsıyor.