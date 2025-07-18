Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Türkiye'de çok sevilen çevrim içi oyun platformu Epic Games'in Yaz İndirimleri etkinliğinin başladığından bahsetmiştik. Oyunseverler, bu kampanya kapsamında binlerce oyuna uygun fiyatlarla sahip olma imkânı yakalamış oldular. 31 Temmuz'a kadar bu kampanyadan faydalanılabilecek.
Biz de bu içeriğimizde indirim kapsamında 20 TL ve daha ucuza satın alabileceğiniz oyunlar için bir derleme oluşturduk. Sadece bir paket çikolata parasına alabileceğiniz bu oyunlar, sıcak yaz günlerini eğlenceli hâle getirmenizi sağlayacak türden.
Epic Games Yaz İndirimleri kapsamında 20 TL ve daha altına alabileceğiniz oyunlar:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|114 TL
|17,10 TL
|40 TL
|20 TL
|40 TL
|20 TL
|139 TL
|13,90 TL
|34 TL
|13,60 TL
|139 TL
|20,85 TL
|139 TL
|20,85 TL
|139 TL
|20,85 TL
|27 TL
|16,20 TL
|235 TL
|11,75 TL
|190 TL
|19 TL
|111 TL
|16,65 TL
|76 TL
|15,20 TL
|149 TL
|37,25 TL
|149 TL
|22,35 TL
20 TL gibi bir fiyat karşılığında elbette AAA oyun kalitesini yakalamak çok zor. Ancak yukarıdaki liste, oldukça eğlenceli yapımları kapsıyor.
Epic Games Yaz İndirimleri etkinliğinde fiyatı düşen sağlam oyunlar: