Epic Games Yaz İndirimlerinde Bir Paket Çikolata Parasına Alınabilecek Oyunlar

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Epic Games'in yaz indirimleri kapsamında fiyatı 20 TL ve altına düşen oyunları sizler için derledik. Bu fiyata AAA oyun kalitesi yakalamak çok zor ancak yine de eğlenceli yapımlar bulmayı başardık.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Türkiye'de çok sevilen çevrim içi oyun platformu Epic Games'in Yaz İndirimleri etkinliğinin başladığından bahsetmiştik. Oyunseverler, bu kampanya kapsamında binlerce oyuna uygun fiyatlarla sahip olma imkânı yakalamış oldular. 31 Temmuz'a kadar bu kampanyadan faydalanılabilecek.

Biz de bu içeriğimizde indirim kapsamında 20 TL ve daha ucuza satın alabileceğiniz oyunlar için bir derleme oluşturduk. Sadece bir paket çikolata parasına alabileceğiniz bu oyunlar, sıcak yaz günlerini eğlenceli hâle getirmenizi sağlayacak türden.

Epic Games Yaz İndirimleri kapsamında 20 TL ve daha altına alabileceğiniz oyunlar:

Epic Games Yaz İndirimleri 2025

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı

Cuban Missile Crisis: Ice Crusade

 114 TL 17,10 TL

The Gods of the Red Planet

 40 TL 20 TL

Tennis Antics

 40 TL 20 TL

PROJECT_ROGUE

 139 TL 13,90 TL

NoRush! - Tower Edition

 34 TL 13,60 TL

Extreme Cycling

 139 TL 20,85 TL

Horror Adventure: Zombie Edition

 139 TL 20,85 TL

Snowboard Legends

 139 TL 20,85 TL

Wolf Simulator: Silent Paws

 27 TL 16,20 TL

Everreach: Project Eden

 235 TL 11,75 TL

The Inner World - The Last Wind Monk

 190 TL 19 TL

Quiztopia: The Ultimate Trivia

 111 TL 16,65 TL

Mirage: A Biplane Adventure

 76 TL 15,20 TL

Railbreak

 149 TL 37,25 TL

Thief

 149 TL 22,35 TL

20 TL gibi bir fiyat karşılığında elbette AAA oyun kalitesini yakalamak çok zor. Ancak yukarıdaki liste, oldukça eğlenceli yapımları kapsıyor.

Epic Games Yaz İndirimleri etkinliğinde fiyatı düşen sağlam oyunlar:
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