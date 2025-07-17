Yılın en çok beklenen indirim dönemlerinden biri olan Yaz İndirimleri, Steam'in ardından Epic Games'te de başladı. İşte birbirinden farklı binlerce oyunda başlayan dev indirimler!

Steam'in 2023 yılının sonunda dolara geçmesinin ardından oyuncuların daha fazla tercih ettiği bir platforma dönüşen Epic Games, oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlayan kampanyalarına devam ediyor. Yaz aylarının merakla beklenen indirim dönemi "Yaz İndirimleri" de nihayet başladı.

Mevsimsel indirim dönemleri arasında en büyüğü olan Epic Games Yaz İndirimleri kapsamında birçok popüler oyunda indirim mevcut. TL ile satış yapan nadir platformlar olduğundan birçok oyun kayda değer fiyatlara düşmüş durumda. İndirimler 31 Temmuz'a kadar devam edecek.

Epic Games Yaz İndirimleri'nde dikkat çeken oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Assassin's Creed Shadows 1.749 TL 1.311,75 TL (-%25) Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL (-%80) EA SPORTS FC 25 2.599,99 TL 519,99 TL (-%80) Grand Theft Auto V Enhanced 1.049 TL 524,50 TL (-%50) Marvel's Spider-Man 2 1.499 TL 1.199,20 TL (-%20) Alan Wake 2 912 TL 364,80 TL (-%60) The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL (-%50) God of War 899 TL 359,60 TL (-%60) Cyberpunk 2077 999 TL 399,60 TL (-%60) Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 549,50 TL (-%50) God of War Ragnarök 1.499 TL 1.199,20 TL (-%20) Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT 1.499 TL 1.004,33 TL (-%33) Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 738 TL (-%10) Hogwarts Legacy 2.099 TL 524,75 TL (-%75) It Takes Two 1.199,99 TL 359,99 TL (-%70) Until Dawn 2.499 TL 1.674,33 TL (-%33) FINAL FANTASY VII REBIRTH 2.400 TL 1.440 TL (-%40) UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection 899 TL 359,60 TL (-%60) Marvel's Spider-Man: Miles Morales 899 TL 449,50 TL (-%50)

Epic Games Yaz İndirimleri kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara ve eklentilere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

%20 iade de alabileceksiniz

Oyuncular, indirimlere ek olarak Epic Ödülleri sayesinde zaten standart olan %5 para iadesini daha da artırılmış bir şekilde tam %20 olarak geri alabilecek.