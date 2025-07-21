Epic Games Yaz İndirimi resmen başladı, yüzlerce oyun %90-95'lere varan oranda indirime girdi. Kampanya kapsamında yeni oyunlarda da güzel indirimler var. Gelin fiyatı düşenlere bir göz atalım.

Oyunseverlerin dört gözle beklediği Epic Games Yaz İndirimi, geçtiğimiz günlerde resmen başladı. Ay sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında yüzlerce oyun %90’lara kadar ulaşan oranda indirime girerken aynı zamanda para iadeleri %10’dan %20’ye düştü. Tabii ki fiyatı düşenler arasında yeni oyunlar da var.

Biz de bu içeriğimizde Epic Games Yaz İndirimi 2025 kapsamında fiyatı düşen yeni oyunlara bakıyoruz. Eğer yeni çıkan bir oyunu biraz daha uygun bir fiyata deneyimlemek istiyorsanız bu indirimleri kesinlikle kaçırmamalısınız. Aşağıdan fiyatı düşen yeni oyunları görüntüleyebilirsiniz.

Epic Games Yaz İndirimi'nde fiyatı düşen yeni oyunlar

Epic Games'in Yaz İndirimi, 31 Temmuz TSİ 20.00'ye kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunları buradaki bağlantı üzerinden görüntüleyebilirsiniz.