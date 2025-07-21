Oyunseverlerin dört gözle beklediği Epic Games Yaz İndirimi, geçtiğimiz günlerde resmen başladı. Ay sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında yüzlerce oyun %90’lara kadar ulaşan oranda indirime girerken aynı zamanda para iadeleri %10’dan %20’ye düştü. Tabii ki fiyatı düşenler arasında yeni oyunlar da var.
Biz de bu içeriğimizde Epic Games Yaz İndirimi 2025 kapsamında fiyatı düşen yeni oyunlara bakıyoruz. Eğer yeni çıkan bir oyunu biraz daha uygun bir fiyata deneyimlemek istiyorsanız bu indirimleri kesinlikle kaçırmamalısınız. Aşağıdan fiyatı düşen yeni oyunları görüntüleyebilirsiniz.
Epic Games Yaz İndirimi'nde fiyatı düşen yeni oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Assassin's Creed Shadows
|1.749 TL
|1.311,75 TL (%25)
|Blades of Fire
|1.307 TL
|1.045 TL (%20)
|Clair Obscur: Expedition 33
|820 TL
|738 TL (%10)
|Final Fantasy VII Rebirth
|2.400 TL
|1.440 TL (%40)
|MindsEye
|839 TL
|587,30 TL (%30)
|Dragon Age: The Veilguard
|2.199 TL
|1.099,99 TL (%50)
|Marvel's Spider-Man 2
|1.499 TL
|1.199,20 TL (%20)
|Hell Let Loose
|1.999 TL
|999,50 TL (%50)
|LEGO Horizon Adventures
|2.499 TL
|1.249,50 TL (%50)
|Until Dawn Remake
|2.499 TL
|1.674,33 TL (%33)
Epic Games'in Yaz İndirimi, 31 Temmuz TSİ 20.00'ye kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunları buradaki bağlantı üzerinden görüntüleyebilirsiniz.