Epic Games Yaz İndirimi'nde Bir Yemek Parasından Bile Ucuza Alabileceğiniz 200 TL Altı Oyunlar

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Epic Games'in Yaz İndirimi resmen başladı. Biz de bu kampanyada bir dürüm parasına alabileceğiniz, 200 TL altında fiyata sahip oyunları derledik.

Oyun dünyasının dört gözle beklediği kampanya geçtiğimiz günlerde resmen başladı. Epic Games’inYaz İndirimi”, 31 Temmuz 2025 TSİ 18.00’e kadar devam edecek. Bu indirimde binlerce oyunda %90’lara kadar varan oranda indirimler sunuluyor. Aynı zamanda para iadeleri de %10’dan %20’ye çıkarılıyor ve oyuncular böylece büyük tasarruf edebiliyorlar.

Biz de bu içeriğimizde Epic Games Yaz İndirimi’nde 200 TL altına, yani bir yemek parasından da ucuza alabileceğiniz oyunlara bakacağız. Bu listede 100-200 TL arası oyunlar yer alacak. 100 TL altı için daha farklı listeler ile karşınıza çıkacağız. Ucuz oyun arıyorsanız kesinlikle aşağıdaki oyunlara göz atmanızı öneririz.

Epic Games Yaz İndirimi'nde 200 TL altına düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
The Witcher 3: Wild Hunt 829 TL 165,80 TL (%80)
Watch Dogs 2  1.249 TL 187,35 TL (85)
Battlefield 1 Revolution 1.499 TL 149,99 TL (%90)
Death Stranding Director's Cut 329 TL 131,60 TL (%80)
Assassin's Creed Unity 749 TL 187,25 TL (%75)
Suicide Squad: Kill the Justice League 1.299 TL 129,90 TL (%90)
Tom Clancy's The Division 2 749 TL 187,25 TL (%75)
Sid Meier's Civilization VI 1.499 TL 149,90 TL (%90)
NFS Unbound 1.199,99 TL 167,99 TL (%86)
World War Z Aftermath 520 TL 192,40 TL (%63)

Epic Games'in 31 Temmuz'a kadar devam edecek Yaz İndirimi kampanyasında fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşmanız mümkün. Diğer listelerimize de göz atmayı unutmayın:
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