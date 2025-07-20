Epic Games'in Yaz İndirimi resmen başladı. Biz de bu kampanyada bir dürüm parasına alabileceğiniz, 200 TL altında fiyata sahip oyunları derledik.

Oyun dünyasının dört gözle beklediği kampanya geçtiğimiz günlerde resmen başladı. Epic Games’in “Yaz İndirimi”, 31 Temmuz 2025 TSİ 18.00’e kadar devam edecek. Bu indirimde binlerce oyunda %90’lara kadar varan oranda indirimler sunuluyor. Aynı zamanda para iadeleri de %10’dan %20’ye çıkarılıyor ve oyuncular böylece büyük tasarruf edebiliyorlar.

Biz de bu içeriğimizde Epic Games Yaz İndirimi’nde 200 TL altına, yani bir yemek parasından da ucuza alabileceğiniz oyunlara bakacağız. Bu listede 100-200 TL arası oyunlar yer alacak. 100 TL altı için daha farklı listeler ile karşınıza çıkacağız. Ucuz oyun arıyorsanız kesinlikle aşağıdaki oyunlara göz atmanızı öneririz.

Epic Games Yaz İndirimi'nde 200 TL altına düşen oyunlar

Epic Games'in 31 Temmuz'a kadar devam edecek Yaz İndirimi kampanyasında fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşmanız mümkün. Diğer listelerimize de göz atmayı unutmayın: