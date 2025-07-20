Oyun dünyasının dört gözle beklediği kampanya geçtiğimiz günlerde resmen başladı. Epic Games’in “Yaz İndirimi”, 31 Temmuz 2025 TSİ 18.00’e kadar devam edecek. Bu indirimde binlerce oyunda %90’lara kadar varan oranda indirimler sunuluyor. Aynı zamanda para iadeleri de %10’dan %20’ye çıkarılıyor ve oyuncular böylece büyük tasarruf edebiliyorlar.
Biz de bu içeriğimizde Epic Games Yaz İndirimi’nde 200 TL altına, yani bir yemek parasından da ucuza alabileceğiniz oyunlara bakacağız. Bu listede 100-200 TL arası oyunlar yer alacak. 100 TL altı için daha farklı listeler ile karşınıza çıkacağız. Ucuz oyun arıyorsanız kesinlikle aşağıdaki oyunlara göz atmanızı öneririz.
Epic Games Yaz İndirimi'nde 200 TL altına düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|The Witcher 3: Wild Hunt
|829 TL
|165,80 TL (%80)
|Watch Dogs 2
|1.249 TL
|187,35 TL (85)
|Battlefield 1 Revolution
|1.499 TL
|149,99 TL (%90)
|Death Stranding Director's Cut
|329 TL
|131,60 TL (%80)
|Assassin's Creed Unity
|749 TL
|187,25 TL (%75)
|Suicide Squad: Kill the Justice League
|1.299 TL
|129,90 TL (%90)
|Tom Clancy's The Division 2
|749 TL
|187,25 TL (%75)
|Sid Meier's Civilization VI
|1.499 TL
|149,90 TL (%90)
|NFS Unbound
|1.199,99 TL
|167,99 TL (%86)
|World War Z Aftermath
|520 TL
|192,40 TL (%63)
Epic Games'in 31 Temmuz'a kadar devam edecek Yaz İndirimi kampanyasında fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşmanız mümkün. Diğer listelerimize de göz atmayı unutmayın: