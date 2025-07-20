Cüzdanları Hazırlayın: Epic Games Yaz İndirimi'nde Kaçırmamanız Gereken Spor Oyunları

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Epic Games Yaz İndirimi başladı. Biz de binlerce oyunda fırsatlar sunan bu indirimlerde fiyatı düşen spor oyunlarını sizler için derledik.

Hâlâ TL ile hizmet vermesiyle oyunseverlerin gönlünde taht kuran Epic Games, geçtiğimiz günlerde çok beklenen Yaz İndirimi’ni resmen başlatmıştı. 31 Temmuz gününe kadar devam edecek bu indirimde yüzlerce oyunda %90-95’lere varan oranda indirimler sunuluyordu. Ayrıca para iadesi de %10’dan %20’ye çıkarılmıştı.

Tabii ki bu indirimlerde en çok sevilen türlerden biri olan spor oyunlarında da büyük indirimlere gidildi. Biz de bu içeriğimizde fiyatı düşen spor oyunlarını sizler için derledik. Eğer türün sevenlerindenseniz bu kampanyayı kaçırmamanızı öneriyoruz.

Epic Games Yaz İndirimi’nde fiyatı düşen spor oyunları

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
EA Sports FC 25 2.599,99 TL 519,99 TL (%80)
Steep 749 TL 112,35 TL (%85)
Tony Hawk's Pro Skater Pro 1+2 288 TL 115,20 TL (%60)
Tennis Manager 2025 699 TL 524,25 TL (%25)
Harry Potter: Quidditch Champions 1.049 TL 209,80 TL (%80)
Monster Energy Supercross 25  2.099 TL 1.259 TL (%40)
Barton Lynch Pro Surfing 699 TL 559,20 TL (%20)
EA Sports PGA Tour 2.099 TL 209,99 TL (%90)

Epic Games'in 31 Temmuz TSİ 18.00'e kadar devam edecek Yaz İndirimi'nde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
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