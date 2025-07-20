Epic Games Yaz İndirimi başladı. Biz de binlerce oyunda fırsatlar sunan bu indirimlerde fiyatı düşen spor oyunlarını sizler için derledik.

Hâlâ TL ile hizmet vermesiyle oyunseverlerin gönlünde taht kuran Epic Games, geçtiğimiz günlerde çok beklenen Yaz İndirimi’ni resmen başlatmıştı. 31 Temmuz gününe kadar devam edecek bu indirimde yüzlerce oyunda %90-95’lere varan oranda indirimler sunuluyordu. Ayrıca para iadesi de %10’dan %20’ye çıkarılmıştı.

Tabii ki bu indirimlerde en çok sevilen türlerden biri olan spor oyunlarında da büyük indirimlere gidildi. Biz de bu içeriğimizde fiyatı düşen spor oyunlarını sizler için derledik. Eğer türün sevenlerindenseniz bu kampanyayı kaçırmamanızı öneriyoruz.

Epic Games Yaz İndirimi’nde fiyatı düşen spor oyunları

Epic Games'in 31 Temmuz TSİ 18.00'e kadar devam edecek Yaz İndirimi'nde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.