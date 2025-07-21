Epic Games'in en sevilen indirim dönemlerinden Yaz İndirimleri'nin başlamasıyla birlikte fiyatı düşen Türkçe dil destekli oyunları sizler için listeledik.

Epic Games'in tıpkı Steam'de olduğu gibi her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Epic Games Yaz İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.

İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games Yaz İndirimleri kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik. Bu oyunları satın aldığınız takdirde tamamen anlayarak %100 Türkçe bir şekilde oynayabileceksiniz.

Epic Games Yaz İndirimleri'nde indirime giren Türkçe oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı EA SPORTS FC 25 2.599,99 TL 519,99 TL (-%80) The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL (-%50) God of War 899 TL 359,60 TL (-%60) God of War Ragnarök 1.499 TL 1.199,20 TL (-%20) Cyberpunk 2077 999 TL 399,60 TL (-%60) Ghost of Tsushima DIRECOTR'S CUT 1.499 TL 1.004,33 TL (-%33) The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 829 TL 165,80 TL (-%80) Until Dawn 2.499 TL 1.674,33 TL (-%33) UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection 899 TL 359,60 TL (-%60) Horizon Forbidden West Complete Edition 1.499 TL 899,40 TL (-%40) DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 329 TL 131,60 TL (-%60) Mount & Blade II: Bannerlord 999 TL 499,50 TL (-%50) Battlefield 1 Revolution 1.499,99 TL 149,99 TL (-%90) Ratchet & Clank: Rift Apart 1.099 TL 549,50 TL (-%50) Satisfactory 559 TL 391,30 TL (-%30) Ranch Simulator 40 TL 8 TL (-%80) Frostpunk 2 625 TL 406,25 TL (-%35) Back 4 Blood: Standard Edition 249 TL 24,90 TL (-%90) Crysis 3 Remastered 59 TL 26,55 TL (-%55) Pacific Drive 429 TL 214,50 TL (-%50)

Epic Games Yaz İndirimleri'nde indirime giren tüm oyunlar için:

Peki sizin Epic Games Yaz İndirimleri'nde dikkatinizi çeken oyunlar hangileriydi? Hangi oyunları satın aldınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.