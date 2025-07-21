Epic Games'in tıpkı Steam'de olduğu gibi her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Epic Games Yaz İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.
İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games Yaz İndirimleri kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik. Bu oyunları satın aldığınız takdirde tamamen anlayarak %100 Türkçe bir şekilde oynayabileceksiniz.
Epic Games Yaz İndirimleri'nde indirime giren Türkçe oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|EA SPORTS FC 25
|2.599,99 TL
|519,99 TL (-%80)
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|549,50 TL (-%50)
|God of War
|899 TL
|359,60 TL (-%60)
|God of War Ragnarök
|1.499 TL
|1.199,20 TL (-%20)
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|399,60 TL (-%60)
|Ghost of Tsushima DIRECOTR'S CUT
|1.499 TL
|1.004,33 TL (-%33)
|The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
|829 TL
|165,80 TL (-%80)
|Until Dawn
|2.499 TL
|1.674,33 TL (-%33)
|UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection
|899 TL
|359,60 TL (-%60)
|Horizon Forbidden West Complete Edition
|1.499 TL
|899,40 TL (-%40)
|DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
|329 TL
|131,60 TL (-%60)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|999 TL
|499,50 TL (-%50)
|Battlefield 1 Revolution
|1.499,99 TL
|149,99 TL (-%90)
|Ratchet & Clank: Rift Apart
|1.099 TL
|549,50 TL (-%50)
|Satisfactory
|559 TL
|391,30 TL (-%30)
|Ranch Simulator
|40 TL
|8 TL (-%80)
|Frostpunk 2
|625 TL
|406,25 TL (-%35)
|Back 4 Blood: Standard Edition
|249 TL
|24,90 TL (-%90)
|Crysis 3 Remastered
|59 TL
|26,55 TL (-%55)
|Pacific Drive
|429 TL
|214,50 TL (-%50)
Epic Games Yaz İndirimleri'nde indirime giren tüm oyunlar için:
Peki sizin Epic Games Yaz İndirimleri'nde dikkatinizi çeken oyunlar hangileriydi? Hangi oyunları satın aldınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.