Ovalı, Dornaz Alfa Hakkında Yeni Açıklamalar Yaptı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geçen ay açıklanan ve tartışmalara neden olan Dornaz Alfa ilacı hakkında yeni açıklamalar yaptı. Ovalı, ilk partide 2 milyon adet üretilecek aşının hayvan deneylerinin sorunsuz devam ettiğini açıkladı.

Koronavirüse karşı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşı çalışmaları sürüyor. Özellikle Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibinin geliştirmeye devam ettiği aşı ve ilaç hakkında geçtiğimiz günlerde pek çok tartışma konusu ortaya çıktı. Ovalı, bugün projeleri hakkında yeni açıklamalar yaptı. Aşı gelişmesinin dışında Dornaz Alfa’nın sadece akciğer problemlerine neden olan zarı eritmediği, aynı zamanda antiviral gibi çalışabileceğini söyleyen Ovalı, çalışma için hazırladıkları raporun ilk laboratuvar ve klinik verilerinin ön baskı olarak yayınlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Ovalı, aşının 2 milyon doz üretmeyi hedefledikleri birinci basamağında olan hayvan deneylerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğinin de altını çizdi. Prof. Dr. Ovalı ve ekibinin bu süreçteki hedefi ise Eylül ayına göre aşının klinik testlerine başlamak.

Ercüment Ovalı, Dornaz Alfa hakkında ne demişti?

Geçtiğimiz ay, laboratuarda çalışan ilacın son derece umut vaat ettiğini bildiren Ovalı, “1 aydır laboratuarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık, ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından güç çalmak istemedik… Acilen Dornaz Alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim” şeklinde açıklama yapmıştı.

Ovalı’nın açıklamasının ardından ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve pek çok bilim kurulu üyesi konu hakkında eleştiri yapmıştı. Yapılan açıklamanın insanlara gereksiz özgüven verdiğini söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, “Tedavi için kullanıma girme olasılığı var demek doğru olur.” demişti.