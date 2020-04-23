Ercüment Ovalı: İki Covid-19 Aşısı Üzerinde Çalışıyoruz

Koronavirüsle mücadele kapsamında, dünyanın hemen hemen her ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalardan birisini yöneten ve Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yaptıkları çalışmalar sayesinde aşı geliştiren az sayıdaki ülkeler arasına girdiğimizi açıkladı.

Yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19’a karşı ABD, Çin ve Avrupa’daki çeşitli ileri düzey laboratuvarlarda aşı çalışmaları devam ediyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda dünyanın ilk Covid-19 aşısı için test gönüllüsü olan bir ABD vatandaşı da yaşadıklarını anlatmıştı. Bilimsel olarak pek çok basamaktan geçmesi gereken aşı ve ilaç çalışmaları için Türkiye’de de farklı laboratuvarlar, Sağlık Bakanlığı’nın desteği ile çalışmaları sürdürüyor.

Söz konusu laboratuvarlardan birisi de İstanbul’da Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın yönetiminde bulunuyor. 28 kişilik ekiple çalıştığını belirten Ovalı, Twitter üzerinden çeşitli açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Hatta geçtiğimiz hafta yapmış olduğu açıklamada yabancı bir şirket tarafından geliştirilen ilacın adını verdiği için gündem yaratmış, Sağlık Bakanı da bu açıklamasıyla ilgili sert uyarılarda bulunmuştu.

Ercüment Ovalı 6 proje, 4 ürün, 3 bilimsel makale ve iki aşı üzerinde çalıştıklarını duyurdu:

Ovalı’nın açıklamalarla tartışma yaratmasının nedeni, bilimsel makaleler yayınlanmadan önce sosyal medyadan duyurular yapması, bu duyurularda çeşitli ilaç isimlerine yer vermesiydi. Elde ettikleri sonuçları 23 Nisan’da duyuracağını söyleyen Ovalı, kutlama mesajıyla birlikte tüm gelişmeleri paylaştı.

Ercüment Ovalı, elde ettikleri sonuçları bu akşam saat 17.30’da Habertürk’ün programına yapacağı canlı bağlantı ile açıklayacak. Ovalı ve ekibinin yürüttüğü çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmadı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın düzenleyeceği ilk basın toplantısında Ovalı’nın yaptığı çalışmalarla ilgili sorular yöneltilecektir.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibinin yaptığı çalışmalara dair bilimsel bir yayın bulunmamaktadır. Söz konusu bilimsel yayınlar yapıldığında, aşı çalışmalarına dair daha net soru ve cevaplara ulaşabileceğiz.

Ovalı'nın çalışmalara ilişkin diğer açıklamaları: