SON DAKİKA: Türk Profesörden Koronavirüs İlacı İçin Açıklama

Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibi, son 1 aydır karantina altına girdikleri laboratuvar ortamında koronavirüse karşı tedavi yöntemler üzerinde çalışıyorlardı. Prof. Dr. Ovalı, Twittter'dan flaş bir açıklama yaptı.

Dünyayı büyük bir çıkmaza doğru sürükleyen yeni tip koronavirüs, neden olduğu Covid-19 hastalığıyla milyonların hayatını; hayatta kalanların da geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Ülkemizde ve dünyada vefat ve vaka sayılarının tırmanması, salgına karşı aşı ve ilaç çalışmalarının büyük bir hızda sürüdülmesini sağlıyor.

Türkiye'de Covid-19'a karşı çalışma yapan ekiplerden biris de Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve eklibi. Geçtiğimiz ay immun plasma tedavisi için büyük bir ilerleme kaydettiklerini belirten Ovalı, Sağlık Bakanlığı'ndan a onay almıştı. Ardından karantina altına girip laboravutara kapanan ekip milyonlara umut olmak için ter dökmeye başlamıştı. Hatta Ovalı, bu hafta 23 Nisan tarihini işaret ederek önemli gelişmeleri paylaşacaklarını duyurmuştu.

Prof. Ovalı, 23 Nisan tarihini beklemeden açıklamayı yaptı:

Tecrübeli ekibin ulaştığı sonuçlar şu an için net olarak bilinmese de Ovalı ve ekibin tedavi çalışmasında, önemli bir başarıya ulaştıkları aşikar. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda klinik test aşamasına geçmeye hazır olduklarını söyleyen Ovalı, Dornaz Alfa olarak adlandırılan ilacın sadece ülkemizde değil, tüm dünyadaki Covid-19 hastaları için umut vadettiğinin sinyallerini veriyor.

Koronavirüs tedavisinde etkili olacağı söylenen Dornaz Alfa nedir?

Dornaz alfa ilacı, solunum yolu enfeksiyonlarının sıklık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilen ve genelde "Kistik fibroziste (KF) kistik fibrozis transmembran regülatör (KFTR)" proteininin işlev bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın açıklamasında yer verdiği bu ilaç, aynı zamanda bir enzim olarak kayıtlara geçmektedir. Dornaz Alfa üzerine yapılan bilimsel çalışmaların kökeni ise 1990'lı yılların başına kadar dayanmaktadır. Koronavirüse karşı etkili olması nedeniyle Ovalı ve ekibi başta olmak üzere, dünyanın pek çok bölgesindeki ekipler tarafından Dornaz Alfa ilacı üzerinde çalışma yürütülmektedir.