ERÜ QUANTUM TEAM, Elektromobil 2019 Çalışmalarına Başlıyor

2010 yılında kurulan Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü bünyesinde bulunan QUANTUM TEAM Ekibi, endüstriyel tasarım ve tasarım konularında çeşitli organizasyonlar ve faaliyetler göstermektedir. Ekip, 2015 yılında Şimşek isimli araçları ile; 2016 yılında ise Quantum isimli araçları ile TÜBİTAK Elektromobil kategorisinde kendini göstermiş, ulusal çapta ile kez bir projelerini ortaya çıkarmışlardır.

Elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşması adına kendilerine bir misyon adamış olan ekip, Bu noktada TÜBİTAK’ın Elektromobil adlı yarışmasında iyi bir derece elde etmenin, projelerini daha geniş bir kitleye tanıtma adına önemli bir adım olduğunu düşünüyor. QUANTUM TEAM, misyonlarını tamamlamak adına ellerinden gelen gayreti gösteriyor olsalar da elektrikli otomobil geliştirmenin yüksek maliyetinden dolayı hem maddi hem de manevi desteğe ihtiyaç duyuyor.

Ekibin 2017 yılı çalışma takvimi içinde geliştirdiği aracın mekanik maliyeti 7000 TL’ni üzerine çıkarken, elektronik sistemin maliyeti 15 bin TL’ye yaklaşıyor. Aracın imalat masrafı ise yine 7000 TL’nin üzerinde bir bedele sahip. Ocak ayında üye alımıyla TÜBİTAK Elektromobil yarışmasının hazırlıklarına başlayan ekip, Ağustos ayında gerçekleşecek yarışmaya kadar 8 aylık yoğun bir çalışma sürecinden geçiyor.

QUANTUM TEAM hakkında daha fazla bilgi almak ya da ekibe maddi-manevi destek sağlamak için ekibin Facebook sayfasını takip edebilirsiniz. Ayrıca pek yakında erişime açılacak olan eruquantumteam.com web sitesi üzerinden de ekibin çalışmaları hakkında detaylı bilgi almak mümkün olacak.