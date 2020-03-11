Escobar Fold 2'nin Tüm Foyası Ortaya Çıktı (Video)

Roberto Escobar'ın şirketinin ikinci telefonun olan Escobar Fold 2'nin aslında modifiye edilmiş bir Samsung Galaxy Fold olduğu ortaya çıktı. Bir YouTuber aracılığıyla ortaya çıkarılan bu durum, Escobar Fold 2'nin bir aldatmacadan ibaret olduğunu ortaya koyuyor.

Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından bir tanesi olan Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar, bir süredir haberlerimize konu edinmeyi başarıyor. Geçtiğimiz dönemlerde "Escobar Fold 2" isimli bir telefonu piyasaya süren Escobar, telefonunun fiyatı ve teknik özellikleriyle gündemde kalmayı başarıyor. Şimdiyse bir YouTuber, Escobar Fold 2'nin tüm foyasını ortaya çıkardı.

Escobar Fold 2, tasarım açısından Samsung'un katlanabilir ekranlı ilk telefonu olan Galaxy Fold'a bir hayli benziyordu. Aslına bakacak olursak bu durum, Escobar Fold 2'nin aslında Galaxy Fold'un makyajlanmış bir versiyonu olduğunu düşündürüyordu. Ancak söz konusu YouTuber'ın videosu, bu düşüncenin aslında gerçek olduğunu ve Roberto Escobar'ın bu telefon için neredeyse hiç uğraşmadığını ortaya koyuyor.

YouTuber Marques Brownlee tarafından hazırlanan video, Samsung Galaxy Fold'a basit bir kaplama işleminin uygulandığını ortaya koyuyor. Çünkü söz konusu kaplamayı söken YouTuber, kaplama çıktıktan sonra telefonun kasasında açık bir şekilde Samsung yazdığını gösteriyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan YouTuber, bu durumun bir aldatmaca olduğunu ve kardeş Escobar'ın siparişleri sadece YouTuber gibi ünlü isimlere gönderdiğini ileri sürüyor.

Brownlee'nin iddiaları Escobar Fold 2'nin aldatmaca olduğuyla sınırlı değil. YouTuber, Roberto Escobar'ın bu telefon için özel bir şirketle anlaşmış olduğunu, bu şirketin Escobar Fold 2 için ünlü isimlerle reklam filmleri çektiğini ve bunun sonucunda da bu telefonun reklamının yapıldığını söylüyor. YouTuber, kimsenin bu telefonu sipariş etmemesi gerektiğini de sözlerinin arasına ekliyor.

Aslına bakacak olursak Escobar Fold 2, Escobar şirketinin ilk numarası değil. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde de Escobar Fold 1 isimli bir akıllı telefon modeliyle tüketicilerin karşısına çıkmıştı. Bu telefon, dünyanın katlanabilir ekranlı ilk telefonu olan Royole FlexPai'nin makyajlanmış bir versiyonuydu. Yani Roberto Escobar, geçtiğimiz yıllarda da benzer bir skandalın altına imzasını atmıştı.

Escobar Fold 2'nin foyasının ortaya çıktığı o video