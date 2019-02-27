Çoğu sosyal medya uygulamasının hikaye özelliğini eklemesiyle birlikte adı unutulma noktasına gelen Snapchat, bu yılın sonunda Android platformu için yayınlanacak büyük bir güncellemeyle yenilenmiş olarak karşımıza çıkacak.

Snapchat, iOS platformunda Android’e nazaran daha iyi çalışan uygulamalardan biri. Android’in pazarının daha büyük olmasına rağmen bunun arkasındaki sebep uzun süredir bilinmiyor. Snapchat, yıllardır süregelen şikâyetleri değerlendirerek 2017 yılında yaptığı açıklamayla birlikte bu durumu düzeltmek için girişimlerde bulunmuştu. Şu ana kadar elimizde kesin bir çıkış tarihi yoktu fakat CNBC’nin haberine göre bu yılın sonunda Android için yeniden dizayn edilmiş bir Snapchat uygulamasıyla karşılaşacağız.

Şirketin CEO’su Evan Spiegel, bu yeniden düzenlenmiş versiyonun Snapchat’in eski günlerine geri dönüş için önemli olduğunu düşünüyor. Snapchat’in özellikle Android kullanıcıları tarafından unutulduğu göz önünde bulundurulduğunda, şirketin bu hamlesi oldukça yararlı olabilir. Yeni ve daha akıcı olacak olan sistem, Android kullanıcıları tarafından beğenilecek gibi görünüyor.

Uygulamanın yeni versiyonu uzun bir süredir Alpha aşamasındaydı ve bazı kullanıcılar uygulamayı deneme fırsatını çoktan buldu. Geçtiğimiz yıl XDA Developers çalışanları, herkesin deneyebilmesi için bu Alpha versiyonunu etkinleştirebileceğiniz bir yol yayınlamıştı. XDA Developers’ın bu yenilenmiş versiyonu inceledikleri videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.