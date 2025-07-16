Eski bir OpenAI mühendisi olan Calvin French-Owen, dünyayı değiştiren yapay zekâ şirketinde çalışmanın nasıl bir deneyim olduğunu detaylandırdı. İşte şaşıracağınız o detaylar.

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, şu anda dünyanın en büyük yapay zekâ şirketlerinden biri konumunda. Hâliyle de herkes, bu kadar hızlı büyüyen ve dünyada devrim yaratan bir şirkette çalışmanın nasıl olduğunu merak ediyor. Eski bir OpenAI mühendisi olan Calvin French-Owen, bu sorunun yanıtını verdi.

OpenAI’ın en önemli yeni ürünlerinden olan kod yazma aracı Codex’in geliştirilmesinde de önemli bir görevi olan French-Owen, 3 hafta önce şirketten istifa etmişti. Mühendis, dün “OpenAI üzerine düşünceler” başlıklı bir blog gönderisi yayımlayarak şirkette çalışmanın nasıl bir deneyim olduğunu paylaştı.

Hızlı büyüme ve kaos

French-Owen, OpenAI’dan herhangi bir sorun veya drama yaşamadan kendi isteğiyle ayrıldığının altını çiziyor. Mühendis, kendi girişimlerini kurmaya dönmek için teknoloji devinden istifa etme kararı almış. French-Owen, veri alanında öne çıkan ve 2020’de 3,2 milyar dolara Twilio’ya satılan Segment isimli girişimin kurucu ortaklarındandı. Şimdi ise bu tarz işlere geri dönmek istiyormuş.

French-Owen, yaptığı paylaşımda OpenAI’daki çalışma kültürünü, şirketin hızlı büyüyen yapısını ve bu teknolojileri nasıl geliştirdiklerini detaylandırdı. Verdiği detaylar çoğu kişin şaşırtıcı olmayacak ancak şirket hakkında bazı bilgileri de gözler önüne seriyor. Mühendis, ilk olarak şirketin hızlı büyüyüşüne değinmiş. Buna göre sadece onun olduğu yıl içerisinde çalışanların sayısı 1000’den 3000’e kadar çıkmış.

Tabii ki bunun nedeni, tarihin en hızlı büyüyen ürünlerinden olan ChatGPT. Hâliyle bu kadar hızlı büyüme de şirkette kaosa ve bazı problemlere neden olmuş. French-Owen’a göre bu devasa artış; şirkette iletişim kurmaktan raporlamalara, ürünlerden, insanların nasıl yönetileceğine, organizasyonlara ve işe alım süreçleri üzerinde ciddi etkilere yol açmış. Herkesin farklı kalibrede olmasından dolayı işlerde sık sık sıkıntılar çıktığını, ürünlerin bozulduğunu ve düzeltilmesinin uzun zaman alabildiğini de eklemiş.

“OpenAI, devasa bir şirket olduğunun farkında değil”

OpenAI, günümüzdeki birçok şirket gibi iş iletişimi platformu Slack üzerinden iletişim kuruyormuş. Ancak French-Owen’a göre bu kadar büyümeye rağmen hâlâ devasa bir şirket olduğunun farkında değil. Mühendis, şirketi ilk yıllarında çok hızlı hareket etmesinden dolayı sorunlar yaşayan Facebook’a (şu anki adıyla Meta) benzetiyor.

Ayrıca iş yükünün fazlalığını ve zorlayıcılığına da vurgu yapmış. Buna göre Codex’in üst düzey ekibinde 8 mühendis, 4 araştırmacı, 2 tasarımcı, 2 pazarlamacı ve 1 ürün yöneticisi görev alıyormuş. Bu ekip, Codex’in yalnızca 7 haftada gece gündüz demeden, neredeyse hiç uyumadan baştan geliştirip piyasaya sürmüş. Yani anlayacağınız hem acele hem de zorlayıcı bir yapı var gibi.

Gizliliğe ve güvenliğe önem veriliyor

Gizllik konusu da çok önemliymiş. French-Owen’a göre şirketin ürünlerinden kamuoyuna herhangi bir bilgi sızdırılmaması için sıkı denetlemeler yapılıyormuş. Ayrıca şirketin X’i takip ettiğini de eklemiş. Burada viral olan gönderilerin OpenAI tarafından takip edildiği ve onlara yanıt verilmeye çalışıldığını aktarmış.

Son olarak şirket hakkında en büyük yanılgıyı da söylüyor. French-Owen’a göre OpenAI’ın yapay zekâ araçlarında güvenlik konusunda gerektiği kadar endişeli olmaması inancı doğru değil. Birçok yapay zekâ uzmanı şirketin güvenlik konusundaki hamlelerini eleştiriyordu. Ancak eski mühendise göre OpenAI, durumun ciddiyetinin farkında. Bu yüzden de sürekli güvenlik konusuna yoğunlaşıyor, araştırmalar gerçekleştiriyor.