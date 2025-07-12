OpenAI'ın bu yaz GPT-5 ile birlikte piyasaya sürmeyi planladığı açık kaynak yapay zekâ modelinin süresiz olarak ertelendiği açıklandı.

OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin uzun zamandır beklenen açık kaynak yapay zekâ modelinin çıkışını bir kez daha ertelediklerini duyurdu.

Aslında modelin bu yazın başında piyasaya sürülmesi planlanıyordu, hatta geçtiğimiz hafta kullanıma açılması bekleniyordu ancak Altman, X’te yaptığı paylaşımda, daha fazla güvenlik testi yapmaları gerektiğini ve bu yüzden lansmanın süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın açıklaması:

“Ek güvenlik testleri yapmak ve riskli noktaları tekrar gözden geçirmek için zamana ihtiyacımız var. Bu model bir kez yayınlandığında geri dönüşü yok. Yeni bir durumla karşı karşıyayız ve bu işi doğru yapmak istiyoruz.”

OpenAI’ın bu açık kaynak yapay zekâ modelinin, ChatGPT’nin yeni versiyonu olan GPT-5 ile birlikte yaz aylarının en dikkat çeken yapay zekâ gelişmelerinden biri olması bekleniyordu. GPT-5 gibi bulutta çalışan modellerin aksine, bu açık model geliştiriciler tarafından ücretsiz olarak indirilebilecek ve kendi bilgisayarlarında çalıştırılabilecekti.

Ne yazık ki bu son ertelemeyle birlikte geliştiriciler biraz daha beklemek zorunda kalacak. TechCrunch'ın daha önce belirttiğine göre bu yeni model, OpenAI’ın kendi geliştirdiği üst düzey modellere benzer derecede güçlü ve “sınıfının en iyisi” olacaktı.

Peki sizin OpenAI'ın bu yeni modelinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.