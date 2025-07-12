OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin uzun zamandır beklenen açık kaynak yapay zekâ modelinin çıkışını bir kez daha ertelediklerini duyurdu.
Aslında modelin bu yazın başında piyasaya sürülmesi planlanıyordu, hatta geçtiğimiz hafta kullanıma açılması bekleniyordu ancak Altman, X’te yaptığı paylaşımda, daha fazla güvenlik testi yapmaları gerektiğini ve bu yüzden lansmanın süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.
OpenAI CEO'su Sam Altman'ın açıklaması:
OpenAI’ın bu açık kaynak yapay zekâ modelinin, ChatGPT’nin yeni versiyonu olan GPT-5 ile birlikte yaz aylarının en dikkat çeken yapay zekâ gelişmelerinden biri olması bekleniyordu. GPT-5 gibi bulutta çalışan modellerin aksine, bu açık model geliştiriciler tarafından ücretsiz olarak indirilebilecek ve kendi bilgisayarlarında çalıştırılabilecekti.
Ne yazık ki bu son ertelemeyle birlikte geliştiriciler biraz daha beklemek zorunda kalacak. TechCrunch'ın daha önce belirttiğine göre bu yeni model, OpenAI’ın kendi geliştirdiği üst düzey modellere benzer derecede güçlü ve “sınıfının en iyisi” olacaktı.
Peki sizin OpenAI'ın bu yeni modelinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.