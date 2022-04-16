Eski Reddit CEO'su Yishan Wong, Twitter üzerinden kendisine sürekli Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma isteğiyle ilgili fikri sorulduğundan uzun bir açıklama yaptı. Wong'un yaptığı açıklamalara göre Musk Twitter'a alırsa hiç düşündüğü gibi bir şeyle karşılaşmayacak

Reddit’in eski CEO’su Yishan Wong, Twitter’ın hisselerini satın almak isteyen Elon Musk ile ilgili açıklamalarda bulundu. Wong'a göre Musk, "2004'ten beri değişen internet kültürünün ne olduğunu anlamıyor."

Wong, açıklamasında “Elon Twitter'ı devralırsa, acı dolu bir dünyaya girer. Hiçbir fikri yok" ifadelerini kullanıyor. Genel olarak Wong, Elon Musk’ın günümüz internet kültürünün gerisinde kaldığını ve eğer Twitter’ı o devralırsa Twitter’da şu anda var olan ifade özgürlüğü ile onun zamanındaki ifade özgürlüğünün bambaşka olduğunu fark edemeyeceğini düşünüyor.

Wong: “Eski internetteki ifade özgürlüğü ile şu an Twitter'daki ifade özgürlüğü aynı değil”

Wong'un açıklamasında, milyarder Elon Musk'ın gibi kültürel olarak çok geride olduğunu ifade ediyor. Elon Musk’ın X kuşağına ait olduğunu ve o kuşağın farklı, daha yumuşak bir dünyada yetiştirildiğini belirten Wong, "ifade özgürlüğü" kavramının X kuşağında daha farklı bir anlama sahip olduğunu belirtiyor.

Wong’un açıklamasının önemli kısımları ise şöyle: “Bu Eski İnternet değil, artık o politik doğrucu internet kültürü yok. 90’ların sonunda Web 1.0 ile başlayan internet kültüründe örneğin porno yasaklanırdı, Mortal Kombat gibi oyunlarda vahşet içerikleri sansürlenirdi. İnsanların ifade özgürlüğü olarak gördüğü şey bunlarla savaşmaktı. Onların zamanındaki internet kültüründe internet özgürlüğü, yeni bir fırsatı, teknolojiyi ve optimizmi temsil ediyordu.”

Ancak hepimiz biliyoruz ki günümüz Twitter'ında ve hatta tüm sosyal medyasında ifade özgürlüğü artık bu değil. Artık insanlar sadece kendi fikirlerini karşılarındakilere dayatmaya çalışıyor, ikna edemediğinde karşısındakini düşman belliyor ve buna 'ifade özgürlüğü' diyor. Wong'un düşüncesine göre eğer Elon Musk bu batağa düşerse kendini çok kötü bir duruma sokabilir ve başa çıkamayabilir. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın.