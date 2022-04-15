Twitter'ın Elon Musk'ın şirketi satın alma teklifine karşı 'zehirli hap' ismi verilen ve mevcut hissedarların indirimli bir şekilde ek hisse almasına olanak tanıyan bir strateji kullanabileceği konuşuluyordu. Şimdi ise gelen haberler yönetim kurulunun bu stratejiyi uygulama kararı aldığını gösterdi.

Tesla ve SpaceX gibi dev şirketlerin CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz sürpriz bir kararla sosyal medya devi Twitter’ın %9,2’lik bir kısmını satın almıştı. Bunun sonrasında ise Musk’ın beklenenin aksine yönetim kuruluna katılmayacağı duyurulmuştu. Dün ise bu konuda daha da ilginç bir gelişme yaşanmış, ünlü iş insanı Twitter’ın tamamını 43,4 milyar dolara almak istediğini ifade etmişti.

Bunun ardından da iki taraftan açıklamalar gelmeye başlamıştı. Musk, teklifi kabul edilmezse bir ‘B’ planı olduğunu, Twitter ise teklifi inceleyeceklerini aktarmıştık. Ayrıca bu sabah sizlerle paylaştığımız bir haberde dev platformun Musk’ı teklifinden vazgeçirmek için ‘zehirli hap’ isimli bir stratejiyi kullanabilme ihtimalinin olduğunu aktarmıştık. Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı.

Twitter yönetim kurulu, Musk’a karşı ‘zehirli hap’ stratejisini uygulama kararı aldı

Gelen haberlere göre dev şirket, yönetim kurulu toplantısının ardından ‘zehirli hap’ olarak da bilinen ‘sınırlı süreli hissedar hakları’ planını Musk’ın teklifini engellemek için uygulama kararı aldı. Bu stratejiyle birlikte şirketin kolayca alınmasının önüne geçileceği aktarıldı. Yani bu strateji, mevcut hissedarların indirimli olarak ek hisse almasına izin veriyor. Bu da hisse sahibinin tüm hisseleri satın alma teklifinin daha pahalıya patlamasına neden oluyor.

Açıklamalara göre birçok şirket tarafından istenmeyen devralmaları engellemek için uygulanan bu strateji önümüzdeki yılın nisan ayına kadar devam edecek. Ayrıca yönetim kurulu, bu stratejinin bir kişinin veya kurumun Twitter hisselerinin %15’ini veya daha fazlasını elde ettiğinde yürürlüğe gireceğini aktardı. Bir başka deyişle plan, Twitter’ın Musk’ın hisselerini artırma olasılığına karşı bir koruma yöntemi olarak uygulamaya sokuldu.