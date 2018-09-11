İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre, yalnızca arama ve mesajlaşmanın mümkün olduğu eski tip cep telefonu satışları, 2017 yılında dünya genelinde %5 arttı.

Aynı dönemde, akıllı telefon satışlarındaki artış ise %2’de kaldı.

Dijital detoks uzmanı Tanya Goodin, bu durumu, "İnsanlar teknoloji ile bağlarını mümkün olduğunca koparmaya ve daha huzurlu olmaya çalışıyor" şeklinde yorumladı.

Bu eğilimin artarak devam edeceğini söyleyen Tanya Goodin, “Bu sonuca şaşırmadım. Yazılım şirketleri göz bebeklerimizi ekranlara yapıştırmak için ellerinden geleni yaparken, biz de akıllı telefonları kapatmanın buna bir ara vermek anlamına geldiğini yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.