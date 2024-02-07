ESPN, Fox ve Warner Bros. Discovery, Spor Yayın Platformu Kuruyor

Yeni yayın servisi, tek başına bağımsız bir platform olabileceği gibi var olan servisler içerisinde de kendisine bir yer bulabilir.

Spor dünyasında bugün milyarlarca dolarlık bir pazar söz konusu ve bu pazarın ortaya çıkışı, spor müsabakalarının geniş kitlelere yayılacak şekilde canlı yayınlanması ile mümkün oldu. Şimdi de yayın platformları, spor müsabakalarını geniş kitlelere ulaştırmak için iş birliğine gitme kararı aldı. ESPN, Fox ve Warner Bros. Discovery, dev bir spor yayın paketi hazırlıyor.

En nihayetinde her biri Amerikan menşeli firmalar olan Disney (ESPN ve Fox'un sahibi) ve Warner Bros Discovery, spor yayınları için de ilk olarak ABD'de popüler olan sporların yayınları ile işe başlayacaklar. NFL (ABD'nin Amerikan futbolu ligi), NBA, MLB (Beyzbol Ligi), FIFA Dünya Kupası gibi etkinlikler de bu platform üzerinden izleyicilerle buluşacak.

Öncelik Amerikan sporlarında olacak

Henüz bir ismi olmayan platforma ESPN, TNT, FS1 gibi kanallar da dahil olabilecek ve spor yayınları da bu platformdan yapılabilecek. Ayrıca aboneler, platforma ayrıca üye olmak yerine içeriklere kısmen ya da tamamen erişmek için Disney+, Hulu ya da Max aboneliklerini kullanabilecekler.

ABD'de kablolu televizyona olan talep her geçen gün daha da azalıyor. Ülke çapında yüksek hızlı internet bağlantısı olan ama ücretli TV yayını izlemeyen 40 milyon hane olduğu belirtilirken, yeni sistemde sporun, sporla pek de ilgili olmayan genç nesillere de sevdirilebileceği belirtiliyor.

Yeni platform, üç medya devi tarafından ortak bir iştirak olarak işletilecek ve her firma da yönetim kurulunda eşit temsil hakkına sahip olacak. Üç firmanın da ellerindeki spor içeriği lisansları ortak havuza toplanacak ve platformun idaresi bağımsız bir ekibe emanet edilecek.

Bu platform Türkiye'ye de gelir mi?

Bilindiği üzere yayın platformları, belli içeriklerin belli ülkelerde yayınlanmasına izin vermeyebiliyor. İçeriklerin büyük kısmında bölgesel kısıtlama bulunuyor. Bununla beraber, Netflix'te yer alan Drive to Survive'ın F1'e ne kadar olumlu etki ettiğine bakınca sırf popülerliği arttırma amacıyla bile bölgesel kısıtlamalardan şimdilik uzak durabileceklerini görüyoruz. Bu durumda yeni platform Türkiye'ye gelmese bile içeriklerinin bir kısmını Disney+ ya da BluTV üzerinden izlememiz mümkün olabilir.