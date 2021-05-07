2016 yılında Ethereum zincirinin çatallanmasıyla ortaya çıkan Ethereum Classic, son bir haftada yüzde 300 değerlendi. Bu yükseliş Ethereum Classic yatırımcılarının yüzünü güldürürken diğer kripto para yatırımcılarında da meraka neden oldu. Peki, Ethereum Classic'in bu denli yükselmesinin nedeni neydi?

Kripto para camiası, son yıllardaki en iyi dönemlerinden bir tanesini yaşıyor. Bu sebeple yatırımcılar, neredeyse hangi kripto para birimine dahil olurlarsa olsunlar kazanıyorlar. Ancak bazı kripto para birimleri var ki yatırımcısını birkaç gün içerisinde adeta zengin ediyor. Bu içeriğimizde sizlere, son bir haftada yüzde 300 değerlenen Ethereum Classic'ten (ETC) bahsedeceğiz. Nasıl oldu da bu para birimi bu kadar değerlendi?

Ethereum Classic, adından da anlaşılabileceği üzere dünyanın en popüler kripto para birimi Ethereum'un uzantılarından bir tanesi. 2015 yılında piyasalarda yer almaya başlayan Ethereum, 2016 yılında büyük hacklenme olayı ile karşı karşıya gelmiş, bilgisayar korsanları tam 3,6 milyon adet Ethereum'u çalmışlardı. İşte bu tartışmalar devam ederken Ethereum'un güvenliğini sağlayabilmek için iki konu üzerinde duruldu. İşte bu görüş ayrılığı, Ethereum zincirinin çatallanmasına yani ikiye bölünmesine yol açtı. İşte bu zincirin ikinci bölümü, Ethereum Classic olarak karşımıza çıkmıştı.

Ethereum Classic'in fiyat grafiği şu şekilde

Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz üzere Ethereum Classic, tarihinin büyük bir bölümünde stablecoin gibi davrandı. Zaman zaman bazı hareketler olsa da bu kripto para birimi, 2020 yılında en fazla 12 dolar seviyelerine ulaşmış. Yılın başında ise 5 dolar seviyelerinde olan Ethereum Classic 7 Mayıs Cuma saat 13:20'de ise 140 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Peki ETC, ne oldu da bu kadar sert bir yükseliş yaptı?

Açık konuşmak gerekirse Ethereum Classic'in yükselmesini gerektiren hiçbir gelişme söz konusu değil. Hatta pek çok yatırım uzmanı, bu kripto para biriminin modasının geçmiş olduğunu düşünüyor. Uzmanlara göre yükselişin ana nedeni, kripto para piyasalarında yaşanan genel yükseliş sezonuna ayak uydurmak. Bu yükselişin nereye kadar devam edeceği, düzeltme durumuna ne zaman geçileceği şimdilik bilinmiyor.

-Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.