Etiyopyalılar, bizden 7 yıl geriden geliyor. Yani 2017 yılındalar. İyi ama nasıl?

Biz 2024 yılındayken, Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya şu anda 2017 yılını yaşıyor.

“Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?” derseniz cevap, kullandıkları takvimde gizli. Gelin, bu ilginç durumun aslı astarı neymiş öğrenelim.

Etiyopyalılar “Ge’ez” adlı bir takvim sistemine sahip.

Eski Mısır halklarından olan Kıpti’lerin kullandığı takvime dayalı bir takvim olan Ge’ez takviminde durumlar biraz farklı. Yılbaşını, dünyanın geri kalanından ayrı olarak eylül ayında kutluyorlar çünkü inanışlarına göre İsa, MÖ 7’de doğdu ve Havva ile cennet bahçesinde 7 yıl kaldı.

Takvimleri hem ülkenin tamamında hem de resmî devlet işlerinde kullanılıyor.

Bu takvimde her biri 30 günlük 12 ay ve en sonda 5 günden oluşan (kimi zaman 6 oluyor) 13 ay var. Yeni yıl, 12 Eylül’de başlıyor ve bugüne “Enkutataş” deniyor.

“Kafa karışıklığı nasıl olmuyor?” derseniz, aslında Gregoryen takvim de ülkede biliniyor. Yani her iki takvim kullanılıyor ve böylece turistler zorlanmıyor.

Ayrıca Etiyopya, kendilerine has olan bu takvimi kültürlerinin bir parçası olarak görüyor ve korumaya devam ediyor. Her yıl 12 Eylül’de çeşitli kutlamalar yapılıyor.

Kendi takvimlerini kullanan diğer ülkeler:

Nepal: Sambat Takvimi

Sambat Takvimi Tayland: Budist Takvimi

Budist Takvimi Çin: Çin Ay Takvimi

Çin Ay Takvimi Japonya: Japon İmparatorluk Takvimi

Japon İmparatorluk Takvimi Kore: Kore Ay-Güneş Takvimi

Kore Ay-Güneş Takvimi Bengladeş: Bengal Takvimi

Bengal Takvimi İslam Dünyası: Hicri Takvim

Tabii bu ülkelerin hepsi sadece kendi takvimlerini kullanmıyor. Kimisi yalnızca önemli kutlamalar için kullanırken kimisi diğer takvimlerle birlikte kullanıyor.

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