Her ülkenin, kendine has yasakları var. Bazıları mantıklı olsa da kulağa epey ilginç geliyor. Gelin, dünya haritası üzerinde bir yolculuğa çıkarak bu tuhaf yasaklara değinelim.

Bahsedeceğimiz garip yasakların bazıları uzun yıllar öncesine dayanıyor ve hâlâ uygulanmaya devam ediyor.

Kiminin karşılığı para cezasıyken kimininki hapis cezasına kadar gidebiliyor. Hazırsanız bu yasaklara bir bir bakalım.

Almanya otobanlarında benzinin bitmesi yasak.

Almanya’da arabayla yola çıkmadan önce yakıt seviyesini kontrol etmek sorumluluk meselesi olarak görülüyor. Benzinin bitmesi, planlama hatası ve önlenebilir bir durum diye düşünülüyor.

Bu yüzden, otoyolda benzinin bitmesi durumunda yalnızca tehlike yaratmakla, trafik sıkışıklığına neden olmakla ve hatta ekonomik kayıplara yol açmakla kalmıyorsunuz aynı zamanda trafik kurallarını ihlal etmek nedeniyle para cezasına ve ceza puanı alma riskleriyle de karşı karşıya kalıyorsunuz.

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Kamboçya’da su tabancasına sahip kişiler para cezasına çarptırılıyor.

Her sene on binlerce kişinin katıldığı Kamboçya’daki Su Festivali, Mekong ve Tonle Sap nehirlerinin birleşim yerinde düzenleniyor ve suyun akış yönünün değişmesi kutlanıyor.

Festival sırasında insanlar hem eğlenmek hem de serinlemek için su tabancalarını kullanıyordu. Yasak da 2002 yılında Phnom Penh’te (Kamboçya’nın başkenti) yapılan Su kutlamalar sırasında su tabancası kaynaklı yaşanan güvenlik problemleri yüzünden getirildi.

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Malezya’da sarı kıyafet giyemezsiniz.

Malezya halkı, sultanlarına ve güce karşı normaldi ancak başbakana da güven duymuyorlardı. Vatanseverlik duygusu ile de 2007’de Bersih Hareketi başlattılar. Bersih’in amacı seçimlerin daha adil ve şeffaf olmasıydı. Protestocuların çoğu, bu hareketi temsil etmek amacıyla sarı kıyafetler giymeyi tercih etti.

Dönemin Başkanı Najib Tun Razak, sarıyı isyan ve muhalefetin sembolü olarak gördü ve bir kararname çıkardı. Bersih kelimesini içeren herhangi bir sarı giysi, mitinge yol açacak diğer basılı materyaller ve broşürler yasaklandı.

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Fransız okullarında ketçap yasak!

Zengin ve köklü bir mutfak kültürüne sahip olan Fransa, yiyeceklerin doğal lezzetlerinin ön plana çıkması konusunda epey takıntılı. Ketçap gibi yoğun aromaya sahip sosların, yiyeceklerin tadının önüne geçtiğini düşünüyorlar.

Ayrıca içerdiği sağlıksız bir gıda olarak nitelendirilen ketçap, obeziteye de yol açıyor. Bu nedenle Fransa, çocuklara hem sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek hem de obezite oranlarını düşürmek için harekete geçerek ketçabı okullarda yasaklamıştı.

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İtalya’da güvercin beslemeye kalkmayın…

İtalya deyince gözümüzün önüne tarihî yapılar, eserler geliyor. Venedik, Roma, Floransa… Hepsinin birbirinden ihtişamlı kültürel mirası var. Bu yüzden hem yapıları hem de insan sağlığını korumak amacıyla güvercin beslemek yasak.

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Singapur’da sakız çiğnemenin cezası var.

1992’de yürürlüğe giren bu yasağın temel nedeni, şehir temizliği ve genel işleyişle ilgili kaygılardı. O dönemde tren kapılarına sakız yapıştırma ve trenlerin durması gibi olaylar artınca hükûmet karar aldı.

Ayrıca çiğnenmiş sakızların sinema, konut siteleri ve halka açık yerlere dikkatsiz atılması temizlik sorununu da ortaya çıkarıyordu. Hâl böyle olunca da ciddi bir maliyet oluşturuyordu ve dönemin başbakanı sakız satışını yasaklamıştı.

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Bir zamanlar Kanada’da margarinin sarı olması yasaktı.

Margarinin tereyağına karşı halk tarafından benimsenmemesi, 1950’lerde mahkemelerin margarin yasağının eyalet yetki alanına bağlı olarak rengi üzerinde düzenlemelere gitmesine neden oldu. Bazı üreticiler, margarinin görünümünü tereyağına benzetmek için sarı gıda boyası kullanarak beyaz margarin sattı.

Ancak bu durum, tereyağı ve margarinin ayırt edilmesini zorlaştırdığı için 1987'de margarin tamamen yasaklandı. Unilever şirketinin itirazı sonucunda, 1995'te Ontario ve 10 eyalette margarinin sarı renginin yasaklanması kaldırıldı.

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Japonya’nın Kyoto şehrinde parlak renk kullanmak yasal değil.

Kyoto, Japonya'nın tarihî ve kültürel mirasının en önemli sembollerinden biri. İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalanmaktan kurtulmuş ve bu sayede birçok tarihî yapısını koruyabilmiş.

Parlak ve gösterişli renkler, geleneksel Japon mimarisi ve doğal güzelliklerle uyumlu olmayabilir. Bu sebeple şehrin tarihi dokusunu korumak için peyzaj yasası adı verilen özel bir yasa devreye sokmuşlar.

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Kuzey Kore’de kot pantolon giymek yasak.

1990’lardan beri, kot pantolonu yasaklayan kuralları var çünkü sosyalist bir devlette böyle bir şeye yer olmadığını, Batı ve Amerikan emparyalizminin bir sembolü olduğu iddia ediliyor.

Hatta Kuzey Kore’nin devlet televizyon kanalı Central TV’deki program sunucusu, yayın sırasında kot pantolon giydiği için bulanıklaştırarak sansür uygulanmıştı. Yine de günümüzde Kuzey Kore’deki büyük şehirlerde kot pantolon giymek biraz daha tolere edilebilir oldu.

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Size en ilginç gelen yasak hangisiydi? Yorumlara yazın!

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