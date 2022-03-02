Sergide Geziyormuş Gibi Hissettiren Tarihî Fotoğraflar

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Geçtiğimiz Yüzyılda Çekilen Bu 24 Tarihî Fotoğrafa Bakarken Bir Sergide Geziyormuş Gibi Hissedeceksiniz

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20. yüzyılın farklı anlarında çekilmiş bu fotoğraflar insanlığın değişim sürecini görme bakımından bir hazine değeri taşıyor.

Yüz yıllık bir zaman dilimi içerisinden çeşitli anları yansıtan bu tarihî fotoğraflar gerek Türkiye'deki gerek dünyadaki mekanların ve insanların geçirdiği değişimi daha net görmemizi sağlıyor.

Bazı fotoğraflar ise belki de her gün geçtiğiniz sokakların yıllar önceki halini gösteriyor, bu alanları tanımakta zorlanacağınızdan emin olabilirsiniz.

1. Rusya'da kar fırtınası nedeniyle yiyecek bulamayan ayıya dağcının yemek verdiği an (1970'li yıllar)

tarihi fotoğraflar

2. Titanik faciasından kurtulan Bingöllü aile (1912)

tarih

3. 1963 yılında İstanbul

eski fotoğraflar

4. Tiyatro tarihimizin çınarlarından Naşit Özcan ve kızı Adile Naşit

adile naşit

5. Hatay, İskenderun (1960)

eski türkiye fotoğrafları

6. Taksim Meydanı yapım aşamasında, 1928 (renklendirilmiş)

taksim fotoğrafları

7. 1900'lü yıllardan bir kedi fotoğrafı

kedi fotoğrafı

8. 1999 yılında İstiklal Caddesi

istiklal caddesi eski

9. Karlı bir günde İstiklal Caddesi (1995)

istiklal kar

10. İlk Türk kadın emniyet müdürü Şerife Feriha Sanerk

tarih bilgileri

11. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, İzmir vapuru ile Trabzon'a giderken (1937)

atatürk fotoğrafları

12. Hacettepe Üniversite Kampüsü, Ankara (1970)

ankara eski fotoğraflar

13. 1950'li yıllarda İstanbul, Gümüşsuyu. Arkada Dolmabahçe Camii görülebiliyor.

istanbul eski fotoğrafları

14. 1900'lü yıllarda İstanbul'da seyyar bir kahveci

istanbul fotoğrafları

15. Çanakkale Harbi'ne katılmak için Kabataş'ta bekleyen Türk askerleri

çanakkale savaşı

16. Eminönü, İstanbul (1948)

eminönü

17. New York'ta taksi çağıran bir kadın (1956)

tarih konuları

18. Barış Manço ile Dünya Turu (1990)

barış manço

19. Bağışıklık sistemlerinin gelişmesi için kış soğuğunda dışarıda uyutulan bebekler (Sovyetler Birliği, 1958)

sovyetler

20. İstanbul'da sohbet eden bir grup hanımefendi (1960)

1960'lar

21. Annesinin kucağındaki Angelina Jolie (1976)

angelina jolie

22. Adolf Hitler'in ölüm haberini radyodan dinleyen Hollandalı direnişçiler (1945)

hollandalı direnişçiler

23. İstanbul, Arnavutköy (1940)

arnavutköy

24. Fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in 1950 yılında çektiği bir fotoğraf

ara güler
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