Sergide Geziyormuş Gibi Hissettiren Tarihî Fotoğraflar

20. yüzyılın farklı anlarında çekilmiş bu fotoğraflar insanlığın değişim sürecini görme bakımından bir hazine değeri taşıyor.

Yüz yıllık bir zaman dilimi içerisinden çeşitli anları yansıtan bu tarihî fotoğraflar gerek Türkiye'deki gerek dünyadaki mekanların ve insanların geçirdiği değişimi daha net görmemizi sağlıyor.

Bazı fotoğraflar ise belki de her gün geçtiğiniz sokakların yıllar önceki halini gösteriyor, bu alanları tanımakta zorlanacağınızdan emin olabilirsiniz.

1. Rusya'da kar fırtınası nedeniyle yiyecek bulamayan ayıya dağcının yemek verdiği an (1970'li yıllar)

2. Titanik faciasından kurtulan Bingöllü aile (1912)

3. 1963 yılında İstanbul

4. Tiyatro tarihimizin çınarlarından Naşit Özcan ve kızı Adile Naşit

5. Hatay, İskenderun (1960)

6. Taksim Meydanı yapım aşamasında, 1928 (renklendirilmiş)

7. 1900'lü yıllardan bir kedi fotoğrafı

8. 1999 yılında İstiklal Caddesi

9. Karlı bir günde İstiklal Caddesi (1995)

10. İlk Türk kadın emniyet müdürü Şerife Feriha Sanerk

11. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, İzmir vapuru ile Trabzon'a giderken (1937)

12. Hacettepe Üniversite Kampüsü, Ankara (1970)

13. 1950'li yıllarda İstanbul, Gümüşsuyu. Arkada Dolmabahçe Camii görülebiliyor.

14. 1900'lü yıllarda İstanbul'da seyyar bir kahveci

15. Çanakkale Harbi'ne katılmak için Kabataş'ta bekleyen Türk askerleri

16. Eminönü, İstanbul (1948)

17. New York'ta taksi çağıran bir kadın (1956)

18. Barış Manço ile Dünya Turu (1990)

19. Bağışıklık sistemlerinin gelişmesi için kış soğuğunda dışarıda uyutulan bebekler (Sovyetler Birliği, 1958)

20. İstanbul'da sohbet eden bir grup hanımefendi (1960)

21. Annesinin kucağındaki Angelina Jolie (1976)

22. Adolf Hitler'in ölüm haberini radyodan dinleyen Hollandalı direnişçiler (1945)

23. İstanbul, Arnavutköy (1940)

24. Fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in 1950 yılında çektiği bir fotoğraf