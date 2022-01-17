Zamanda Kısa Bir Yolculuk Hissi Veren Tarihî Fotoğraflar

Sizi birazdan 1870'lerden başlayıp 2000'lere uzanan bir zaman yolculuğuna çıkaracağız ve göreceğiniz etkileyici anları unutmanız pek mümkün olmayacak.

Gerek Türkiye'de gerek dünyanın farklı ülkelerinde çekilmiş bu fotoğralara bakınca "Nereden nereye..." demeden edemiyorsunuz. Büyük savaşlardan, kıtlıklardan, hastalıklardan çıkan insanlık belge niteliğindeki bu fotoğrafları günümüze kadar taşımayı başardı.

Aynı zamanda yerel halkın yaşamından kesitler de sunan bu fotoğraflara bakarken günlük yaşamın ne kadar çok değiştiğine şaşıracaksınız. İşte o fotoğraflar:

İran havayollarında çalışan hostesler (1970)

Ders çalışırken uyumamak için saçlarını duvardaki çiviye bağlayan Hint öğrenci (1905)

Seyit Onbaşı'nın savaştan sonra köyünde odunculuk yaparken çekilmiş bir fotoğrafı

Hindistan'daki kıtlık zamanında ailesini yamyamlara karşı koruyan bir adam (1877)

Hassas Görüntü

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Marmara Köşkü’nün balkonunda çekilmiş fotoğrafı (1929)

Anadolu'da nazara karşı yapılan uygulamalardan birini yansıtan bir fotoğraf (Niğde, 1937)

Renklendiren: othr (ekşi sözlük)

Kadıköy'ün köy olduğu ve ardının bağ bahçe olduğu zamanlar

Oklahoma'yı terörize edip çizgi filme ilham veren gerçek Dalton Kardeşler: Bill Powers, Bob Dalton, Grat Dalton, Dick Broadwell (1892)

Asfalt ve betondan önce Antalya Konyaaltı sahili (1960)

Tokyo metrosunda erken saatte işe giden insanlar (1964)

II. Dünya Savaşı'ndan kaçarak Suriye'nin Halep kentine sığınan Yunan mültecilere kıyafet yardımı yapan Suriyeli kadınlar (1943)

II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'de oyun oynarken gaz maskesi takan çocuklar (1940)

Yapım aşamasındaki Taksim Meydanı (1928)

Renklendirilmiş

Çok dilli İstanbul'da Ortaköy'de Ermenice, Ladino (Sefarad Yahudilerinden), İngilizce, Osmanlıca, Yunanca ve Rusça yazılmış bir pencere tabelası olan bir fırın (19. yüzyılın sonları)

II. Dünya Savaşı'nda B-36 ve B-39 kullanan Amerikalı savaş pilotu Shirley Slade

Sivas Kız Muallim Mektebi öğrencileri müzik dersinde (1926)

Irak'ta savaşırken İngilizlere esir düşen Türk askerleri (1918)

Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlar ilk kez oy verirken (Aydın, 1934)

Radyasyona maruz kalmanın neden olduğu hasarı gösteren bir röntgen teknisyenine ait el (1900)

Hassas Görüntü

Dr. Lewis Sayre, skolyozu tedavi ederken omurganın eğriliğini kontrol ediyor (1870'ler)

10 Kasım anmalarının hafızalara kazınan fotoğrafı. Rahmetli İsmet Paşa mutlaka herkesten bir saat önce gelir, oradaki görevli askerin verdiği sandalyeye oturup düşüncelere dalar ve anma töreninin başlamasını beklerdi.

1930'larda bir uçağın içi

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı İran’a gidiyor (1966)

Michael Jordan ve Michael Jackson (90'lar)