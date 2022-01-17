Zamanda Kısa Bir Yolculuk Hissi Veren Tarihî Fotoğraflar

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Bu 24 Tarihî Fotoğrafa Bakarken Zamanda Kısa Bir Yolculuk Yapmış Hissine Kapılacaksınız

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Sizi birazdan 1870'lerden başlayıp 2000'lere uzanan bir zaman yolculuğuna çıkaracağız ve göreceğiniz etkileyici anları unutmanız pek mümkün olmayacak.

Gerek Türkiye'de gerek dünyanın farklı ülkelerinde çekilmiş bu fotoğralara bakınca "Nereden nereye..." demeden edemiyorsunuz. Büyük savaşlardan, kıtlıklardan, hastalıklardan çıkan insanlık belge niteliğindeki bu fotoğrafları günümüze kadar taşımayı başardı.

Aynı zamanda yerel halkın yaşamından kesitler de sunan bu fotoğraflara bakarken günlük yaşamın ne kadar çok değiştiğine şaşıracaksınız. İşte o fotoğraflar:

İran havayollarında çalışan hostesler (1970)

iran hostes

Ders çalışırken uyumamak için saçlarını duvardaki çiviye bağlayan Hint öğrenci (1905)

tarihi fotoğraf

Seyit Onbaşı'nın savaştan sonra köyünde odunculuk yaparken çekilmiş bir fotoğrafı

seyit onbaşı

Hindistan'daki kıtlık zamanında ailesini yamyamlara karşı koruyan bir adam (1877)

Hassas Görüntü

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Marmara Köşkü’nün balkonunda çekilmiş fotoğrafı (1929)

atatürk

Anadolu'da nazara karşı yapılan uygulamalardan birini yansıtan bir fotoğraf (Niğde, 1937)

Renklendiren: othr (ekşi sözlük)

Kadıköy'ün köy olduğu ve ardının bağ bahçe olduğu zamanlar

Kadıköy

Oklahoma'yı terörize edip çizgi filme ilham veren gerçek Dalton Kardeşler: Bill Powers, Bob Dalton, Grat Dalton, Dick Broadwell (1892)

daltonlar

Asfalt ve betondan önce Antalya Konyaaltı sahili (1960)

antalya

Tokyo metrosunda erken saatte işe giden insanlar (1964)

tokyo

II. Dünya Savaşı'ndan kaçarak Suriye'nin Halep kentine sığınan Yunan mültecilere kıyafet yardımı yapan Suriyeli kadınlar (1943)

suriyeli

II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'de oyun oynarken gaz maskesi takan çocuklar (1940)

ikinci dünya savaşı

Yapım aşamasındaki Taksim Meydanı (1928)

Renklendirilmiş

Çok dilli İstanbul'da Ortaköy'de Ermenice, Ladino (Sefarad Yahudilerinden), İngilizce, Osmanlıca, Yunanca ve Rusça yazılmış bir pencere tabelası olan bir fırın (19. yüzyılın sonları)

osmanlı

II. Dünya Savaşı'nda B-36 ve B-39 kullanan Amerikalı savaş pilotu Shirley Slade

savaş pilotu kadın

Sivas Kız Muallim Mektebi öğrencileri müzik dersinde (1926)

sivas kız muallim mektebi

Irak'ta savaşırken İngilizlere esir düşen Türk askerleri (1918)

esir türk askeri

Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlar ilk kez oy verirken (Aydın, 1934)

seçim

Radyasyona maruz kalmanın neden olduğu hasarı gösteren bir röntgen teknisyenine ait el (1900)

Hassas Görüntü

Dr. Lewis Sayre, skolyozu tedavi ederken omurganın eğriliğini kontrol ediyor (1870'ler)

lewis sayre

10 Kasım anmalarının hafızalara kazınan fotoğrafı. Rahmetli İsmet Paşa mutlaka herkesten bir saat önce gelir, oradaki görevli askerin verdiği sandalyeye oturup düşüncelere dalar ve anma töreninin başlamasını beklerdi.

10 kasım

1930'larda bir uçağın içi

eski uçak

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı İran’a gidiyor (1966)

a milli kadın basketbol

Michael Jordan ve Michael Jackson (90'lar)

jordan
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