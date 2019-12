Euro Truck Simulator 2, oyun severlerin beğenisini büyük bir ölçüde kazandı. Ülkemizden parçaların da yer aldığı ve dört gözle beklenen Road to the Black Sea DLC’si de sonunda satışa sunuldu.

SCS Sofware şirketi, kurulduğu günden beri kendini sürekli bir adım ileriye taşımayı başardı. Euro Truck Simulator 2 ile büyük bir başarı elde eden SCS Software, dünya çapında birçok oyuncuyu bir araya getirdi ve bir tır simülasyonunda buluşturdu. Euro Truck Simulator 2 oyunu da Türkiye’de her yaştan insanın beğenisini kazanmış durumda.

SCS Software’in oyuna eklediği her DLC, ETS2’ye yeni bir yön veriyor ve oyun severlerden büyük ölçüde övgü topluyor. SCS Software’in bu yönde aldığı kararlardan biri de en çok ülkemizdeki oyuncuların yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz günlerde çıkış tarihinin duyurulduğu ve o günden beri dört gözle beklenen Road to the Black Sea haritası artık resmen satışa sunuldu.

Oyuna yeni eklenen Road to the Black Sea DLC’si, Euro Truck Simulator 2 oyuncularına 10.000 kilometre ekstra yol sunuyor

Avrupa’nın en büyük şehri İstanbul’un da yer aldığı DLC, şu ana kadar en çok beklenen DLC oldu

Uzun bir bekleyiş sürecinin ardından, Road to the Black Sea DLC’si artık oyuncuları bekliyor. Eklenen yeni DLC’nin sahip olduğu özelliklere birlikte göz atalım:

Oyunda 10.000 kilometreden fazla yol yer alıyor. Ayrıca keşfedilmeyi bekleyen Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’nin bir parçası bulunuyor. Avrupa’nın en büyük şehri İstanbul da yeni özellikler arasında yer alıyor. 11 yeni yerel şirket ve endüstriyle birlikte 20 yeni büyükşehir ve birçok farklı yerleşim alanı da artık oyunun birer parçası. Oyunun tasarımına büyük özen gösteren SCS Software, şehirlerin ünlü simgelerini de unutmadı.

Steam’de satışa sunulan Road to the Black Sea DLC’sini 48,00 TL’den satın almak mümkün. Ayrıca 6 ürünün yer aldığı Black Sea Bundle da %45 indirimle 63,85 TL’den satışa sunuldu. Euro Truck Simulator 2 için tasarlanmış Road to the Black Sea haritasının Steam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.