En İyi Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) Modları

En popüler simülasyon oyunu Euro Truck Simulator 2’de daha iyi bir deneyim, daha fazla yol ve daha güzel çekicilere sahip olmak için mod indirmeyi deneyebilirsiniz. Biz de oyununuzu daha iyi hale getiren modlardan birkaçını sizler için listeledik.

Simülasyon dünyasının en sevilen yapımları arasında yer alan Euro Truck Simulator 2, ya da kısaca ETS 2, 2012 yılında piyasaya sürülmüş olsa da sürekli canlı tutulmaya devam ediyor. Oyunun geliştiricisi SCS Software, oyuna düzenli olarak yeni haritalar ve tırlar getirmeye devam ederken aynı zamanda eski haritayı ve tırları yenileme yolunda da hızla ilerliyor.

Fakat Euro Truck Simulator 2’yi özel kılan ve canlılığının devamını sağlayan en büyük nedenlerden biri sahip olduğu mod desteği. Birçok gönüllü mod yapımcısı, Euro Truck Simulator 2’de oyuncuların deneyimi artıracak modlar geliştiriyor. Bu modlar arasında tırlar, haritalar, sesler, tır eklentileri ve dorseler gibi birçok seçenek yer alıyor. Bizler de Euro Truck Simulator 2 oyuncularının zevklerini en üst seviyeye taşıyacak en iyi modları sizlerle paylaşalım dedik.

Euro Truck Simulator 2 modları nasıl yüklenir?

Modlara geçmeden önce, Euro Truck Simulator 2’ye bu modları ve diğer tüm modları nasıl yükleyebileceğinizi anlatalım. Modları oyuna yüklemek için yapmanız gereken işlemler oldukça basit. Oyuna ya Steam üzerinden ya da internetten indirdiğiniz “.scs” uzantılı dosyaları gerekli klasöre atarak mod yükleyebiliyorsunuz.

İnternetten indirdiğiniz modları yükleme:

Mod yüklemeden önce oyunu kapatmak zorunda değilsiniz.

İstediğiniz modu indirin.

Belgeler > Euro Truck Simulator 2 > mod klasörüne ulaşın.

İndirdiğiniz “.scs” uzantılı dosyayı ‘mod’ klasörünün içine atın.

‘mod’ klasörünün içine atın. Euro Truck Simulator 2’de profil seçim ekranında ‘ Profil Düzenle ’ seçeneğine tıklayın.

’ seçeneğine tıklayın. ‘mod’ klasörüne attığınız modu üstüne çift tıklayarak etkinleştirin.

‘Uygula’ seçeneğine basın.

Steam üzerinden mod yükleme:

Steam’in modu indirebilmesi için oyunun kapalı olması gerekiyor.

Kütüphane sekmenizde Euro Truck Simulator 2’ye tıklayın ve ‘Atölye’ seçeneğine tıklayarak Steam Atölyesi’ne ulaşın.

ulaşın. İndirmek istediğiniz modu seçtikten sonra sayfasını açın.

Modu indirmek için ‘ Abone ol ’ seçeneğine tıklayın.

’ seçeneğine tıklayın. İndirme tamamlandıktan sonra oyunu açın, ‘Profili Düzenle’ seçeneğine tıklayın.

İndirdiğiniz modu üstüne çift tıklayarak etkinleştirin.

‘Uygula’ seçeneğine basın.

En iyi ETS 2 modları:

Harita modları:

TR Extended ve Güney Marmara

Euro Truck Simulator 2, bugüne kadar birkaç Türkiye haritası modu gördü. Fakat yeni geliştirilen bu iki mod, oyunun 1:19 olan harita ölçeğini 1:3 şeklinde değiştirdi. Bu da haritaların daha gerçekçi mesafeye sahip olmasını, dolayısıyla daha gerçeğe yakın bir görünüm elde etmesini sağladı. Birleştiğini açıklayan harita geliştiricileri, önümüzdeki dönemde Marmara bölgesinde açılmaya devam edecek.

Modu indirmek için tıklayın.

Project Turkey

Bir diğer Türkiye haritası olan Project Turkey, oyunun kendi ölçeği olan 1:19 ölçeğinde şu anlık Türkiye’nin batı şehirlerini oyuna ekliyor. Harita ölçeği bir önceki moda göre küçük olsa da en büyük avantajı, Avrupa’ya ve orijinal haritaya doğrudan bağlanıyor olması. Haritadaki modellemeler ve şehir detayları da oldukça iyi seviyede. Fakat bu haritada oynayabilmek için, şimdi bahsedeceğimiz RoExtended haritasına ihtiyacınız var.

Modu indirmek için tıklayın.

RoExtended

Romanya’ya odaklanan ve ülkedeki tüm şehirleri ETS 2 haritasına ekleyen bu mod, detay seviyesi ve eğlenceli yollarıyla dikkat çekiyor. Harita, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Moldova’dan toplamda 43 yeni şehir getiriyor.

Modu indirmek için tıklayın.

Promods

Euro Truck Simulator 2’nin en ünlü harita modu olan Promods, oyunun orijinal haritasını geliştirmekle kalmıyor, haritaya yeni ülkeler de ekleyerek sürebileceğiniz yolları on binlerce kilometre genişletiyor. Promods’u yüklemek için oyunun orijinal kopyasına ve gerekli tüm DLC’lere sahip olmalısınız.

Modu indirmek için tıklayın.

Grand Utopia

Euro Truck Simulator 2’de yalnızca gerçek dünyayı sanal ortama taşıyan haritalar bulunmuyor. Kurgusal haritalar, gerçekte olmayan yollarda tır sürmenize imkan tanıyor. Kurgusal bir harita olan Grand Utopia’ysa birçok gerçek haritadan daha kaliteli şekilde modellenmiş. Haritada sürmek istediğiniz her çeşit yol bulunuyor.

Modu indirmek için tıklayın.

Rusmap

Promods’la birlikte yine en ünlü harita modlarından birisi olan Rusmap, haritanıza 62 Rus ve 18 Belarus Cumhuriyeti şehri ekliyor.

Modu indirmek için tıklayın.

Project Balkans

Project Balkans harita modu, ana haritanızın Balkanları kapsayan güneydoğu bölgesini daha iyi bir hale getiriyor. Böylelikle daha gerçekçi bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Modu indirmek için tıklayın.

Southern Region

Southern Region, Rusmap’ten farklı olarak haritanıza Rusya’yı Karadeniz’e bağlayan şehirleri ekliyor. Harita, yine güzel bir şekilde modellenen haritalar arasında yer alıyor.

Modu indirmek için tıklayın.

Mapa EAA

Euro Truck Simulator 2’de Avrupa yollarından çıkış yapmak istiyorsanız, ilk bakmanız gereken modlardan birisi Mapa EAA. Brezilya ağırlıklı olacak şekilde Güney Amerika’daki yolları oyuna taşıyan Mapa EAA, yine harita detaylarıyla memnun ediyor.

Modu indirmek için tıklayın.

Not: Yukarıda listelediğimiz harita modlarını (Grand Utopia hariç) aynı anda oyunda çalıştırabilirsiniz. Böylece orijinal oyundan çok çok daha büyük bir yol ağına sahip olursunuz.

Tır modları:

Ford F MAX

Türk geliştiriciler tarafından geliştirilen Ford F-MAX modu, Türk oyuncular tarafından uzunca bir süredir takip ediliyordu. Mod, Kasım 2019’da yayınlandı ve halen yeniliklerle geliştirilmeye devam ediyor. Dünyadan birçok oyuncu da bu modu severek ve överek kullanıyor.

Modu indirmek için tıklayın.

DAF 95 Ati

Daha çok eski kasa tırlar kullanmak istiyorsanız, XBS tarafından geliştirilen DAF 95 Ati’ye göz atabilirsiniz. Ayrıca tırda yer alan farklı şasi seçenekleriyle farklı bir tır deneyimi yaşayabilirsiniz.

Modu indirmek için tıklayın.

Volvo F Series

Bu önerimiz yine eski kasa tır isteyenlere. Lucasi tarafından geliştirilen Volvo F Series, model ve ses kalitesiyle sürdükçe daha da sürmenizi sağlayacak deneyim sunuyor.

Modu indirmek için tıklayın.

RJL Scania

Euro Truck Simulator 2’yle birlikte gelen orijinal Scania’lar, limitli özelleştirme seçeneklerine ve modele sahip. RJL tarafından geliştirilen bu mod, oyuna farklı şasi tiplerine sahip, zibilyon tane özelleştirme sunan Scania G, R, R 4-serisi ve Streamline tırlarını oyununuza ekliyor.

Modu indirmek için tıklayın.

Mercedes Actros MP1

Mercedez Benz’in efsane tırlarından birisi olan MP1’i oyuna eklemek istiyorsanız, bu moddan başka bir seçeneğiniz yok. Tırın modellemesi her ne kadar iyi düzeyde olsa da sahip olduğu sesler biraz düşük kalite gelebilir.

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Mercedes Actros MP5

Mercedes Benz’in üstteki modelle başlattığı Actros serisi, son olarak MP5 modeline kavuştu. Bu modelle birlikte fiziksel aynalar ortadan kalktı ve kameralı ayna sistemi tırlara girdi. Bu tırı oyuna taşımak için de oldukça güzel kaliteli bu mod geliştirildi.

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DAF XF 105 (vad&k)

Yine oyunla birlikte gelen orijinal DAF XF 105, pek özelleştirme seçeneğine sahip değil. Fakat vad&k tarafından geliştirilen bu mod, DAF XF 105’i sevmeseniz bile sevdirecek cinsten. Tır, yüksek kalite modelleme ve ses kalitesiyle birlikte geliyor. Fakat modu yüklemeden önce ‘XF Tuning Pack’ DLC’sine sahip olduğunuzdan emin olun.

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Schumi Tırları

Oyundaki pek çok orijinal tır, artık günümüz grafikleri ve modlarıyla karşılaştırıldığında geri kalmış durumda. Fakat Schumi’nin neredeyse her tır için geliştirdiği modlar, tırların modelleme kalitesini biraz daha iyileştiriyor ve yeni sesler ekliyor.

Diğer modlar:

OyuncuyusBis otobüs modları:

Türk OyuncuyusBisMods ekibi, Euro Truck Simulator 2 için birkaç otobüs modu geliştirdi ve geliştirmeye devam ediyor. Oyuna Man Lion’s Coach, Mercedes Benz Travego ve Tourismo gibi otobüsler eklemek istiyorsanız, bu modları deneyebilirsiniz.

Modu indirmek için tıklayın.

SiSL’s Mega Pack

Tırınızın içini özelleştirmek için SCS Software tarafından yayınlanan Cabin Accesories DLC’si pek de yeterli gelmeyebilir. SiSL tarafından geliştirilen bu modla birlikte tırınıza her türlü süslemeyi ekleyebilir, yolcu koltuğunuzu bile doldurabilirsiniz.

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SiSL’s Trailer Pack

Yine SiSL tarafından geliştirilen bu mod, oyunda tekrar tekrar aynı dorseyi görmenizi engelliyor. Modla birlikte hem trafikte görebileceğiniz hem de teslimatını yapabileceğiniz 700’den fazla dorse oyuna ekleniyor.

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Gerçekçi Çekici Fizikleri Modu

Euro Truck Simulator 2’nin eksik olduğu noktalardan birisi de tır fizikleri. Fakat Frkn64 tarafından geliştirilen ve yıllardır yüz binlerce oyuncu tarafından indirilen bu mod, tırınızın yoldaki tepkilerini olabilecek en üst düzeye çıkarıyor.

Modu indirmek için tıklayın.

D.B Creation trafik modları

Yine Euro Truck Simulator 2’nin eksiklerinden birisi olan trafik yoğunluğu ve çeşitliliği, D.B Creation’un modlarıyla giderilebiliyor. JazzyCat’in modları bilgisayarınızı zorluyorsa D.B Creation’un “Traffic Vehicle Definitions” paketini deneyebilirsiniz. Ayrıca “Real Traffic Intensity & Behaviour” moduyla trafik yoğunluğunu artırabilir, yapay zekâyı da iyileştirebilirsiniz.

Modu indirmek için tıklayın.

Sound Fixes Pack

Oyunun eksiklerini gideren modlar arasındaki son önerimiz Sound Fixes Pack. Bu modla birlikte oyunda lastik, hava ve rüzgâr seslerini daha iyi ve net duyabilir, benzin alma gibi çeşitli aksiyonlarda çıkan sesleri iyileştirebilirsiniz.

Modu indirmek için tıklayın.

Gerçekçi Grafikler Modu

Euro Truck Simulator 2, son güncellemeyle yepyeni grafiklere sahip olmuş olsa da grafik deneyimini iyileştirmek için Frkn64 tarafından geliştirilen bu moda göz atabilirsiniz. Modla birlikte gerçekçi yansıma efektleri ve hava koşulları, parçacıklar, yeni gökyüzü dokuları ve daha fazlasını ekleniyor.

Modu indirmek için tıklayın.

TruckersMP

Euro Truck Simulator 2’yi çok oyunculu bir şekilde oynamak istiyorsanız, yıllardır pek çok oyuncunun aktif olarak kullandığı bu modu indirebilirsiniz. Yalnız birçok sürücünün yarış arabası gibi tır kullandığı konusunda sizi uyarmadan geçmeyelim.