Strateji severlerin popüler serisi Europa Universalis'in yeni oyunu Europa Universalis V resmî olarak duyuruldu.

Büyük strateji oyunlarıyla ülkemizde de çok büyük bir kitleye sahip olan Paradox Interactive, efsane seri Europa Universalis'in yeni oyunu Europa Universalis V'i duyurdu. Üstelik oyun serideki diğer oyunların aksine Türkçe dil desteğiyle geliyor.

2013 yılında çıkan Europa Universalis IV’ten sonra tam 11 yıl geçti ve oyuncuların uzun bir süredir heyecanla beklediği Europa Universalis V sonunda resmiyet kazandı. Geçtiğimiz dakikalarda yayımlanan fragman ile oyun resmî olarak duyuruldu ve mağaza sayfaları da açıldı.

Europa Universalis V duyuru fragmanı

Geliştirme süreci beş yıl süren Europa Universalis V, Paradox’un Barselona’daki Tinto stüdyosunun liderliğinde, stüdyonun başında bulunan ve serinin veteran ismi Johan Andersson’un yönetiminde geliştirildi.

Oyun, Yüz Yıl Savaşları'nın hemen öncesi olan 1337 yılında başlıyor ve oyunculara 500 yılı aşkın bir tarih dilimi içinde yüzlerce farklı grup arasından seçim yaparak kendi imparatorluklarını kurma fırsatı sunuyor.

Türkçe dil desteği Steam sayfasında görüldü

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni oyunda klasik imparatorluk kurma mekaniklerinin yanı sıra çok daha derin diplomasi sistemleri, ticaret dinamikleri ve stratejik savaş seçenekleri bulunuyor. Paradox’un verdiği bilgiye göre oyuncular dünyayı ister kelimeleriyle, ister çelikle fethedebilecek. Ayrıca harita, daha önce hiç olmadığı kadar büyük ve ayrıntılı olacak.

Henüz resmî bir çıkış tarihi açıklanmış değil ve oyun ön siparişe de açılmadı ancak Türkçe dil desteğinin geliyor olmasıyla şimdiden yüzlerce saat geçireceğimiz oyun için fazlasıyla heyecanlıyız.