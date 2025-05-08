Nintendo Switch 2'nin yeni özelliklerinden GameChat, tartışmalı bir meseleyle gündemde. Gizlilik politikasını güncelleyen Nintendo, GameChat oturumlarını istediği gibi takip edebilecek. İşte detaylar...

Nisan ayında duyurulan ve birkaç gün önce de Türkiye'de resmî olarak satışa sunulan Nintendo Switch 2 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gizlilik politikasında bir değişiklik yapan Nintendo, Switch 2 satın almayı düşünen oyuncuları konsoldan soğutacak gibi görünüyor. Zira oyunseverler, gizlilik politikasındaki değişiklik nedeniyle "izlenebilecekler".

Nintendo Switch 2'nin dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi, "GameChat" isimli bir özellik. Bu özellik, 12'ye kadar oyuncunun oyun oynarken sohbet edebilmelerini, ekranlarını gerçek zamanlı olarak paylaşabilmelerini ve hatta uyumlu kameralarla birbirlerini görebilmelerini sağlayacak. İşte Nintendo, bu özelliği sıkı denetim altında tutacak.

Nintendo, GameChat'i izleyebilecek!

Nintendo'nun yeni gizlilik politikasına göre oyuncuların GameChat oturumları, "güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamak" amacıyla takip edilebilecek. Bu bağlamda; ses ve görüntüleri toplayacak olan Nintendo, gerekli görmesi durumunda bu oturumların kaydını alabilecek. Üstelik şirket, GameChat oturum kayıtlarını sürekli olarak alıp almayacağına ilişkin bir şey de söylemiyor.

Nintende Switch 2 Türkiye fiyatını merak ediyorsanız:

GameChat oturumlarının izlenebilecek olması, Reddit gibi platformlarda tartışmalara yol açmış durumda. Aslına bakacak olursak bu haksız bir yaklaşım da değil. Neticede şirket, kamera bile kullanabileceğiniz bir hizmette hiçbir bilgi vermeden sizi takip edebilecek. Bakalım bu durum, oyuncuların Nintendo Switch 2'ye olan tavırlarını nasıl etkileyecek...