Electronic Arts, yeni oyunlarının fiyatlarına zam yapıp yapmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Şirket, âdeta oyuncularına yüreğine su serpti.

Son zamanlarda oyun sektöründen gelen haberler, birçok firmanın oyun fiyatlarına zam yapmayı düşündüğünü göstermişti. Hâlihazırda Nintendo’nun fiyat artışlarına gitmeye başladığını görmüştük. Xbox ise konsol fiyatlarına zam yapmıştı. Hatta eski PlayStation patronu da birkaç gün önce artık oyunların en az 80 dolar olacağını söylemeye başlamıştı. GTA 6’nın da minimum 80 dolardan çıkacağı konuşuluyordu.

Konu hakkındaki tartışmalar hız kesmeden devam ederken en büyük oyun firmalarından olan Electronic Arts’tan (EA) bir açıklama geldi. EA yöneticileri, bu açıklamalarında âdeta oyunseverlerin yüreğine su serpti.

Battlefield, EA Sports FC gibi oyunlar zamlı çıkmayacak

CEO Andrew Wilson’a, şirketin son çeyreğe ilişkin mali durum toplantısında rakipleri gibi oyunlarına zam yapmayı düşünüp düşünmediklerine dair bir soru yöneltildi. Wilson, ana amaçlarının oyuncular için kalite ve katlanarak artan bir değer sunmak olduğunu belirtti. Şirketin finans tarafının başındaki CFO Stuart Canfield ise, şu anki stratejilerinde bir değişiklik olmayacağını ve oyunlara zam gelmeyeceğini belirtti.

Bu sevindirici açıklama, EA’in yakın gelecekte çıkacak yeni oyunlarında fiyat artışı olmayacağı anlamına geliyor. Yani Battlefield 6, EA Sports FC 26 gibi oyunların fiyatları daha yüksek olmayacak. Standart sürümler, normalde olduğu gibi 70 dolar civarından başlayacak diyebiliriz. Umarız başka şirketlerden de böyle adımlar gelir.