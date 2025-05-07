GTA 6 fragmanı, oyunla ilgili pek çok detayı gözler önüne serdi. O detaylardan bir tanesi de ana karakterlerimizin spor ve antrenman yapabilmeleriydi. Peki bu durum, oyun içinde önemli olacak mı?

Rockstar Games'in video oyun dünyasını sarsan GTA 6 fragmanı, oyunla ilgili pek çok soru işareti oluşturdu. Zira yayımlanan fragmanda pek çok detay gösteriliyordu. Bu detaylardan en dikkat çekeni de karakterlerimizin spor yapıyor gibi gösterilmeleriydi.

Hatırlayan okurlarımız vardır; 2004 yılında yayımlanan GTA San Andreas'taki ana karakterimiz CJ, yemek yer veya spor yapabilirdi. Bu da karakterimizin oyun içerisindeki görünüşünü değiştirirdi. Fazla yemek kilo alımına, hiç yemek yememek ise ölüme neden olurdu. İşte GTA 6 fragmanında gördüğümüz bazı sahneler, bu oyun mekaniğinin GTA 6'ya eklenebileceğini düşündürüyor.

Jason ağırlık kaldırıyor, Lucia ise kum torbası dövüyor!

GTA 6 fragmanındaki bir sahnede, Jason isimli karakterimizin sahilde ağırlık kaldırdığını görüyoruz. Buna paralel olarak Lucia da bir kum torbası ile dövüşüyor. İşte bu detaylar, oyuncuların kafasını karıştırdı. Lucia'ya antrenman yaptırmak, onun yakın dövüş yeteneklerini artıracak mı? Ya da Jason, sporu bıraktığı zaman kas kütlesini kaybedecek mi? İşte tüm bunlar, şimdilik yanıtsız kalan sorular arasında.

Rockstar Games, GTA San Andreas'ta önemli olan bu mekanikleri GTA 4 ile GTA 5'e taşımadı. Yani GTA 5'te karakterlerimize yemek yedirmediğimiz takdirde herhangi bir şey olmuyor. Peki ya GTA 6'da ne olacak? Galiba bu sorunun yanıtını öğrenmek için uzunca bir süre daha beklememiz gerekecek...

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