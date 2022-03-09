Ev Sahiplerinin Korkulu Rüyası Olacak Kiracı Keşfedildi(!)

İngiltere'de bir kiracısının evini sahip eden ev sahibi, yaklaşık 2 senedir kendisini engelleyen kiracısına hak verecek(!) bir deneyim yaşadı. Evden ayrılan kiracı, ardında 2'si ölü 4 yılan, birkaç akrep, bir tarantula ve koca bir çöp yığını bırakmıştı.

Bugüne kadar ev sahiplerinden kiracılarıyla ilgili pek çok hikâye duymuşuzdur. Özellikle talihsiz bir şekilde bakımsız öğrencilere ev veren bazı ev sahipleri evlerini darmadağın halde bulabiliyorlar. Fakat bir ev sahibinin rastladığı aşağıda göreceğiniz bu ev, bir öğrenci evinden değildi. Hatta öğrenci evinden kat kat daha kötü durumdaydı. Video, evinden ayrılan bir kiracının ardında bıraktıklarını gösteriyordu.

İngiltere’de ev sahibi tarafından çekilen bir video, aralarında 'biraz' sorun yaşanan kiracıların 2 yıl boyunca ev sahibini eve almamak için diretmelerinin ardından çekildi. Evin içindeki eşyalar tamamen kullanılamaz hale getirilirken, evin içinde yürümek de çöplükten imkânsız hale dönüşmüştü. Fakat bunlar yetmezmiş gibi o çöplük, bir canlı ekosistemine dönüşmüştü.

Ardında çöplük bırakan kiracı:

Çöplüğü videoya kaydeden ev sahibi, bu sırada çöplerden oluşan bu dağın içinde bir boa yılanına rastladı. Hayvan kurtarıcısı olduğunu belirten eski kiracı, daha önce kurtardığı bir yılanı ‘iyi bakma’ sözüyle evine almıştı. Fakat yılan, kiracısı tarafından evden ayrılırken alınmamıştı. Videoda gözüken yılanın içinde bulunduğu kafesin camları bile pislikten grileşmişti.

Öte yandan evin içindeki tek yılan videoda gözüken yılan da değildi. Ev sahibi Phil Tewkesley, evin içinde toplamda dört adet yılan bulduğunu açıkladı. Bu yılanların ikisi ölüyken, ‘ev’ ekosisteminde yaşam kuran diğer canlılar arasında birkaç akrep ve bir adet tarantula da bulunuyordu.